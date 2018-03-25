陳水扁「一個擁抱」後兒子初選民調第一，台中監獄：以後不准了

（中央社）

民進黨22日公布高雄市議員第8、第10選區初選民意調查結果，前總統陳水扁兒子陳致中在第10選區以民調第一成績出線。若一切順利，後續程序走完後，將代表民進黨選高雄市議員。但陳水扁因出席兒子陳致中的造勢晚會，並上台違反中監核准參與活動的「四不」規定，經認定違規，未來申請類似活動將不予核准。

保外就醫的陳水扁17日晚間出席陳致中爭取出線造勢晚會，雖然法務部矯正署台中監獄要求陳水扁遵守包括不上台等「4不」原則，但晚會近尾聲陳水扁仍上台為兒子送上好彩頭，並給了一個擁抱。

據民主進步黨中央公布的初選成績，高雄市第8選區（前金新興苓雅）應選6席，民進黨提名3席，含女性保障1席，初選民調成績依順序分別為郭建盟（0.3926）、黃文益（0.2428）、蕭永達（0.2275）與周玲妏（0.1317）。

高雄市第10選區（前鎮小港）應選8席，民進黨提名5席，含女性保障1席，初選民調成績分別是陳致中（0.2438）、許乃文（0.1925）、鄭光峰（0.1556）、陳信瑜（0.1407）、林宛蓉（0.1360）與吳銘賜（0.1313）。

陳水扁參加造勢會違規 台中監獄：未來不核准

陳致中參與民進黨高雄市議員黨內初選時，在17日晚間舉辦造勢晚會，陳水扁事先向台中監獄提出出席申請，中監以親情考量核准，但要求須遵守「不上台、不演講、不談政治、不接受採訪」等規定，但會中陳水扁上台，並給了陳致中一個擁抱。

台中監獄副典獄長李進國24日受訪表示，中監在蒐集完當天活動過程紀錄等事證後，認定陳水扁當時在參加活動時，因活動氣氛及眾人簇擁下，上台並擁抱陳致中，但可見此舉非主動為主，且能自我克制、未發表談話及接受媒體訪問。

李進國說，但陳水扁上台已非許可的活動範疇，已屬違規參與活動，但考量活動主辦單位難以掌握活動排程，加上陳水扁又因罹病步態不穩，非自行上台或遭簇擁，但已有危及人身安全之虞。

李進國表示，陳水扁參與此次活動，已造成健康安全、且在媒體報導下對社會和諧有不良影響，往後陳水扁申請類似活動將不予核准，希望陳水扁能珍惜保外醫治，妥以療養病情。

李進國說，已發函提醒陳水扁應遵守民國104年1月5日所簽具的注意事項，及保外醫治受刑人管理規則，切勿逾越相關規定，若有重大違規，儘管病情未見改善，仍可報請廢止保外醫治許可。

陳致中24日也透過line回應：「晚會後父親即有預感，可能他們（中監）有壓力，父親告訴我，無論多困難，要致中以人民為念，打拚爭氣，父子連心，親情牽掛，都是一輩子，不會讓致中孤單。」

有趣的是十個月前，也就是2017年，總統陳水扁曾出席凱達格蘭基金會舉辦的募款餐會，陳水扁當時說，2016年女兒陳幸妤在台南牙醫診所開幕時他還可以講話，2017年變成不准講話，雖然台中監獄准他上台講感謝的話，但法務部不同意，說這個餐會是政治活動。

結果，陳水扁在現場放映自己預錄好的影片：

「扁聯會」成立 陳水扁：不是小貓兩三隻

前總統陳水扁支持者成立「扁聯會」，24日野召開授證大會。陳水扁未到場，但以視訊致詞說，過去他們被笑是一小撮人、小貓兩三隻的扁奴，現在成長壯大，「讓我們越來越有信心」。

陳水扁表示，阿扁們聯誼會在近10年來，從沒幾個人，在台北市議會被笑說是「一小撮人、小貓兩三隻的扁奴」，現在有這麼盛大的成立大會，短短時間內有這麼大成長，「讓我們愈來愈有信心」。

他說，扁聯會成立宗旨就是一邊一國、台灣入聯與平反阿扁，「我們絕對有信心」，這條路就是台灣國家路，最近成立的喜樂島聯盟也是同樣的台灣國家路，分進合擊；雖然大家心裡很清楚，政府不可能讓喜樂島要推動的重大工作、神聖使命如願，但沒關係、不能放棄，不能有壓力就讓步，要堅持做對的事、走對的路。

扁聯會理事長郭正典表示，目前已有700、800人申請入會。這幾年體會到，以前中國國民黨執政，阿扁有事時，可找民主進步黨籍立委抗議；換民進黨執政，阿扁的事沒解決，反而變本加厲，以前可做的事現在不能做。現在有事要找人，民進黨沒人可找，要靠自己，要有組織團體才能支持陳水扁。

郭正典說，扁聯會宗旨是推廣落實陳水扁政治理念包括一邊一國、公投入聯；各地政治人物如果重視這些選票，要幫忙出力，扁聯會用選票方式影響社會、政治。

扁聯會常務理事黃慶林說，他認為兼任民進黨主席的總統蔡英文不可能特赦陳水扁。過去他當民進黨台北市黨部主任委員時，蔡英文在黨中央開會時曾說「你們不能說扁無罪」。

民進黨發言人何孟樺告訴記者，「對於某些個人主觀的說法沒有評論」。

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核稿編輯：楊士範