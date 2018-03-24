Facebook做壞事的潛力驚人　專家：我們知道的太少

Facebook牽涉的問題愈揭愈多

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這個世界，雖然沒有人手執水晶球預知未來，但有時候，一些獨具慧眼的智者，不時能及早指出世事的潛在危機。有位數據科學家一直留意社交網路對全球數十億人的潛在風險，甚至在早在3年前，已關注「劍橋分析」（Cambridge Analytica，CA）掌握的用戶數據，會被利用作政治用途，她就是凱西．歐尼爾（Cathy O’Neil）。

「它們（Facebook、Google）做壞事的潛力是驚人的」，這句話出自凱西之口特別具說服力，身為多年的數據分析專家，基於數據分析的行內經驗，深感社交網路帶來的風險；正當全球不乏專才熱烈追捧「大數據、演算法」之際，凱西成了當中的「異見者」，透過著作《大數據的傲慢與偏見》（Weapons of Math Destruction）希望向世界發出警號。

以下不妨先回顧一下「劍橋分析」近日泛起的巨浪，稍後我們便明白，僅僅概括從報導了解事件，仍未清楚社交網路隱含的重大問題。

全球各大媒體紛紛報導，CA作為「戰略溝通實驗室集團」（SCL Group）的分支，那行政總裁尼克斯（Alexander Nix）涉嫌將數千萬名facebook用戶資料非法出售，更宣稱能藉「烏克蘭美女」製造性醜聞通天，並在網路散播對手的黑材料，猶如提供一條龍打擊政經對手的組織，遠超出商業層面。

事後《衛報》（The Guardian）跟進報導，當初，劍橋大學心理學研究員科根（Aleksandr Kogan）得以研發的心理分析Facebook App，資金來源包活俄羅斯政府，最終套取近5000萬用戶數據，進行「人格模型」（personality modeling）分析；近日被揭發他已轉售用戶資料予CA，並聲稱不知道CA會非法轉售用作其他用途。

其實，2013年那個心理應用程式，只不過有30萬用戶安裝，科根之所以最終取得數千萬用戶的數據，正是Facebook設定的取用規則過於粗鬆，令程式同時能取得用戶「圈內朋友」的數據，由一點連結多點的數據網，不得不謂之驚人。

至於我們還是偏向懷疑「劍橋分析」問題最大，自然是公司總裁意圖非法售賣數據的影片曝光，反映其直接受益，當然，細節還有待調查。

表面上，Facebook似乎只是疏忽間接促成此政商黑幕，亦承認過失，然而，日前還有一位「前總統歐巴馬競選幕僚」Carol Davidsen在網上宣稱，Facebook人員在2012年的美國總統大選時，已「睜隻眼，閉隻眼」知道歐巴馬團隊用過類似CA的分析工具，取得大量的Facebook用戶數據作政治用途，有關人員更稱自己是民主黨支持者。

我們自然明白，祖克柏（Mark Zuckerberg）勢難以公開的解說能安撫事件餘震，而且已被傳召到美國國會作供，相信隨後還有諸般暗湧。（謹記：即使劍橋分析真有銷毀數據，那極可能只是取得的「原始數據」資訊，而公司內部早一段時期，已透過數據製作出許多特定的「數據模型」供日後翻用）

一位預早向世界發出警號的數據科學家、行內異見者

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生活愈慣常接觸的一事一物，我們可能會以為已足夠熟悉它的一切。可是，現實一再告訴我們：還是要再謹慎一點。

要說社交網路跟政治宣傳的密切關係，我們必先清楚，從政者「最喜歡」以甚麼技巧令支持者投票，自然明白Facebook的誕生簡直是他們的天賜良機。

政治人物要贏得選票，必須熟悉一種商界慣常的技巧，就是「投其所好」：向不同性格、不同價值觀的人，說不同的話、派不同的宣傳單張，令對方容易喜歡自己「某一面」，避開可能討厭自己之處，才可以不斷擴大支持範圍。這樣的政治手法，說得冠冕堂皇一點，稱為「多重性」（multiplicity）；俗一點說，就是「見人講人話，見鬼講鬼話」，把你哄得高興，票也投得開心。

不過，現實世界要做得周全，也有難度。譬如，當年參選人羅姆尼（Willard Romney）以為在「閉門活動」可以討好出席者，放膽說美國有47%的人不過是倚賴政府福利生活，認定這些人絕不會投票給他，根本可以完全不理，制訂的政策只望向另外53%的人則可。怎料，這個「閉門」談話的內容，終於被一位送飲料的調酒師碰巧聽到，錄得影片在網上瘋傳，令羅姆尼再沒有機會壓倒歐巴馬（Barack Obama）勝選。

