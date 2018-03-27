從民族主義出發的認同一定是保守右翼嗎？

有些人主張他反對國族／民族主義，認為國族／民族認同是建立在國族／民族主義之上，更可能根植於地緣與血緣，是一種僵化的壓迫，所以應該破除它。這樣的說法也出現在性別議題裡面，有些女性主義者認為人們，尤其是跨性別者的「性別認同」（gender identity）是建立在性別刻板印象、性別框架與性別二元分化之上，所以他們反對肯認跨性別者的性別認同。

這些人通常自稱是「性別批判女性主義者」（gender critical feminist）或「廢除社會性別主義者」（gender abolitionist），但其他女性主義更偏好稱呼他們為「排除跨性別基進女性主義者， 排跨基女」（trans exclusionary radical feminist, TERF），認為他們只是反跨性別權利的偏執狂。

首先，性別結構（sex-gender system）存在是一個現實，我們都不是活在沒有性別的烏托邦，每個人都會發展出性別認同，只差在是否與刻板印象或生理結構一致的問題而已。如同後現代女性主義與酷兒理論大師Judith Butler的「性別展演理論」，性別結構就像劇本，性別認同與表達則是演員的個人解讀與演出方式。

Photo Credit: Reuters/達志影像 排跨基女思想家 Germaine Greer

其次，排跨基女除了廢除社會性別論之外，歷史脈絡上也經常跟「女同志分離主義」（lesbian separationism）與「白人女性主義」（white feminism）結合，認為雙性戀女性是叛徒、跨性別女性是間諜，探討「多元交織性」（intersectionality）就是分化女性團結的父權陰謀。也就是說，排跨基女並不是真正想廢除社會性別，他們很多訴求、理念與行動，像是打造女性專屬空間、將女性稱謂視作尊稱等，都跟廢除社會性別背道而馳，廢除社會性別理論只是反對跨性別的工具而已。

最後，跨性別者受到社會壓迫是無庸置疑的，刻意去檢討跨性別者有沒有迎合父權期待，像是有沒有化妝、穿高跟鞋、留長髮等，甚至將之視作「跨性別就是支持父權」，這種行為本身就構成順性別主義的壓迫了，更別說無視了跨性別者的性別認同所具有的「反抗意義」。更有女性主義學者將這種偏執稱作「女性主義警察」（feminist policing），也就是說白人中產階級順性別異性戀女性主義者刻意使用女性主義論述，去檢討穆斯林社會、無產階級、第三世界與多元性別社群，卻輕縱了於己身環境的父權問題，是一種傲慢與偏見。

回到國族／民族議題上，即使國族／民族認同建立國族／民族主義之上又如何？我們不是活在無國族／民族的烏托邦，也不是所有台灣人的國族／民族認同都是保守右翼的意識形態，也有人的國族／民族認同與進步價值有關，更別說台灣人的國族／民族認同與「反對中國侵略殖民」的反抗價值密不可分。

刻意放大部分台灣人的保守右翼意識形態，或僅僅只是「不夠進步」的部分死咬，難道不是變相在支持中國的帝國主義與殖民主義？也可能這些人本身就沒意識到甚或認同呢？

如同女性主義法學教授Catharine MacKinnon在上海紐約大學的性別議題論述：「我不相信生理結構可以定義女性特質（womanhood）⋯⋯對我而言，女人是個政治群體」也就是說女人不是天生的生理分類，是性別政治下存在的群體，建立女性認同不是基於生理構造或特質相似，而是為了女性意識覺醒、對抗父權壓迫。

台灣人的國族／民族認同也一樣，這不是基於地緣或血緣等因素，而是為了台灣意識覺醒、對抗中國侵略殖民，本身就是基於反抗壓迫的進步價值意識型態。MacKinnon更在其著作《邁向女性主義國家理論》中表示對國家的看法，雖然國家與法律是父權統治的象徵，但是我們可以「用敵人的房子拆房子」，這也是許多左翼與女性主義獨派對台灣建國的願景。

本文經吳馨恩授權轉載，原文發表於此

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