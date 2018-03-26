「吵著要糖」還是理性溝通？台大校長遴選案給管中閔的一場考試

文：劉昱佑

俗話說：「會吵的小孩有糖吃」。

舊社會的幼兒教育習慣以甜頭安撫吵鬧的小孩，換取家庭中暫時的寧靜。然而，現代教育理論普遍的指導是：越早教導小孩要理性溝通越好。小孩想要玩具，就應該冷靜、有禮貌的把話說清楚給大人聽。

越溫順、越傾向把話講清楚的小孩，越應該得到大人的鼓勵。這也符合心理學中所謂的「古典制約」概念：當動物某一行為得到鼓勵的時候，他就會越趨向繼續做出某一行為。當小孩知道吵鬧有用的時候，他就會繼續吵鬧。若小孩知道好好跟大人講話才有用時，他就會學習如何「溝通」。

台大校長遴選案中，或許有一些「壞大人」：例如教育部。然而，台大師生再怎麼「壞」，在本體論的層次上都應該預設為「好」的，因為他們是「大學自主」價值的核心。今天管中閔教授想要當校長，就應該把台大師生對他的種種質疑說清楚，而不是以「莫須有」、分享詩詞、短篇小故事或宣示性的聲明，試圖換取外界的憐憫。

如果這種「吵著要糖」的行為可以被接受，那是不是台大師生以後也可以如此？是否科技部的計畫亦可不必送審，反正佔久即得。

我們自然都期待一個溝通的社會，台大校長遴選案就是給管中閔教授的一場考試：到底能不能跟台大師生理性溝通。《聖經》中的〈雅各書〉第一章第三節說：「我的弟兄們，你們落在百般的試煉中，都要以為大喜樂；因為知道你們的信心經過試驗，就生忍耐。」

管中閔教授，或許有人真的存心傷害你，或許有人就是「唯卡管是圖」，但你都當忍耐，都當出來勇敢的理性溝通。因為〈雅各書〉緊接著在第四節說：「忍耐也當成功，使你們成為完備，毫無缺欠。」

本文由劉昱佑授權轉載，原文發表於此

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