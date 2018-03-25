墾丁遊客量「腰斬」、民宿下架潮：是供過於求，還是汰弱換強？

（中央社）

墾丁遊客人數去年大幅下滑，去年秋天到今年初更傳出幾家飯店及民宿關門，墾管處遊憩課長蔡豊富表示，當遊客人數下滑就會導致供過於求。不過縣政府觀光傳播處副處長黃國維有不同的看法，認為「供過於求」太過簡化問題。也有民宿業者認為，「墾丁旅宿產業正在悄悄地發生一件事，叫做汰弱換強」。

根據墾丁國家公園管理處統計，民國103年7、8月暑假期間，墾丁遊客人數達164萬，全年超過837萬人次，在全國各旅遊景點當中也是數一數二。能締造這個紀錄，中國旅客貢獻很大。但去年暑假，墾丁遊客人數降為92萬餘人，全年遊客430餘萬人次，幾乎腰斬。

墾管處從75年開始統計遊客人數，103年創下的837萬人次不僅是墾丁歷年最高峰，根據墾管處統計，從民國75年到84年，墾丁每年遊客人數約260萬到300萬，86年後快速增加，從當年的370萬人次，成長到每年400萬到500萬之間。

89年，國立海洋生物博物館在車城鄉開幕，當年墾丁遊客增加到550萬人次。96、97年在全球金融海嘯衝擊之下，這個數字曾跌到340多萬，97年賣座電影「海角七號」再推升熱潮，98年便回升到490多萬。

99年，隨著中國開放陸客團來台，墾丁每年遊客從600多萬人次、700多萬、800多萬人次逐年上升，一直到105年，因陸客人數減少，墾丁全年遊客人數從前年的580餘萬人次，在去年降到約20年前的水準。

恆春半島的旅宿「下架」潮，從去年11月的快樂熊貓集團露營地停業開始，緊接著是年初的車城鄉泊逸飯店停業，2月是月牙泉Villa渡假村吹熄燈號，3月則是有十多年歷史的沐夏墾丁會館停業。

此外，位於台26線上的日月光飯店傳出讓售，恆春當地交易網站有不少承租經營的小型民宿紛紛貼出轉讓的消息。

恆春半島觀光產業聯盟理事長張福生表示，這幾家下架的飯店及民宿主要是迎接陸客團的業者，在前幾年眾多陸客來台期間擴增房間數，並且壓低房價，再加上多是非法營業，屏東縣政府這幾年取締非法營業民宿，部分業者接不到陸客團，再加上罰單不斷，正好在這個時機結束營業。他並說，一些體質強的飯店民宿，根本不受陸客團影響。

的確，月牙泉、沐夏及快樂熊貓露營地都是非法營業，月牙泉及沐夏各被縣府開了兩次罰單，泊逸則是換了第3手經營，日月光飯店在104年就開始求售。

墾管處遊憩課長蔡豊富表示，墾丁近十多年來民宿大概增加了3倍，目前遊客人數下滑，因此民宿供過於求。

墾丁的飯店民宿到底有多少，據屏東縣政府觀光傳播處統計，目前恆春鎮及滿州鄉的合法旅館有24家，合法民宿440家，非法列管的旅館39家，非法列管的民宿115家。

縣政府觀光傳播處副處長黃國維說，政府90年才訂定民宿法令，許多恆春半島的居民將自己的房子改裝民宿，又不懂法令，導致一時之間非法民宿林立，縣政府100年成立觀傳處，有專責單位及人力處理旅館民宿後，開始積極輔導墾丁地區的民宿合法化，目前非法民宿還沒被查到列管的大約還有近百家，縣府在繼續努力中。

對於墾丁民宿目前是否供過於求，黃國維有不同的看法。他表示，這是市場的供需機制，旅客量每年都會有波動，以目前來看，旅客行為受到許多因素影響而改變，例如廉價航空、例休日、薪資水準、旅遊目的、服務需求、假期長度及各項便利性等等，目前說供過於求，有點把問題過度簡化。

非法旅館、民宿牽涉到服務的品質及信用度，直接影響的是墾丁觀光的聲譽，因此，在這波下架潮中，合法的旅宿業者反而用比較樂觀的態度看待。余姓民宿業者今年春節期間是客滿，面對墾丁遊客人數下滑及一家家飯店、民宿的熄燈，他說，「墾丁旅宿產業正在悄悄地發生一件事，叫做汰弱換強」。

大環境不佳，墾丁安心旅遊網仍然看好墾丁美麗動人的景色與得天獨厚的自然資源。去年插旗墾丁旅遊網路平台，行銷經理胡秀幸表示，在篩選墾丁旅館及民宿過程中，發現暴增的民宿良莠不齊，確實會讓墾丁觀光受創，這次正好讓墾丁業者檢討改進，重新洗牌，讓價格合理、透明化，從另一個角度看，並不是壞事。

