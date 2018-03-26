「不是為了錢」，那我們對工作的想像又是什麼？

大多數時候工作是一種混沌，難以決斷的狀態。這個意思不是說我們的工作本身很模糊，而是我們面對工作中的好與壞，值不值得，有沒有價值的心情時常是混沌的。

早在不久之前，一位年輕的剛從學校裡踏出的女孩子，述說著他對於新工作的一種模稜兩可的感受，他說道：「我覺得自己運氣不錯，剛畢業久就馬上找到工作了，剛開始很興奮，這應該算是我要做的，但不知道怎麼回事，從兩個月前開始自己總覺得好像是少了點什麼，自己時常問自己我到底要做什麼呢？」

問到：『這不是你想要做得，又怎麼會問自己到底想要做什麼呢？』

回到：「不知道！好像每天做的事情很平常，但又時常找不到頭緒，感覺身邊的同學好像混得不錯，自己在想是不是可以更好一點......」

問到：『所以你會想要更好一點，難道現在的工作沒有讓你有成長的感覺嗎？』

回到：「好像有，但總覺得有點悶悶的感覺，自己好像很少能決定點什麼，東做西做的一天就過去了。」

乍看之下這是一個奇怪的對話，因為也沒說到底在做什麼，但卻顯現出一種普遍單純的狀態，就是現狀不錯，但又沒那麼好，想要好一點，而想要好一點的心情有好像否定了現在的工作，那種進退失據，搞不清楚自己為什麼不對勁，但卻有沒有解決方案的狀態。

或許太多生活中的工作，看起來好像一樣的好，又一樣的壞，現在的我們，那個屬於年輕一輩的我們，好像已經無法判准，無法相信有一個方向是一定好的，當要自己下抉擇的時候，無法不有得失心，因為沒有一定好的事情，所以總是很容易發現那件自己覺得不錯的事情，熱情消失得快，很快就發現這樣下去反而會產生一堆好處，這時我們時常否定當下的自己，當下那個在工作中的自己以及工作的環境。

你或許會跟父母分享

當你跟父母分享的時候，他們一定會在心裡覺得「在他們那個時代哪有這個問題，有工作就好好做下去，一切就是這樣過下去」。這或許反映著以前對於職業生活發展的判准，似乎比較容易，只要有一個單一的標準用來判斷工作能不能繼續，就可以了。很多時候，或許是有沒有錢作為基礎，如果生活是需要「錢」去進行，那工作就是為了獲得生活下去的籌碼，這麼單純的事情，哪會有什麼進退失據，搞不清楚是好是壞的問題。因為有薪水的工作就值得我們努力下去，而那會想要換工作的心情只會發生在「我想要更好的薪水」。

這就是生活、社會，與環境變化下產生的差異，或許現在的我們已經很難那麼單純的判斷工作的好與壞，所以好與壞的機率都越來越個別佔50／50，那有時那樣，有時這樣的心情就越來越明顯了。或許更多人「壞」的機率已經超過了50，那總是對工作不滿，對『擁有職業工作的生活』的不滿也就很稀鬆平常的出現了。有時候旁人已經覺得一切都好，但你卻在內心無法說服自己努力，主管覺得你沒有動能，父母覺得你三心二意。

現在的我們更難去判斷職業生活，對自己而言的價值

當我們要尋找某種答案，去回答自己為什麼會這樣時，或說你不一定是那年輕的一代，你需要去想像為什麼年輕的一代會如此困惑時，我們需要把那些值得我們關注的兩難與判准去描繪出來，到底是什麼樣的抉擇在我們內心運作，使我們更常在要做與不做之間擺盪，使我們難以專心，也難以投入於任何狀態的職業與工作中，這些包括「你心目中夢寐以求的工作」，跟你「心目中最不想要的工作」在行為上反應好想都一視同仁的氛圍。

回到那工作最直覺的判准，「到底是不是為了錢」，現在的我們似乎還是很重視錢，但卻無法只把錢當成生活唯一的標的物了，你時常想著自己的職業生涯到底是不是只是要為了「錢」而繼續。而太多的論述降低了錢的價值，如果只是為了錢那鐵定喪失了太多職業本身的其他好處，但如果只是為了錢，好像又讓我們比較輕鬆的去評價工作。我們有些人不想那麼「俗氣」地只把工作當成錢的交換活動，又有太多類型的工作，越來越強調內在的動能與那些非關於「錢」的內涵，例如對於某些領域的熱情，對於某些領域的做事倫理等等。我們好像很難只把某些工作想成「錢」，當你做得事，越跟「錢」背離時，「錢」就越難是讓我們穩定於工作的判准。

