【圖輯】西班牙法雅節：燒雕像諷刺政客的中世紀傳統

「火紅的舞衣旋轉在綠蔭小徑，連腳步都佛朗明哥的聲音。」相信不少人對西班牙的印象，是來自蔡依林的這首《馬德里不思議》，充分體現了拉丁民族的熱情奔放，還有西班牙的熱鬧精采。除了刺激的奔牛節之外，四月份的「塞維爾春祭」（Feria de Abril）、二月底登場的「法雅節」（Fallas de Valencia），都是西班牙的特色慶典，並稱為三大節慶。

其中剛落幕的法雅節，就有很多特殊的傳統，慶祝方式竟然跟台灣的民俗節慶非常類似。

法雅節於每年的2月的最後一個星期日，在西班牙瓦倫西亞自治區首府的瓦倫西亞市（Valencia）展開慶祝活動，直到3月15日至19日迎來最高潮。

法雅節又稱為「火節」，從中世紀開始就有相關慶典出現，人們會燃燒木雕人偶，象徵冬去春來，因此選在木匠之神「聖若瑟」（Saint Joseph）的紀念日3月19日作為活動的最後一天。時至今日，許多雕刻已不再用耗時耗力的木頭，改用紙板製作。

活動期間，整個瓦倫西亞幾乎是全體總動員，舉辦各式慶祝活動，包含在空地或街道上搭設帳篷，烹調西班牙燉飯、烤肉，或在篷內跳舞、吃喝、聊天，規模大者則邀請樂團，開露天派對，每天晚上還會有煙火秀、花車等，非常熱鬧。

法雅節期間，在街上很常看到攤販在烹調大鍋的西班牙海鮮飯。│Photo Credit:Reuters/達志影像

此外，各地也會展出大小不一、製作精美的雕像。雕像主題基本上以人為主，有些會高達十公尺以上；除了童話故事與傳說人物，還有很多反諷現實的政治人物雕刻，像是拿火箭的川普（Donald Trump）、去年領導加泰隆尼亞獨立的主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）等人，都可在法雅節看到。

俄國總統普亭、美國總統川普、北韓領導人金正恩的雕像。｜Photo Credit:Reuters/達志影像

加泰隆尼亞前主席普伊格蒙特的雕像，手上拿著加泰隆尼亞旗幟，另一隻手則諷刺他人躲在比利時。｜Photo Credit:Reuters/達志影像

製作費用上，大型法雅人偶從幾萬歐元到幾十萬歐元皆有，2012年第一名大型法雅人偶造價即為40萬歐元；一般普通的兒童法雅人偶約1萬歐上下。

除了雕像，當地還會舉行法雅公主選拔，與選美比賽類似，分成成人組和兒童組，經過篩選每組會有13人入圍，最終各選出一名成為該年度的公主，成為當年瓦倫西亞的風雲人物。

Photo Credit:Reuters/達志影像

而整個法雅節的重頭戲，落在3月19日的深夜，這一天要放火把雕像燒光，延續中世紀以來的傳統，跟台灣「東港迎王平安祭典」的燒王船很類似。然而經過民眾票選、最受歡迎的作品則得以保留，入住博物館。

Photo Credit:AP/達志影像

正因為法雅節維持中世紀習俗至今，還有大規模的特色慶祝活動，因此在2016年11月30日，正式被聯合國教科文組織列入「非物質文化遺產」。

責任編輯：羅元祺

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