墾丁海岸線｜Photo Credit: Matt ChangCC BY 2.0

墾丁業者如何走向國際化？

「去墾丁不如去沖繩？」對於台灣北部民眾來說，到墾丁觀光的交通加住宿費用，有時相當於去鄰近國家旅遊。

不過屏東縣長潘孟安過年後在墾丁福華渡假飯店與觀光業者的春酒晚會上，發現金髮碧眼的歐美人士比往年多出不少。福華飯店總經理張積光表示，去年開始的確多了許多自由行的歐洲遊客，包括法國、冰島、丹麥、比利時、俄國等國，去年春節歐美人士在福華的住房約50個房間，今年開出200個房間。

張積光指出，這些歐洲遊客大多是從網路上得知訊息，足見墾丁在網路上的知名度已經延伸到歐洲。他詢問這些歐洲遊客為何前來墾丁，他們回答，墾丁也很美，不一定要到印尼的峇里島。

事實上，在陸客團前年開始減少後，中國及港澳到墾丁自由行的遊客卻有增無減，持續增加中的還有屏東縣政府3、4年前開始開發的韓國、日本和東南亞的自由行遊客，其中以韓國遊客人數增加最多。

潘孟安不斷強調，墾丁是台灣唯一具備國際級條件的觀光景點。今年初開始，縣政府觀傳處每個月招待韓國及日本部落客到屏東踩線，到墾丁的路線已不再是大眾化的鵝鑾鼻、貓鼻頭，而是有文化故事的後灣、龜山及滿州等深度旅遊路線。

墾丁觀光業者都看到了這個商機，但還是得面對國內遊客減少的問題。前來墾丁的台灣本地遊客，在過去占遊客量8成以上，如今掉到5成。

對於「去墾丁不如去沖繩、京都」的話題延燒，張積光表示，如果精確計算，以墾丁的淡季來說，五星飯店一晚新台幣3000元的住宿絕對比去沖繩便宜；出國機票如果要以廉航來算雖然便宜，但不一定搶得到機票，選項也完全不同。

立足墾丁已30多年的墾丁凱撒飯店在今年春節仍然滿房，經理潘彥伶表示，隨觀光地區淡、旺季影響，價格上難免會有落差，墾丁凱撒每季都會推出不同的住房專案供消費者選擇，也參考航空公司推出住房折扣，消費者透過飯店官網訂房還享高鐵票8折優惠，積極提供消費者更多前來墾丁遊玩不一樣的旅遊選擇。

屏東民宿協會理事長林榮欽則說，墾丁旺季也有一晚1000至2000元，而且房間品質不錯的民宿，完全看消費者的選項。

面對國際自由行遊客越來越多，台灣民眾出國人數也年年攀升，墾丁業者都意識到墾丁必須迎接國際化。縣府觀傳處長黃建嘉3月初與恆春半島觀光產業聯盟理事長張福生、屏東旅行公會理事長楊聖民及林榮欽等人前往日本觀摩近鐵集團的溫泉會館，同時洽談墾丁旅宿業者派幹部前往近鐵集團受訓，提升旅宿業服務品質。

黃建嘉表示，縣府邀請近鐵集團到屏東投資遊樂園，對方表示可以評估。除此之外，縣府也規劃在墾丁的淡季舉辦活動，包括邀請「春浪音樂節」5月回歸墾丁，10月的落山風季舉辦藝術季，希望藉此拉近淡、旺季人潮的差距。

「友善的狗」公司負責人沈光遠95年在墾丁音樂季創辦「春浪音樂節」，把音樂季人潮推向高峰。他在接受訪問時表示，墾丁一直是台灣最美麗的地方，墾丁遊客銳減是人的問題，不是環境的問題。他說，大量遊客導致住宿、餐飲費用高升，遊憩品質下降。

「春浪音樂節」停辦兩年之後，今年5月將重回墾丁。沈光遠說，他會選擇在5月淡季回墾丁辦音樂節，就是希望民眾可以用比旺季低一半的消費，在不擁擠的交通狀況下享受音樂會。

林榮欽與張福生從日本買回一台可以翻10多國語言的翻譯機，因為墾丁這兩年來，各國遊客變多了。林榮欽表示，墾丁旅宿業的服務品質離國際化還有一段距離，例如觀光客接待的細心度、友善環境等都需要再提升，正好趁這段時間調整腳步，把自己準備好。

屏東大學森林系教授陳美惠10多年前協助墾丁開發社區生態旅遊，如今墾丁已經有11個生態旅遊社區，讓墾丁除了碧海藍天外，每處美麗風景及生態都擁有故事，並訓練居民成為解說員，強化墾丁旅遊的多元發展。墾管處與縣政府在挽救墾丁觀光的努力中，也極力推動生態旅遊。

陳美惠表示，墾丁是台灣具備國際旅遊條件的勝地，出現觀光雪崩，正是調整做法的時刻，商家的經營要有生命共同體的觀念，打從心底做好產品及服務，建立物超所值的旅遊價值。

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核稿編輯：楊士範