《深夜加油站遇見蘇格拉底》八年之後，尋找一所「隱藏的學校」

文：丹．米爾曼（Dan Millman）

我在歐胡島一間汽車旅館裡，破曉的昏暗光線中，雨跡斑斑的窗戶外一陣落葉掃過，吸引了我的目光。陰沉沉的烏雲正符合我的心情，沉浮在天堂與凡世之間，無根可依，在中間地帶擺盪漂流。在摩洛凱島與奇婭嬤嬤共處的日子，瞬間已飛馳而過一個夏天。現在我只剩九個月的留職停薪假，就必須回到工作崗位，重執教鞭。

我只穿一條內褲，踏過鋪著地毯的地板，站定在臥室的鏡子前面，盯著鏡中的自己。我改變了嗎？我自問。肌肉發達的身形，來自大學時期多年的體操訓練，加上近來在摩洛凱島的勞動，看起來身材完全沒走樣。曬成健康棕色的臉龐、長下巴和前天剛理的平頭，也和以前沒兩樣。只有那雙從鏡中凝視我的眼眸，似乎有點不同。未來有一天，我會變得和我的老師父蘇格拉底相像嗎？

幾天前，我人一剛到歐胡島，就立刻打電話給七歲的女兒，她興奮地告訴我：「爹地，我要和你一樣去旅行了！」她和她媽媽準備到德州去拜訪親戚，在那裡待上幾個月，或者更久。後來我撥她留給我的電話號碼，但是沒有人接聽。所以我坐定下來，在一張風景明信片背面寫下想對她說的隻字片語，中間不時穿插著親吻和擁抱的符號，我強烈地意識到自己不在時她們母女的窘迫。我想念女兒，但這幾個月的遠行並非我輕率做出的決定。我將明信片夾進前幾天買的皮革封面日記本裡，那是我拿來記錄旅行筆記用的。我打算到機場後將明信片寄出去。

現在該是重新收拾行李的時候了。我從衣櫃中拖出飽經風霜的背包，將所有東西全倒在床上：兩件長褲、T恤、內褲、襪子、一件防風夾克、一件為特殊場合預備的有領運動衫，再加上慢跑鞋，這就是我所有的衣物，簡單到不能再簡單。

我拿起那尊在摩洛凱海岸邊發現的十吋高銅塑武士小雕像——指引我去日本的一個徵兆。等我到那個尋覓已久的終點站後，或許就能洞悉禪藝（Zen arts）和武士道——也就是戰士之道。此外，我還打算去尋找當年蘇格拉底曾經激我去找的隱密學校。我已經預定好飛往日本的機票，出發日就在隔天。我開始打包，將日記、武士雕像塞進背包裡，然後塞進我的衣服，衣服還隱約可聞到夏威夷雨林豐饒紅土的氣味。

幾分鐘後，我發現夾在日記本裡的明信片很可能被我拋在腦後，於是拉開背包拉鍊，試著盡量別動到疊得整整齊齊的衣服，把日記本直接扯出來。可是日記本分毫不動，沮喪之下，我扯得更用力些。正當日記本稍微鬆動時，上面的扣環一定鉤到了背包的內襯，我感覺得出來，而且也聽到布帛撕裂的聲音。我伸手探進背包裡摸索，感覺被扯開的內襯和外層的帆布之間微微有些鼓起。然後我的手摸到了一個東西，抽出來發現是個厚厚的信封，上面有奇婭嬤嬤留的一小段話：

蘇格拉底要我等你準備好時，再把這封信給你。

準備好什麼？我納悶，腦海裡浮現我夏威夷老師的一頭銀髮、開懷的笑容，和她裹著傳統印花洋裝的胖大身軀。我好奇地打開信封，裡面是蘇格拉底寫給我的一封信：

丹，對於年輕人來說，除了時間和洞察力之外別無良藥。當年我們第一次相遇時，我的話對於你而言有如過耳東風。你有心想聽，但還沒準備好能聽進去。我感覺得到你的沮喪，加上你深信自己比同儕更聰明，反而更難聽進我的話。 既然奇婭將這封信交給了你，你現在大概正準備前往東方尋求答案。但如果你以追尋者之姿前去東方，乞求人施予洞察力，得到的只會是瑣碎無用的東西罷了。除非你能為智慧寶庫提供自身的價值，否則還是別去了。我說這些不只是囉嗦嘮叨而已。現在首先你要做的，是先去找到我幾十年前在沙漠遺失的一本日記。

這一定又是蘇格拉底的惡作劇，我心想，一邊想像他的撲克臉，和他眼底一閃而過的光芒。他不要我去日本，反而要我到沙漠去找一本書？哪個沙漠？我忍不住想嘆氣，但繼續往下讀。

