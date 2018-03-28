人生是一趟不可逆的旅程：井上雄彥《Real》＆伊甸《居無礙家有愛》

《Real命運強手》是由《灌籃高手》的作者井上雄彥，以輪椅籃球與探尋人生為主題創作的漫畫，更新速度並不快，可見這個主題創作上的困難度，因為這樣的主題並沒有所謂真正的結局，殘疾是一輩子的事情，主角們接受現實的同時，又不屈於命運的安排，從中努力活出屬於自己的價值。

故事圍繞著三個主角來展開，第一位是野宮朋美，高中曾短暫加入籃球校隊，是師長、同學眼中的不良少年，一次載著心愛的女生騎電單車出遊，一場車禍令對方下半身癱瘓，輟學的他在罪惡感中一邊尋找活著的意義；第二位戶川清春是輪椅籃球比賽的明星球員，賽制中會計算每隊隊員軀幹可活動程度，兩隊的殘疾分不能超過14分，戶川小時候因病切除右腳膝關節以下的部分，日常生活中可以靠假肢正常的行走，在《老虎隊》中是靈活程度最高的隊員，透過輪椅籃球一償無法成為田徑選手的遺憾。

左為野宮朋美，右為戶川清春。

高橋久信，高中校隊隊長，是籃球的明日之星，卻因為一場車禍而傷到脊髓，導致下半身癱瘓。他從迷惘、恐懼，到慢慢地接受自己受傷的事實，試圖重新找到人生的方向。

主角們即使懊悔、怨天尤人，但是遭遇著不可逆的人生難題，如何從命運的操控中奪回主導權，成為漫畫中不斷探討的問題。每個角色、連配角都刻畫的非常深刻，時而從角色口中道出面對人生的哲學、方法，主角們也在內心與現實的掙扎中慢慢走出自己的道路。這部題材特殊的漫畫，讓我在國小的時候就認識到關於身心障礙者的議題，雖然平時很少接觸坐輪椅的人，但有小兒麻痺的親戚，面對「不方便」，學習如何與之相處、活出自我的價值是兩個核心的人生課題。

這次閱讀伊甸基金會出版的《居無礙家有愛》一書，它收錄身心障礙者、年長者居家環境改造的實例與經驗分享，也可以說是一本工具書。台灣公寓變遷的歷史相當豐富，從早期的二、三層樓平房，到五樓一層兩戶的公寓，到現在的管理大廈。屋齡稍高的公寓幾乎都沒有電梯，因此對於年長者與身心障礙者來說，上下樓成為每天都要面對的難題。如果能有人能長時間的在身旁照料，生活倒也還算容易，但是長期仰賴別人來生活，有些人反而容易感到自責、陷入負面的情緒中，覺得自己成為親友的拖油瓶。書中提及針對居家環境的改造，不僅提供年長者、身心障礙一個舒適、便利的生活空間，也讓他們透過自主獨立，找回自信。

書中收錄了各種可能會遭遇的居家類型，包含公寓、平房針對輪椅使用者的空間規劃、改造；老屋翻修，打造有利於年長者生活起居的環境、同時提升居家的安全性，例如：廁所加裝扶手、增設洗澡椅讓長輩可以坐著盥洗、清除壁癌、更換老舊的插座面板、電線……等等。其中令我比較印象深刻的例子有兩個，第一個是小兒麻痺的夫妻，丈夫是建築師，利用自己的專長與巧思，打造出同時兼具便利與美觀的生活環境。一般人只注意到「生理上的無障礙」，但卻忽略了「心理上也需要無障礙」。他將扶手、把手隱藏於生活空間中，訪客拜訪時，不會覺得這是為了身障者而設計的住所，他們自己住起來也相當的自在。臥室將桌面、床沿降低，讓他們可以不用靠輔具，在房內自由的移動，利用傢具的高低差異，讓他們便於移動、從地板起身。

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第二個是在舊式公寓增設電梯，無機房獨立鋼構的電梯好處多多，頂樓不用額外加蓋機房，且省電、噪音小，然而過程中最困難的部分莫過於要達成所有住戶的共識、增建費用的分攤。且每戶的需求也不同，如何滿足所有人的期待是一大課題。我自己的阿嬤也因為年紀大，家中沒有電梯，一整天只想在臥房、飯廳移動，鮮少有曬到太陽、活動肢體的機會，反而在短短一兩年內行動力衰退非常多。書中提供了一些不同方案可供參考，這是我覺得很實用的地方。

人生是一趟不可逆的旅程，比起羨慕別人、自怨自艾，不如在屬於自己的旅程中，把握屬於自己的幸福。幸福並非只能從別人給予中獲得，活出有成就感、有價值的生活時，幸福其實無所不在，充實在我們生命的每一刻。

歲月可以贏去我們的生命，卻贏不去我們一路留下的歡聲笑語、我們的祝福、無盡的愛意。——輪椅作家杏林子

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