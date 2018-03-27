台灣教育問題在哪裡？試看〈從台大的腳踏車看台灣教育問題〉一文的問題

文：Formosa （曾在台灣大學及牛津大學，「 大氣磅礴、抬頭挺胸 」譜寫青衿歲月的腳踏車騎士）

前言

腳踏車問題，一直以來都是椰風鵑語裡，最熱門的討論關鍵字之一，沈先生博學鴻儒，見微知著，暢談從台大腳踏車問題，導出台灣教育問題，何其偉哉？

直向探討而言，台大腳踏車問題與台灣教育問題，兩者之間，也許存在著待確定的關聯性、因果性。橫向而言，腳踏車問題與教育問題，並非台灣獨有，國外亦有相似的問題。

筆者欣見沈先生（沈先生現職駐荷蘭台北代表處經濟組組長）大作標題〈駐外看台灣（五）：從台大的腳踏車看台灣教育問題〉，期待其宏觀論述，探討腳踏車問題與教育問題的相關性，著墨於兩者之間的關聯性、邏輯性，或者是具有質化、或是量化的數據說辭，能以較全面性的論述，甚至加入不同參數的權衡評估，再進而針砭問題，結論出解決之道。

無奈者，筆者期望、希望、失望、空望之餘，為之奈何！故而退思，縱使筆者如何地無德無能，定得抒懷微言，抗顏論議。所以筆者循由沈文脈絡，嘗試著從個案駐外人員的論述知能，凸顯台灣教育的偏失，長期漠視了教育的核心之一：論述理則以及科學舉證能力。

一、論述理則訓練不足

中文論述，講究起承轉合；英文論述，側重文章結構。英文論點主旨優先，再則舉例子印證，抑或正反兩面，相比互辯，最後再結總論。

拜讀沈先生大作之際，筆者見其所論，其順序是：討論理性、天理、善念與宗教、台大校長亂象、台大腳踏車與教育、台灣不相信科學與公投等說。台大腳踏車與教育乙題，僅為數項之一，不符論述比例原則。

再者，整篇文章，全文共計2,722字，標題為「從台大的腳踏車看台灣教育問題」，但言及台大腳踏車問題者，共183字，亦即討論台大腳踏車的篇幅，竟不及全文百分之七。如下：

此外，台大有令人稱羨的廣闊校園和一流管理學院，可是區區幾千輛腳踏車的管理成效，卻遠不及巨大公司對YouBike的管理；更好笑的是學生間總口耳相傳，眾口鑠金地說騎好一點的車會被偷，於是人人競騎破舊不堪的車，因為車破心不惜便到處亂丟，以致於圍牆內外的車陣景觀簡直不堪入目。你想若校園自主管理到人人無法互信，教授學生都無法大氣磅礴、抬頭挺胸的生活，那還奢談什麼養天地正氣？

此外，全文共出現：「腳踏車」一詞，僅為一次，「台大」一詞兩次，「教育」一詞十四次 （此教育兩字大部分出現於沈先生談自身教育經歷）。沈先生信手拈來，段段皆似珠璣，每一段都各似文理成河。但是，通篇起承轉合失聯；段段之間，文意斷斷； 段段之間，推理弱弱；段段主旨，切題失失，難脫論述理則訓練不足之譏。

二、科學舉證邏輯薄弱

「科學能力」的訓練，其中一項是通篇普化（generalization）與分項細化（specialization）的邏輯訓練。如何在「異中發現共同性」，探討影響共同性的變數、參數，是一項或者是多項，最後再判別此共同性，是否能通篇化，而且具有足夠代表整體的代表性。如何在「同中求差異性」，探討此差異性，是否已超越可容許的差異範圍內，再去判別這些差異性之間，是否具有實質顯著性，進而再細項化這些差異。

台大腳踏車的問題，與全台各大學的腳踏車問題，其間的關聯性如何？ 台大腳踏車的問題，是否足以代表全台各大學的腳踏車問題？而各大學的腳踏車問題，又能否全歸之於台灣的教育問題？

試觀沈先生榮任公職之所——荷蘭，其境內腳踏車失竊率，也是居高不下；大學內腳踏車停放管理，也是個大問題。荷蘭人甚至會打趣地說：「只有在腳踏車被偷之後，才算融入當地生活。」又如荷蘭頂尖學府之一——萊頓大學，其學生社團成員，時有建議初來乍到的新生或交換生，購買腳踏車時，優先考慮二手者，並教之如何避免誤買來路不明的車 （在荷蘭，購買失竊腳踏車是觸犯法律的）。再如英國牛津大學、劍橋大學，單車失竊情形與停放管理的問題，都是學校、學院以及當地警方，永遠不斷尋求解決方案的頭痛問題。

各國知名大學，各有其腳踏車失竊、亂停等管理上的問題。但是，每個大學的「校園」狀況各異（封閉式？開放式？無牆式？大學城？），其管制權力與解決方式，是否都已見成效？試問：如果「台大腳踏車的問題」是問題，那麼世界各國頂尖大學的腳踏車問題，是不是問題呢？這些腳踏車的問題，都和台大的問題一樣，也都能歸因於各國的教育問題嗎？綜觀各國各校的腳踏車問題，是否有其共通性？假設是有，能否粗糙的通篇化，直接歸因於各國的教育問題？而各國教育的問題，是否又有共通性呢？可見沈先生科學舉證邏輯薄弱之象。

駐外人員對台灣觀察的感想，如果連論述理則、科學舉證都付之闕如，是否反應了台灣教育裡，論述理則訓練不足，科學舉證邏輯薄弱之問題呢？

當然，不可否認，還有一種假設，沈先生文章的標題，是由主編，根據其專業，以及媒體吸引讀者注意的目的，因而更改沈文之題。倘若如是，則駐外人員對台灣觀察的感想，對台灣振聾發聵的文章，連自己都無法堅持己作的標題，套句沈先生的話，「那還奢談什麼養天地正氣」？

後記

台大腳踏車的管理，確實存在著許多待解決問題；台灣的教育，亦同乎是。如何撰寫一篇結構完整、鏗鏘有力的論述文章，並以適當的科學理證輔之，可能是台灣教育，亟需要加強的一環。

見微或許可以知著，但單從台大腳踏車問題，散言漫論台灣教育問題，可能只是以管窺天、以蠡測海 。同理，我等小輩，也無能見微知著，不應單以個案駐外人員的論述能力，而侈談非議台灣教育問題。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航