心思細膩的朋友經已想到，Facebook的演算法就是絕佳的「閉門」宣傳活動，其他人不會知道「每一位」用戶打開頁面的時候，看到甚麼類型的廣告、那位候選人的標語、那個政治光譜的媒體新聞，那麼，政客、商家便可以借Facebook用戶數據加上演算法，將用戶分類，然後「投其所好」，希望他們知道甚麼，「那一位」用戶便收到甚麼，猶如為每位用戶度身訂造一個虛擬的「閉門」活動。

這樣發布者不管是政治組織、商業機構，輕易便可以「一點對多點」私密地發布資訊，這做法行內歸類為一種原理——「微型目標操作」（microtargeting）。

我們被Facebook內部研究了多少遍？這是商業秘密

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所以，無論是政治選擇抑或商業廣告活動，各單位也「渴求」得到大量用戶數據，再規劃他們的策略。固然，Facebook沒有「直接」介入操弄政治，但公司內部研究，其實長期以來很清楚演算法的奧妙。

2012年，就在美國總統大選前的數個月，Facebook研究員梅辛（Solomon Messing）做過試驗，他選取200萬平日關心政治的用戶，改變百萬計用戶那動態頁面看到的消息，首先大大壓低那些貓貓狗狗、生活分享等「悠閒資訊」的曝光比例，優先顯示不同的時事新聞帖。

事後結果顯示，一旦這樣改變用戶看到的東西，在選舉期間用戶自行發布的投票傾向表示，這百萬計用戶的投票率上升了3%。實際情況就是，用戶密集受到時事新聞資訊影響，而用戶偏好分享怎樣的新聞，等於集體成為「派報紙的新聞發布員」；再加上，若分享時再添加一些情感字眼，可以形成圈子互相感染的情緒波浪。

而我們現在比數年前更明白，人們轉發的內容，又豈止正式的媒體報導，內容又豈限於政治？還有海量真真假假的各類圖片、影片、貼文乃至假新聞：

「成功的微型目標操作，是2015年時仍有超過45%的共和黨人相信『歐巴馬總統是穆斯林』這個謊言的原因之一；而同一項調查顯示，20%的美國人相信歐巴馬並非出生於美國，因此是個不合法的總統。 ⋯⋯這些隱蔽的運作製造出危險的失衡情況。 政治行銷者掌握我們的大量資料，向我們提供少量資訊，然後測量我們的反應。但我們不知道我們的鄰居接收了什麼資訊。這有如商業談判者常用的一種手段：他們分別與各方商談，不讓每一方知道他們對其他人說了些什麼。這種資訊不對稱的情況可以防止各方聯合起來。」

這可謂一個我們在「明」，對方在「暗」的失衡形勢，如此生態一直延伸至近年全球熱議的特朗普當選及英國脫歐。

不少人對社交網路的認識脫離現實

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即使絕大部分的人，不會承認自己看人看事充滿偏見，但無論承不承認，實際情況是另一回事，尤其多年來已有大量的心理學研究告訴我們，人們難免受情感、情緒影響判斷和決策。此外，我們認為日常對事情的「了解」，亦大有可能脫離現實。

數年前，有項調查報告值得我們深思。曾經，伊利諾大學研究員卡拉合里歐（Karrie Karahalios）做過一項Facebook演算法調查，40位受訪者中有超過一半（62.5%）表示「不知道」Facebook會干涉他們頁面所看到的消息，更訝異的是，他們誤以為只要在Facebook貼文之後，所有圈內的朋友都會立即看到他們說甚麼。

又假設，即使人們隨時間愈來愈清楚Facebook「有」干預或進行內部研究，我們依然難以掌握全貌，一如凱西憂慮：

「如我們所見，這些公司通常致力於賺更多錢。不過，它們可以賺多少錢，與政府的政策密切相關。政府決定企業受到怎樣的規管，決定是否批准它們的併購交易，而且制定企業必須遵守的稅法。這就是為什麼科技公司一如其他美國企業，派出大量說客在華府努力運作，同時不動聲色地向政界搞款以億美元計。 如今這些公司正掌握微調民眾政治行為的工具，而這些意味著它們只需要調整演算法，也可以影響美國政府的狀態。 ⋯⋯我們對這些網路巨擘的了解，主要源自它們選擇公開的極少數研究結果。它們的演算法是關鍵的商業機密。它們的運作方式是不公開的。」

當然，事情總有不同面貌，不完全只有灰暗，尤其近日「劍橋分析」事件告訴我們，媒體的監察作用有著非常重大的意義，正努力制衡巨大權力變成遺害社會的野獸。另外，如果我們不希望一種有龐大影響力的科技工具遭誤用，努力了解、分析乃至建立更好的規範，讓它成為未來社會的祝福，同樣是今後我們每個公民、知識分子需要重視之事。

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核稿編輯：鄭家榆