我有一種感覺，我在那本日記裡寫的內容，或許能在死亡與重生之間提供一座橋樑，甚至是一道通往永生的入口——那些洞察力正是在此生結束前你所需具備的。我沒辦法確定，畢竟日記的詳細內容和位置都已掩埋在我的記憶之中。 它的起源來由與我個人的歷史緊密相連：我出生在將近一世紀前的俄羅斯，從小就被送進軍校。多年後，在成為寧靜戰士的路途上，我在中亞的帕米爾地區遇見了一群大師：分別是一位禪師、一位蘇菲派苦修者、一位道教徒、一位喀巴拉派大師，和一位基督教修女。他們傳授我一些奧祕的洞察能力和訓練方法，但我花了許多年的時間才得以融會貫通。我在四十多歲時移民到美國，那是第一次世界大戰將近結束的時候。我去上夜校，努力讓自己英文讀、寫、說的能力趕上一般美國人。後來我在建築工地找到工作，接著又去修理汽車，我很有修車的天份。後來我搬到奧克拉荷馬，我女兒在那裡教書，又過了十幾年後，我才再次回到紐約。 七十六歲的某天下午，我路過如今名為格林威治村的街道，在某間熟悉的古書店門口停下腳步，店裡有一股風促使我往裡走。和往常一樣，門上的鈴鐺在我走進門時叮噹作響，然後又像被毛毯悶住一樣，嘎然而止。店裡面充斥著濃濃的霉臭味。我走進狹窄的通道裡，隨手翻開幾本書，書封像是關節炎般嘎崩作響。我通常不會記得，也不會敘述這些細節，但那天晚上發生的事在我記憶裡刻畫下鮮活的印象。 我的目光被坐在小書桌旁的一個老婦人吸引過去，我從未見過年紀這麼大的女人。正當我盯著她看時，她伸手放在一本薄薄的、像是日記本的書上，就是那種束著一圈皮帶的筆記本，上面有個用鑰匙鎖住的扣環。她翻閱著桌上許多書中的一本，然後拿起一支筆，好像打算在上面做標記的樣子。但沒有，她突然轉身，抬頭看我。 她滿是皺紋的臉上，長著一雙年輕得出奇的眼睛，在粗亂的眉毛下晶晶亮亮的，皮膚卻像她手上日記本的皮封面。她可能是拉丁美洲裔、美國原住民，或甚至是亞裔。她的臉彷彿會隨著光線模式的改變，而產生變化。我向她點點頭，轉身準備離開，卻聽到她叫喚我的聲音。讓我大吃一驚的是，她叫的是我孩提時的小名——就和你叫我的是同一個名字。 「蘇格拉底。」 「妳好像認識我，不過我不認得——」 「娜妲，」她回道，「我叫娜妲（Nada）。」 「妳叫空無？」我說。 她微笑，露出僅存的少數幾顆黃牙。 我拚命回憶，想記起我們是在何時、哪裡見過面的，為了爭取時間，我隨口問她在寫什麼。 她伸手扶住我的手臂，用西班牙腔說：「時間寶貴。我的工作差不多完成了。」她在一張紙片上寫了些東西，遞給我。「明天到這個地址來找我。到時你會知道該做什麼。」她緩緩縮回手，又加了一句：「早點來，門我不鎖。」 隔天早上天才剛濛濛亮，我找到了地址上的公寓。我爬上嘎吱作響的階梯，停在幽暗長廊的底端，輕輕敲門。沒有人回應。她說過門不會鎖。我旋轉門把，走進屋裡。 一開始，我還以為這是間廢棄的小套房——除了一張舊毛毯和幾個靠墊之外，空無一物——大概是某個禪僧或天主教修女的棲身閣樓。然後我聽見輕柔的音樂聲，輕得像是從隔壁房間傳來，或甚至出自我自己的記憶。我看著壁凹裡的燈散發出的光芒，走過敞開的窗邊，感覺到一股淒冷的微風。我發現她就趴在桌前，頭枕著臂彎。她的頭旁邊有一本攤開的本子，是她的日記，還有一把扣環的鑰匙。她枯老的手指間有支滑落的筆，手臂像羊皮紙一樣又冷又乾。留在這裡的只是一具被拋棄的空殼。 我伸出手摸摸她稀薄的頭髮，這時晨光照亮了她的臉，為她的臉灑上一層超然的脫俗光輝。這時，我認出了她。 第一次遇見娜妲，是在我三十五歲的時候。當時她的名字是瑪麗亞——她是來自西班牙的基督教密契主義信徒，是帕米爾地區的那群大師其中之一，也是我的老師。在將近四十年後，她在一間書店裡認出了我，但我卻不記得她，於是她變成了「空無」。 她早就知道自己大限將至。書桌上有個信封，裡面包著錢，我猜應該足夠處理她的後事。信封正面潦草地寫著五個字：「火葬。無親屬。」另外還有一組電話號碼。我將她的日記本丟進我的背包，鑰匙揣進口袋裡。我最後回頭凝視她一會兒，無聲地說聲再見之後，離開了公寓，門留著沒鎖。 我回到自己的小公寓，感覺好像剛做了一場夢，可是背包裡日記沉甸甸的重量，證明那是確實發生過的。我用門廳的電話通知了殯儀館之後，拿著那本日記坐了下來，但沒有打開。還不是時候。我不想隨隨便便地看待它，好像什麼廉價小說一樣。雖然我很好奇這位密契主義教派的修女到底寫了些什麼，但我會等到灑完她的骨灰後再來看。 幾天後的黃昏時分，我取回了一樽小骨灰罈，裡面裝著瑪麗亞——現在是「空無」——的所有遺存物。 第二天清晨，我走進中央公園的深處，經過裁判岩後繼續往北漫步，行經一些熟悉的地標和大小湖泊後，終於來到溫室花園，門還是關著的，要幾個小時後才會開放。我翻過圍牆，在常綠植物環繞的仙人掌小花園中，找到一個可以安靜坐下的地方。等東升的旭日照耀在那些沙漠植物上的時候，我將她的骨灰撒下。 靜默了一陣子後，我拿出她的日記本，用鑰匙打開扣環。皮面的日記攤開在一頁空白的頁面上。我翻到下一頁，也是空白的。我翻過整本日記。全是空白。 我先是覺得失望，但想起幾十年前瑪麗亞的幽默作風，不禁啞然失笑了。我很好奇，她對於自己最後留下一本全空白日記這種帶有禪意的舉動，是不是也會微笑以對。 當初她說：「到時你會知道該做什麼。」我還以為她的意思是打電話給殯儀館，安置骨灰之類的事情。她說，她的工作差不多完成了，指的應該是她充實的一生現在已經走到盡頭。 我正準備闔上日記本時，頁面落在了最前面，我發現第一頁上有些潦草的手寫字跡，上面還標註著日期，一九四六年三月十一日——正是她過世的那一晚。我在那頁日記上，發現她在尚存最後一口氣時寫給我的兩段話：首先，是一個我曾經聽過的故事。這一次，我仔細地讀。 有位巴格達商人派僕人到市場去。僕人回來時，嚇得發抖。「主人，我到市場後有人推擠我，我回頭一看發現是死神。他朝我做出威脅的手勢，我逃走了。我要向您告假，再求求您借我一匹馬，讓我騎到薩邁拉去，我知道那裡有個地方可以躲藏。」 主人借他一匹馬，僕人飛也似地逃了。 後來商人在人群中看見死神，於是問他：「你為什麼威脅我的僕人？」 死神回答說：「我沒有威脅你的僕人。我只是很訝異在巴格達看見他，因為今晚我和他在薩邁拉有約。」 考慮到娜妲的年紀，而且顯然已經預知自己死期將至，她會提起這個關於死亡之不可逃避的故事，是可以理解的。但為什麼她會想在自己最後的時刻和我分享這個故事呢？當我讀到頁底的最後兩行字時，答案不言而喻： 親愛的，只有死亡的勸諫能讓你重新活過來。這些空白的頁面留待你來填滿，以你的心的智…… 未寫完的詞語，標誌著她的最後一口氣息，現在我真正了解她話中的意思了。「到時你會知道該做什麼。」這是她最後的要求，也是最後的指導，她交付給我的是一個祝福，同時也是一個重擔。 當我闔起她的日記，拿在手上，感覺就像是將她擁在懷裡，彷彿她的靈魂已經從她的身體飛進了這本書裡。

