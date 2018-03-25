綠黨2018議員首波提名：清一色35歲以下，目標桃園3席全拿

隨著2018地方選舉越來越近，各陣營紛紛啟動選戰，繼日前時代力量推出兩波提名之後，同樣屬於第三勢力的綠黨於今（25）日黨員大會也公布首波2018市議員提名人選，清一色是35歲以下青年。

綠黨表示，2014年的地方選舉，綠黨首次在桃園市（中壢）和新竹縣（竹東、五峰）拿下各一席議員，是綠黨在地方政治上的重大突破。進入議會後，兩位議員也分別帶來了許多革新及改變。

其中，王浩宇議員在桃園對路平工程加強監督，確實改善桃園道路狀況。他也要求教育局落實教學正常化政策及推動中小學延後上學，另外也協助桃園的弱勢勞工，總共爭取到超過5000萬元的勞工法定權益。王浩宇日前更在臉書上提出「看不見的東西，不代表不存在」而支持設置性專區，引起不少討論。

在新竹縣方面，周江杰議員也與許多受到環境公害及開發案影響的人民站在一起，一起捍衛當地居民生活及居住的切身相關的權益。2016年5月，因為新竹縣議會通過《新竹縣房屋稅徵收率自治條例》提出修正草案，將非自住之其它供住家用房屋，由2.5％修正為1.6％，讓原本提案徵收2.5％的議員高偉凱（勞動黨）與周江杰當場辭去議員職務，並表示自修正案公告實施日起生效，以示對選民及自己提的法案負責。去年底還曾傳出，新竹縣綠營大老、前縣長林光華延攬前縣議員周江杰加入民進黨參選下一屆縣長。

然而，2016年的大選，綠黨以「綠黨社會民主黨聯盟」投入選戰，卻仍未突破當選席次的最低門檻。2018年的地方選舉，綠黨秉持相同的理念「好政治從地方開始！」綠黨認為，好的政治必須從地方遍地紮根開始，否則就沒有堅實改變台灣的力量。

綠黨共同召集人、桃園市議員王浩宇表示，雖然綠黨已經進入桃園市議會，卻因席次不足成為黨團，無法以黨團身份進行提案，錯失許多推動進步議題、監督市政的機會。這次綠黨確定在桃園提名至少三席，目標組成黨團，擴大綠黨的政治版圖。

除了桃園，這次新竹市也是綠黨的首波重點提名區域，代表綠黨參選新竹市北區的中執委易俊宏表示，歷來綠黨在新竹市的政黨票表現皆不俗，希望這次在新竹市能有實質突破，包括環境守護、公害污染與文資保存，都是綠黨重視的在地議題。選舉是政治人物取得權力的途徑，但許多政治人物往往取得權力後就悖離民意，已經22年的綠黨希望扭轉這個現象，堅持把公民社會能量化為選票結構。

這次綠黨在2018年地方議員選舉首波提名名單如下：

新北市第二選區（新莊、林口、泰山、五股區）：賈伯楷（32歲），輔仁大學社會系、綠黨中執委、綠黨發言人、全國自主勞工聯盟執行長、塭仔圳反迫遷連線成員。

桃園市第一選區（桃園區）：羅岳峰（32歲），東吳大學心理系、華山基金會站長、社區服務員。

桃園市第七選區（中壢區）：王浩宇（29歲），加州聖荷西州立大學廣告管理系、桃園市議員。

桃園市第八選區（平鎮區）：歐陽霆（27歲），中央大學客家語文暨社會科學研究所在職專班錄取、桃園市議員王浩宇平鎮區助理。

新竹市第一選區（東區東門里等36里）：劉崇顯（28歲），清華大學動力機械研究所碩士、竹塹市政監督團團長、聯華電子研發工程師。

新竹市第四選區（北區北門里等30里）：易俊宏（34歲），陽明大學科技與社會研究所碩士、綠黨中執委、綠黨發言人、台灣青年公民論壇協會理事、年金改革國是會議青年代表、墾丁國家公園解說志工。

其中，曾於2016年新北市新莊區代表綠社盟參選的賈伯楷，選後持續耕耘，將續披戰袍代表參選新莊、林口、泰山、五股的市議員。賈伯楷選後持續投入新莊在地的塭仔圳反迫遷，捍衛數百公頃內市民的居住權與工作權，並參與當地的古蹟與老樹保存。

而桃園市提名的議員參選人當中，平鎮區的歐陽霆原本是王浩宇的平鎮區助理。由於桃園市只有一名綠黨議員，歐陽霆發現許多想推行的政策都遇到層層阻礙，甚至連依法推動教學正常化都受到了保守勢力極大的反撲，因而決定投入2018年市議員選舉，希望用行動帶動理念，讓綠黨在桃園組成黨團，讓改變的力量得以在桃園實踐。

另外，綠黨在新竹市東區的參選人劉崇顯是土生土長的新竹人，也是新竹科學園區的工程師，受到318的啟發關心公共事務，並在四年前經營地方市政監督的臉書專頁「竹塹市政監督團」。他曾在竹科工作三年，對於竹科人的苦有很深的感觸，包括上下班一定要塞車塞很久、加班加到很晚甚至還沒有加班費等等，奇怪的是新竹市從來沒有任何議員反應竹科人的心聲。劉崇顯表示，這次參選將會著力於解決竹科的交通以及勞權問題，也感謝綠黨這次能夠重視新竹的政治發展，並提供公平的提名機制。

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核稿編輯：楊士範