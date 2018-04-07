別嘲笑述說夢想的人，至少他願意真實面對自己的「笨拙」

回想多年前，當你第一次踏入社會時那會是什麼感覺呢？所謂的踏入社會是一種形象上的隱喻，社會一直在那裡，所謂的踏入就是我們將要直接地面對社會所賦予我們的任務，或許對大多數人就是開始工作，按部就班地活著。

但在這之前呢？你或許有很長一段預備的時間，你想像著自己該如何準備這個「踏入」，你開始期望自己應該要用什麼姿態去「踏入」，不由自主的現實與你內心的浪漫情懷或產生一種交互作用，蹦生出一種所謂的夢想與現實的學問。

回想自己如何看待著夢想這件事情，在學生時期滿常聽到一種故事，同學們總是做著「出國夢」，所謂的「出國夢」本質上就是在畢業後出國弄點什麼，管他是唸書、打工還是乾脆投靠親戚，只管自己能對著別人說「恩！我現在在美國啊！」就好了。當然那個時期或許會有人問你著夢想是什麼，「出國夢」的夢想大概都是形容某個目的地，你想像著往後的幾年你在世界某個不是台灣的地方浪漫的活著。

其實回應自己內心的夢想，是一種浪漫的事情，它很難是純粹理性的抉擇，它絕對是內心中帶有一種感動，一種嚮往的狀態，而那都是情感的層面。而那種浪漫態度讓你尊重自己的夢想，但只要你稍加懷疑著自己的情感，那份對夢想的尊重時常就會動搖。

弔詭的是，浪漫時常帶有一種笨拙，也因此「務實」的青年時常會鄙視浪漫，鄙視那因為笨拙所帶來的夢想可能沒那麼切實際，笑說那「夢想」是不是超出了自己的能耐。

嘲笑夢想

在河合隼雄的《青春的夢與遊戲》中是這樣寫著：「我們都說『青年應該懷抱夢想』，但真實的情況或許應該說是『夢想抓住了青年吧』......有時候青年在夢想破碎、四處碰壁，為自己的笨拙感到憤怒、無奈的時候，會開始思考，甚至發現那個試圖捕捉自己的『夢』是什麼，從而開拓出嶄新的道路。話說回來，這過程會伴隨著相當的痛苦....」。

青年應該懷抱的夢想可以各式各樣，但多數人的夢想特徵與「別人眼中的笨拙」脫不了關係。因為夢想總是帶一點好高騖遠，但一點不切實際，至於為什麼會不切實際，或許就是因為單純的認識的不夠多，知識不夠多吧！但乍看之下不夠荒謬，好像又沒那麼像所謂的「夢想」，也因為夢想荒謬，我們會因為認識的不夠開始膽怯，開始感到愚昧，而生氣與無奈。

這時候你不會放棄夢想，你會問自己「這真的是自己的夢想嗎？」，所以夢想就如上面所說的不是一個夢幻的過程，而是一個不斷自我質問且多數時候痛苦的過程。

你問問身邊的人，他的「夢想」是什麼，他們或許會吱嗚其詞，講不出口，因為他們也感受得到自己夢想的笨拙，害怕你會笑他傻。但身為年輕人，如果沒有夢想，好像又會被人笑行屍走肉，不論如何都會被嘲笑著，有「夢想」亦或沒有「夢想」皆是。叛逆的人在內心保持著自己的夢想，也許是因為他們很清楚保持內心年輕的方式，需要帶有一些叛逆。但務實的年輕人，雖然知道要如何讓別人覺得自己夠聰明，不是個「誤會」世界的人，需要表現得夠事故，但內心還是保有某種對「夢想」的渴望，因為即便是務實的人也期待有一天自己能如夢一般「飛黃騰達」，只是務實的人或許更害怕被嘲笑不夠務實吧！

所以請別嘲笑夢想，夢想雖然看起來笨拙，但不代表他是一帆風順的，夢想注定是痛苦的，我指的是那個通往夢想的過程。所以你要感佩夢想這件事情，那個願意跟你述說的人，他是需要鼓起勇氣的，因為它注定要被你笑「很笨」，而他注定要選擇一個很難的路，但他還是選擇了。

對青年人是如此，對老年人也是如此，對孩子也是如此，對朋友也是如此，如果他還有懷抱著「夢想」，並且願意大聲說出來，那代表他選擇了一條不好走的路，你應該內心鼓舞於他的勇氣，也應該打從內心敬佩他願意真實面對自己的「笨拙」。

參考文獻：河合隼雄 （1998）.青春の夢と遊び―内なる青春の構造

本文獲Pinsoul授權刊登，原文發表於此

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