書籍介紹

本文摘錄自《隱藏的學校》，心靈工坊出版

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作者：丹．米爾曼（Dan Millman）

譯者：殷麗君

《深夜加油站遇見蘇格拉底》系列心靈勵志小說完結篇

神祕導師蘇格拉底對生命疑問的最終解答

「嗨，小子，」蘇格拉底說，「你照例又遲到了。有什麼故事想和我分享？」

故事要從《深夜加油站遇見蘇格拉底》的尾聲說起。年輕運動員丹在遇見神祕導師蘇格拉底八年之後，人生再度落入困頓：與妻子分手、每日在膚淺的常規中打轉、與真實的生命錯身而過。

此時，消失許久的蘇格拉底突然捎來訊息。

「現在首先你要做的，是去找我幾十年前在沙漠遺失的一本日記。」

一本日記？這老頭又在惡作劇嗎？——丹滿心狐疑。

「日記裡的內容，或許是一道通往永生的入口——這份洞察力正是在此生結束前你所需要的。」

丹嘆了口氣，「好吧，這是我該做的。為了我的老導師，或許也為了我自己。」他揹起行囊，踏上一場驚險旅程，尋找這本日記，和一所「隱藏的學校」。一路上歷盡曲折、直面死亡，丹終於完成了蘇格拉底給他的任務。

他像個接棒人，將師父的教誨具體寫下：體認生命的恆變，帶著幽默的濾鏡看世界，才能整合矛盾、獲得真相。

旅程的最後，生命一切疑問的終極答案浮現——

他沒有回答，只是持續盯著我。最後他說了一句話：「我們或許會再見面，等你準備好的時候。」

「這話我聽太多次了。」我試探地說，「準備好什麼？」

「準備好死。準備好生。準備好迎接可能來的一切。」

Photo Credit: 心靈工坊出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九