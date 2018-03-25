「最狂教授」李錫錕參選台北市長：遷移松機，不夠的經費發公債籌

（中央社）

有台大最狂教授之稱的李錫錕「錕P」今（25）日宣布，以無黨籍身分參選台北市長，訴求非藍非綠，而是泛在野力量，只要任何政黨或個人支持就可合作。

70歲的李錫錕今天下午在集思交通部會議中心舉行「POWER感謝祭」，現場與粉絲比賽抬腿，強調自己寶刀未老，並宣布以無黨籍參選市長，他說，他是國民黨終身黨員，對於他選擇參選，「國民黨員不諒解，不重要，台北市民諒解比較重要」。

他說，會在清清白白、公開透明、沒有負擔的狀況下爭取台北市民認同。

李錫錕受訪說，他訴求泛在野力量，非藍非綠，只要任何政黨或個人支持，就可合作；他也透露，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹曾拜訪他，提及將來有合作機會，但沒有提到合作方式。

面對藍綠、無黨派人選參選台北市長爆炸，李錫錕表示，民主政治由人民決定，無論參選的人再多，選民心中自有一把尺，候選人該煩惱的是自己的條件夠不夠格，而非煩惱有多少人要加入競爭。

他笑說，他的優勢就是狂、敢冒險以及專業，「我學政治學了10年、教了40年，台北市政的運作就是我教學的內容之一」。

至於決定選擇參選的契機，李錫錕說，機會要優先給年輕人，去年9月他仍在觀察，等一個挑戰者可把不及格的市長換掉，但現在的挑戰者讓他感覺是老人家，所以宣布參選。

他認為，人與人之間，愛與被愛是最難實行的，而他臉書粉絲頁從少少的幾人到現在的70幾萬人，代表很多人「愛」他，他能做的就是「加倍奉還」。他說，講課時常針砭時事，讓周圍人勸進參選，而他也從半推半就到三分之二就，「今天是百分之百的就了」。

李錫錕今天除了宣布參選，也提出首波政見，會結合跨黨派力量，要求中央遷移松山機場，用地打造為「松機特區」。

他說，「台北市就像一個人，如果心臟不能跳就死掉，心臟愈強就跳得愈快」，致力打造松機特區為台北市心臟，居住、交通是最重要的問題，他強調，心臟一動、全身就動，屆時經濟、交通、社福等問題都能藉由松機特區活絡而有解。

李錫錕表示，松山機場面積為大安森林公園的8.5倍，將以八分之一土地興建公園，其他空間蓋5萬戶公宅，其中1萬戶作為都市更新中繼住宅用，而公宅地下室可建設大型停車場、大型商場及各種場館，預計8年會有雛型。

《聯合報》報導，李錫錕說，預估8年約需2000億元，中央、地方出1600億元，不足的預算可以透過發公債的方式因應。

松山機場特區的地下空間則可深挖，作為大型停車場、大型商場以及各種場館；特區內還有政府主導的社區營造，例如公托公幼、安親課輔、醫院、護理之家、長照等，且還可以規劃大橋幹道、捷運支線，一併解決內湖交通問題。

《自由時報》報導，今年70歲的李錫錕被稱為「台大最狂教授」，上課評論時事的影片被上傳到YouTube頻道「Power錕的紙牌屋」引起網路轟動，臉書約70萬追蹤人次，與柯文哲同樣屬於「網路紅人」。

《自由時報》報導，談到自己與柯文哲都是網紅，是否有比較過網路人氣。李錫錕談到，自己在「3P」，也就是Personality（人格）、Policy（政策）及Performance（表現）都比柯文哲優秀。他更批評柯文哲開芭樂票，而且價值觀錯亂，如大巨蛋上說好的公開透明...，最後更提到柯市府三年內離開那麼多首長，稱是「民調很高 眾叛親離」。

目前國民黨在台北市長參選大爆炸，包含鍾小平、丁守中、鄭麗文、張顯耀、孫大千等人都表態參選；而民進黨方面除了立委姚文智、前副總統呂秀蓮，前台南縣長蘇煥智也宣佈脫黨參選台北市長。

李錫錕曾在1989年代表國民黨參選台北縣長（新北市的前身），當時以4千餘票的微幅差距，敗給民進黨候選人尤清。1995年他又以無黨籍參選台北縣立法委員。2016年底，李錫錕的「Power錕的紙牌屋」粉絲團創立，短短三個月即突破20萬，目前已有66萬粉絲，現在該粉絲頁已改名為「李錫錕 Power錕」。

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核稿編輯：楊士範