如果工作不只是為了「錢」，那還可以為了什麼，有些人會說是讓自己獲得更多「專業能力」。太多工作有所謂的專業性，或是藝術性，很多人會說自己日日夜夜的工作是為了讓自己成為一個專業人士，成為一個「職人」，一個領域中的佼佼者。這是一個在大多數工作中，讓工作之所以有價值的普遍內在需求，你會對一件事情有一種想要精熟的渴望，而成為某件事情很熟，很老練的人，也同樣的會讓我們獲得專業的肯定。但也太多的工作，沒辦法讓你有這麼多「有機會成為專家」想像，或是你必須經歷一段長時間的練習與學習，才能夠開始想像自己往專業走去，這時候這種缺乏有成為「職人」想像的狀態，就會讓我們有點工作價值混沌，我們有時候會忽略現在在做的事情可能是通往專業的一段重要歷程，也因此年輕的自己困擾著自己好像離專業很遠，恨不得自己現在就是專家，但剛好又還沒到時候（或是差得遠了）。

既然要成為專業，但又缺乏機會時，我們內心想要獨當一面的慾望，難免就讓我們陷入另外一種自我價值的判斷，就是我們乾脆在工作上直接選擇自己來好了，許多人就開始想像自己是不是要創業，是不是要「當自己的老闆」。當然「當自己的老闆」不一定是為了想要獨當一面，有時候是希望自己自由自在不需要那麼長聽命於別人，這種想像讓自己痛恨在工作中聽命於別人，也因為想要有一種自主的需求，讓自己很難安於當下的工作，所以不斷地掙扎，想著要不要自己開店，要不要當自由工作者。我們有時候很難判斷自己為自己工作是不是一件好事，是不是一件比當下工作更好的事情，也因此我們就很混屯很難安於當下工作。

即便我們不在乎自己是否要更專業，或是要不要為了自己工作，我們還是會想要在工作上表現得更好，更有能力，這種能力不是那種變成專家的能力，而是我們是否共有團隊合作，更與人相處融洽，或是有辦法成為領導者的能力，也就是一種「夠不夠融入於職場環境」的能力。我們都不安於讓自己只是個小職員，我們都期待能在工作上展現權力，當我們特別想要在工作中能夠發聲時，或是特別想要自己能成為一回事時，但現階段可能又不是有什麼決定的權力，我們就會陷入一種無法滿足於現況的狀態，我們要不就留在工作中痛苦的努力著，要不然就會幻想換個環境就可以解決這類事情，而忽略經驗的累積有時候是獲取領導權力的必要條件。

在工作中，我們也時常會困擾於自己是否要做大膽的決定這件事情，「追求冒險的機會」有時候也是我們對工作的某種渴望，我們希望能在工作中都有大膽嘗試的機會，但除了在工作中有機會大膽嘗試，有時候我們也想要在職涯發展中更大膽的去活著，我們或許會想要不要出國打工，要不要趁著年輕去嘗試點事情，這時候又會陷入某種困境，也就是我們在年輕的時候是否要為了公益而努力，還是現階段就要為了利益去低頭呢？追求冒險，實踐理想，為了那些需要服務的人而工作，等等，都是我們時常在工作時會想的事情，我們覺得自己不應該只是如此，不是為了錢，是為了在年輕的時候花點時間為有意義的事情賣命，這些等等的思考，也時常讓我們陷入「我現在的工作對嗎？」的自我懷疑。

除了工作以外，我們如果常感受不到上面的一些需求時，我們甚至會問自己，是不是要繼續投入學習，所以在工作中我們也時常問自己「是不是要繼續下去，是不是要去求學築夢呢？」，求學與工作時常產生競爭關係，也讓我們陷入不知道是不是該現在終止的自我疑問，或許很多人會認為投入學習有時候好像是一種逃避，但對很多人來說這可能是真正必要的學習，但又是因為外人對學習的逃避想像，也讓我們很掙扎是否要義無反顧地離開工作去求學。

工作牽涉到能力的表現，權力的表現，理念的實踐，以及是否有適當的收入。它遠比我們想得複雜，工作不再像過往那麼能輕易回答，我們時常會更在意工作本質上的「意義」。也因此你很難要求與你工作的人，在擁抱好的收入後，就義無反顧的投入，或是在大家夢寐以求的職務上，一直保持高檔的付出。工作的混沌與兩難情節一直是我們時常存在於生活的狀態，更是年輕剛進入社會的人，最難去想透的心境。

你很難單純地回答一個工作好不好，一個工作值不值得我們投入一輩子，那些在工作時的混淆、混亂、不清不楚、要死不活或許都取決於我們如何認知工作，如何認知工作能為生活帶來什麼，這一問題的複雜性。下個決定很難，但還是必須下定決定，讓我們給彼此一點時間想清楚。

讓我們想想，現階段的工作到底「是不是為了錢」，我在不在乎讓自己「更專業」，我夠「融入現在的職場嗎？」，還是我要做個更「大膽的人」勇於發聲，或是追逐夢想，又或是我是不是要繼續「讓學歷，及能力提升呢」。現在的我們對工作的想像，或許更全面，但換回來的是更能去滿足一切。

本文獲Pinsoul授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航