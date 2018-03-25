世界最高的「瘋狂」滑水道，兩年釀1死13傷被判為「致命武器」

（中央社）

位於堪薩斯州，號稱「全球最高」的水上樂園滑水道，兩年前有10歲男童斷頭致死。根據法院的紀錄，大陪審團起訴書中直指這座滑水道是「致命武器」。

2016年8月7日，座落於堪薩斯州堪薩斯市（Kansas City）的施利特班水上樂園（Schlitterbahn Waterpark），發生10歲男童凱利柏‧史瓦布（Caleb Schwab）在號稱「全球最高」的滑水道斷頭致死的意外。根據警方調查，這起男童死亡意外發生之前，在這座滑水道發生過的遊客受傷案例，累計至少13起。

根據最新公布的法院紀錄，大陪審團在起訴書中指出，施利特班水上樂園內名稱為「瘋狂」（Verruckt）的這座滑水道，垂直高度有51公尺，號稱全球最高，卻是「致命武器」。

起訴書中寫道，調查人員檢視錄影資料發現，凱利柏乘坐橡皮氣筏時，確實遵守園區的安全規定，後來還是遭遇不幸。

施利特班水上樂園業者以及園區設備運作主任邁爾斯（Tyler Austin Miles），23日均被大陪審團以過失殺人、加重危害兒童、妨礙執法等罪名起訴。不過，邁爾斯23日出庭應訊時，向法院辯稱無罪。

與凱利柏一同搭乘橡皮氣筏的另外兩名婦人，其中一人下顎骨折，另外一名則臉骨斷裂。

起訴書中寫道，由於設計不當，「瘋狂」滑水道所使用的橡皮氣筏，非常容易越划越快，甚至因為高速失控而從坡道直接飛出，滑水道操作員非常了解遊客可能面臨的意外風險。死亡意外發生之前，這款橡皮氣筏在2016年裡，曾經兩度暫停使用，但後來又恢復運作。

大陪審團也指出，在施利特班水上樂園業者以及「瘋狂」滑水道設計師的共同決策之下，這座構造危險的滑水道倉促完工之後便草率開放使用，不管運作技術或工程維護，園方通通毫無準備，也沒有經驗。

大陪審團在起訴書中指出：「這座滑水道從來沒有妥善運作，滑水道本身設計從來沒能有效防止橡皮氣筏飛出。」

法院紀錄顯示，調查人員發現，在「瘋狂」滑水道開放使用的182天裡，共有13起遊客受傷案例，其中有兩起導致遊客腦震盪，另有一名15歲少女則暫時失明。

凱利柏是堪薩斯州眾議員史考特‧史瓦布（Scott Schwab）的兒子。意外發生時，凱利柏所乘坐的橡皮氣筏整個騰空飛起，撞上架有安全護網的柱子，受到撞擊力道影響，他整個人從筏內被拋出。

自從凱利柏死亡意外之後，「瘋狂」滑水道便宣告永久關閉。施利特班水上樂園已經宣布，等全案結束之後，就會把這座滑水道完全拆除。

新聞來源：大陪審團：世界最高滑水道是致命武器（中央社）

核稿編輯：楊士範