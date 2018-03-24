不願領的銀牌：2018世界拔河錦標賽，台灣隊「犯規一次」就落敗

2018世界室內拔河錦標賽日前在中國徐州舉辦，不過，在中華台北男子隊（簡稱台灣隊）和愛爾蘭隊560公斤級的金牌戰中，卻出現主審疑似誤判的情形，導致台灣隊跟金牌擦肩而過。充滿爭議的判決過程，也透過影片再度在網路上發酵，拔河協會秘書長卓耀鵬表示已通知國際總會，總會明天將召開申訴委員會，討論判決。

今年世界盃室內拔河錦標賽，台灣隊共拿下2金、2銀、1銅（不包括公開組）的好成績。

不過，其中男子560公斤決賽，台灣隊3月10日面對愛爾蘭，根據規則，累積3犯將會被判失格。而比賽進入到第2局，愛爾蘭隊已2犯，而台灣隊僅犯規1次，愛爾蘭隊故意放繩導致台灣隊坐地，比賽中雙方選手同時坐地犯規，依照規則雙方將各領一次警告，而愛爾蘭因警告達3次，理應判定台灣隊拿回一分，拿下第2局繼續比賽，沒想到主審竟直接宣判愛爾蘭獲勝。

台灣隊教練團相當不滿，提出抗議，但裁判團不改判，僅表示「他（裁判）並沒有錯。」

台灣隊總教練陳建文事後也在臉書上說明事情的始末。

他說，拔河的規則是，我們必須累計滿三犯，才會判失格。而比賽第一局，我方一犯、愛爾蘭隊二犯，之後愛爾蘭隊連續犯規2次，但主審都沒看到，而台灣隊鎖繩犯規，主審就看到，造成台灣隊二犯。

二犯之後，愛爾蘭隊故意放繩，裁判一樣沒看到，台灣坐地立刻起身後，因繩子無法與身體結合後被拉走，愛爾蘭隊拿下第一局。

到了第二局，我方一犯、愛爾蘭二犯，陳建文指出，接著愛爾蘭連續犯規3次，主審都沒看到，這時愛爾蘭隊再度放繩，台灣隊坐地犯規，「主審就看到了，而且不止看到了，竟然還立刻判只有一犯的中華隊三犯出局！輸了比賽！」

陳建文立刻提出抗議，要求重放影片進行確認，但主審表示「（拔河比賽）不像網球或足球，我們不看影片回放。」

而身穿黑衣的副審及場地裁判發現出包，不斷向愛爾蘭籍裁判長丹尼爾（Dan McCarthy）反應，但裁判長不僅視若無睹，面對台灣隊教練質疑抗議，還強調不會改變裁判結果。一旁的場地裁判眼見大勢已定，甚至出言安慰：「至少還有銀牌」讓台灣隊教練當場傻眼，連在場觀眾也紛紛高呼：「中華台北」、「重來」聲援台灣隊。

《ETtoday》報導，裁判長丹尼爾6年前也曾判台灣拔河隊「鞋底噴清潔劑」失格（編按：2012蘇格蘭世界盃室內拔河錦標賽，南投高中因為使用清潔劑去除鞋底髒汙，卻被丹尼爾判失去比賽資格，南投高中抗議大會沒有明文禁止，但抗議無效），這次又與比賽隊伍同屬愛爾蘭國籍，讓許多觀看比賽的網友質疑他是否有「愛國因素」，才選擇忽視不公正的判決。

陳建文說，儘管過程愛爾蘭隊的選手得知後主動表示「如果裁判接受，願意再比一次」，但最後遭愛爾蘭隊教練阻止，也沒有辦法重新比賽。

而比賽結束後，代表國家出賽的拔河隊成員難掩失落，站在銀牌舞台上卻不想掛上獎章。陳建文也在粉絲專頁「大笨牛拔河隊」指出，他們目前已向世界拔河總會提出申訴，希望透過還原事情的經過，讓關心他們的人，可以更能明白事實。

世界盃裁判誤判的消息曝光後，引發全台憤怒，民眾也灌爆拔河國際總會官方粉絲專頁，紛紛以英文留言，希望拔河國際總會糾正裁判的錯誤，成為一個有說服力和公平的單位。

Photo credit: TWIF臉書截圖

中華民國拔河運動協會秘書長卓耀鵬也呼籲民眾理性，「大家去灌爆、癱瘓網頁，對於整個事件沒有任何幫助。」

根據《中央社》報導，拔河協會已於3月11日發函向拔河國際總會（TWIF）表達抗議，總會則在3月16日來函要求協會提供比賽影片，協會當天已補送影片。卓耀鵬表示：「我們透過管道和總會秘書長強森（Glen Johnson）聯繫上，對方也告訴我們會在明天（25日）召開申訴委員會討論判決。」

卓耀鵬強調，申訴的目的除要幫助選手、教練討公道外，也希望總會可以正視相關問題，他仍維持原有計畫：「若國際總會沒有合理的解釋，我們依舊會上訴到國際運動仲裁法庭。」



公開這支影片的網友則表示，這支拔河隊在2016年曾受到五月天、吳克群以及全台灣人民一起募資得能順利出國比賽，他們從來沒有放棄過為國爭光，她說，「我們真的沒有輸，拜託大家一起集氣。」

大笨牛夢想拔河隊由一群畢業自南投高中的校友、學生、及各大學等各方拔河隊選手所組成。經歷2012年蘇格蘭世界盃，因為尚無明文規定的歐洲習慣（鞋底清潔劑的使用）被主裁判判定失格，重新振作後終於在 2014 年獲得了台灣史上第一座錦標賽男子組的世界冠軍。2016 年代表台灣參加荷蘭世界盃，透過貝殼放大群眾集資的方式，募集自費參賽所需的資金。

新聞來源：

核稿編輯：楊士範