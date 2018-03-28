馬斯克如何用「豐滿創業」經營新創公司？

文：黃家偉

鋼鐵人Elon Musk最近又因為販賣在「喪屍末日」中能夠讓我們保護自己的噴火器而登上新聞。20,000枝單價500美元的噴火器，在預售開始幾天後就被搶購一空，讓Musk迅速的賺進了1000萬美元，再次證明了他是創業天才！讓我們一起學習他如何用「豐滿創業」經營新創公司。

創新點：職涯規劃可以從「精實創業」開始累積人脈和資源，然後再切換成「豐滿創業」調整成更遠大的目標，提升自己的事業成就。

過去，「精實創業」（Lean Startup）曾在矽谷掀起了一波風潮，也席捲全球。隨著矽谷創業家成功的例子越來越多，精實創業就好像創業聖經，成了世界上每個創業家都要學習的創業模式，但現在不一樣了。現在的矽谷，已經進入了一個和精實創業相反的嶄新時代，一個屬於「豐滿創業 」（Fat Startup）的時代。本文兩大重點：1. 那些曾經做不到的事，豐滿創業能幫你做到。 2.「豐滿創業」的三個關鍵步驟──野心、資源、速度。

那些曾經做不到的事，豐滿創業能幫你做到

曾經風靡一時的「精實創業」的概念是，迅速地創造產品，並反覆投入市場測試市場反應、學習、再創造，反覆失敗，一步一步接近市場需求的方式，來大量減少創業的成本。如此，只需要倚靠微不足道的資金，和少數的工程師，就能成就驚天動地的大事。也因為精實的模式能大幅提升創業效率與成功率，在當時，令矽谷的投資人和創業家們都深深著迷。

然而，豐滿創業剛好與精實創業相反，豐滿創業的目標在於挑戰人類對於生活的定義，開拓文明新的高峰點。但要達成目標，這樣的創業模式不僅需要豐滿的人力、豐滿的資金聚集以及豐滿的自信，還需要擁有「一槍斃命」的勇氣。因為在豐滿創業裡，沒有「測試版」可言，在龐大資源的累積之下，成功與失敗，只有一線之隔。

既然如此，在精實創業與豐滿創業的比較之下，難免會令人覺得：「那幹嘛要搞豐滿創業自討苦吃？精實創業才是成功的保證吧？」但矽谷的投資人與創業家可不這麼想。因為有些瘋狂的點子，精實創業能做的事有限，這時就要切換成豐滿創業，才能創造較高的成功率。

Photo Credit: Reuters/達志影像

以Elon Musk為例，身為全球知名公司Tesla和SpaceX的 CEO，他正朝豐滿創業大步邁進：除了研發電動汽車、建造太陽能建築與太陽能火箭之外，甚至開始挑戰人們對於「交通」的定義，提出「超高速真空管列車」（Hyperloop）的概念，這個計畫是要建造出時速可以跑1220公里的交通工具，你可以想像當你乘搭這個列車從高雄出發，到台北只需18分鐘。為

了完成這項計畫，Musk籌措了上億美元的資金，並招聘1000多位工程師，展現勢必要成功的堅定決心。若當初Musk依舊採取推出小型測試版模型，先從小資金開始籌措，那今天Hyperloop的發展可能就還停留在提案的過程，不會變成正在興建的階段。

「豐滿創業」的三個關鍵步驟──野心、資源、速度

2003 年，曾擔任PayPal副總裁的矽谷資深經理人Keith Rabois有一個充滿雄心壯志的點子：如果有一間公司，專門「購買人們的房子，並且成立一個平台轉賣給需要的人」，能不能改變我們的購屋習慣？其實Rabois想解決的問題很明確：房屋是我們最寶貴的資產，但同時卻是最難交易的資產，尤其是當你急需資金，而必須要迅速將房屋賣掉的時候，你就會發覺原來賣房子如此麻煩。

然而，那時的Rabois沒辦法實踐這個想法，因為2003年的矽谷，才剛經歷了網際網路泡沫化。當時，大批投資人因為投資網際網路公司失敗而血本無歸，因此後來的幾十年，他們在投資上都變得更謹慎小心。這樣的環境，讓Rabois的想法停滯了十年之久，空有豐滿的野心，卻沒有實現的機會。

但Rabois的「野心」，卻是豐滿創業的第一個關鍵，開啟了之後的豐滿創業契機。Rabois一直都沒放棄這個想法，直到2014年，矽谷因為精實創業的成功，資金開始大量增加，投資人也漸漸開始大膽投資，給創業家更多的機會。於是，Rabois趁著這個機會，和夥伴們開了一間房地產公司──Opendoor。

其實Opendoor的概念十分簡單：如果有一個人想要賣房子，公司只要透過進行大量的房屋銷售資料分析，就能精準地估算出一間房子的價格，如果賣家接受，公司會馬上買下房子，然後開始進行整理、裝修，在公司的平台重新上市。有興趣的買家只要利用手機，就能透過房屋裡的鏡頭觀看各個角落，或是直接取得門鎖密碼，自由進出審視房屋內部（所以叫做 Opendoor，意思是隨時為顧客開著大門），若買家滿意，就可以直接在平台上與公司進行交易。

Opendoor看似簡單，但要成立一間專門「買房子」的公司，而且還是那種每個月買上百、上千間房屋的公司，這牽扯非常龐大的交易資金！現在的Opendoor每個月光是購屋，就得花上6000萬美元的成本。所以當時Opendoor為了啟動這樣的模式，開始執行豐滿創業的第二個關鍵──大量「資源」的聚集：在兩年的時間裡，他們快速募資3億美元的資金、並且舉債5億美元，開始建構平台、購屋的工作，並同時繼續募資。

Photo Credit: Reuters/達志影像

這樣迅速籌措資金的方法，讓Opendoor在2016年底市值就已突破10億美元，成為房地產創業圈的獨角獸。然而，Rabois的野心並不只這樣，他預計在2017年底，讓Opendoor的市場從鳳凰城、達拉斯兩個城市，擴張到其他十個城市。而Opendoor聚集資源與擴張規模的「速度」，就是豐滿創業的第三個關鍵：迅速地聚集資源，然後迅速執行想法，只要一鎖定市場，就迅速擴大規模，在市場中建立龐大的影響力。

難道「精實創業」和「豐滿創業」只能二擇一？其實不盡然，很多成功創業家就是先從精實創業開始，之後再切換到豐滿創業。透過精實創業成功累積人脈和資金，提高投資人的信心與勇氣，才有可能創造豐滿創業的機會。藉著矽谷創業模式的變化，回首思考，在我們經營人生的過程中，其實也如同LinkedIn創辦人Reid Hoffman所說，把人生當作新創公司去經營。

但既然是創業，「從精實到豐滿」或許可以變成一個極佳的創業策略：先把人生當作「測試版」，和精實創業一樣，把自己當作產品，積極投入市場，也就是工作職場中，去累積成功與失敗的經驗，不斷嘗試、調整自己的能力與定位、然後變更好。另外很重要的一點是在精實創業的過程中去累積資源與人脈，為未來啟動豐滿創業的模式「佈局」。

有了這些豐滿的資源、人脈之後，才能把「夢想」變成能夠實現的「野心」，然後迅速聚集大量資源進攻市場，並迅速實踐、擴張。只要掌握豐滿創業的三個關鍵步驟：野心、資源、速度，每個人都能夠成為自己的豐滿創業家，提高自身在事業上的成就。

參考資料

本文獲創新拿鐵授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航