亞泥案首次三方會談結束，但經濟部與亞泥未回覆自救會6項主張

（中央社）亞泥案25日展開首次政府、亞泥與部落的三方會談，最後達成「居住安全」、「真相調查」等兩項工作共六項共識，未來也將每三個月舉辦會議，持續協商。但反亞泥自救會表示，這次會議經濟部對於礦權展延的合法性，並沒有提供足夠資訊。

總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會（簡稱原轉會）委員25日於花蓮縣秀林鄉玻士岸部落（Bsngan）召開「亞泥新城山礦場採礦案協商會議」，邀請政府、部落與亞泥公司三方代表參加。

會談中，玻士岸部落會議副總幹事邱寶琳表示，部落經過很久的討論，提出「三原則」、「八訴求」和「一機制」。

其中八訴求包括「表達不滿展限（礦權），要求撤銷展限」、「實現部落同意事項」、「真相調查，沒有真相，沒有和解，國家應就亞泥當初何以取得礦權進行調查」、「回應居住安全」、「正式道歉和賠償，國家和亞泥在前數項充分完整調查並取得部落了解之後，正式向部落道歉和賠償」、「轉型計畫」、「依法儘速返還土地」、「支持礦業法修法」。一機制部分，邱寶琳期盼，政府在原轉會之下設任務小組協助調查。

後續的討論則聚焦在「居住安全」、「真相調查」兩項議題。

在礦場是否影響「居住安全」部分，經濟部長沈榮津承諾，族人擔心的淺層崩滑、土石流邊坡安全等，經濟部將與亞泥協商，共同分攤經費，並由部落推薦值得信賴又專業的機關來主導。

亞泥總經理李坤炎表示，亞泥未來會邀請部落族人一起來參與，並且提供獎學全供年輕學子來學習參與安全監測的工作，這不光是為了亞泥，也是為了全台灣好。亞泥也說明，在邊坡安全上，去年8月已委託專業技師進行細部地質調查，初步報告今年9月會完成，屆時也將公開給族人知道。

「真相調查」部分，部落代表認為應該組成調查小組，調查當初亞泥如何取得原住民土地，花蓮縣秀林鄉公所有沒有行政疏失或偽造文書，還原真相，才能促進和解。

但有部落代表主張，亞泥在此事上是廣義的嫌疑犯，應加以迴避，不應加入真相調查小組。亞泥則回應，真相調查小組組成與調查方式也應三方協商辦理，且亞泥也應參與調查，才能找到真相。

原轉會委員林萬億回應，政府責無旁貸，應組成亞泥新城山礦場用地取得的真相調查小組，至於調查年代、對象、範圍、小組成員等運作方式，他提議授權給工作小組，在一個月之內，由各方派代表協商。至於亞泥在調查中扮演什麼角色，林萬億提議在工作小組中一併討論，若認為某些階段要迴避，就予以文字化，規定清楚。

會後，總統府發布新聞表示，會中就「真相調查」與「居住安全」兩項議題達成六項共識。

其中，攸關「居住安全」部分的共識包括：

政府和亞泥公司均同意在礦場周圍及部落安全監測數據的資料收集評估、後續的監督，應有部落族人和部落族人相信的第三方機構或專家充分參與。 經濟部與亞泥公司同意共同出資完成前述的各項監測安全評估。 亞泥公司目前執中的安全措施應立即邀集部落代表參與，並反映族人意見。 本次會議中部落提出的各項安全疑慮與應改善要求，亞泥公司及政府各相關單位，應諮詢部落意見，於一個月內完成盤點，並提出改善方案。

「真相調查」的共識包括：

由部落代表、政府及亞泥公司三方組成工作小組，於一個月內協商完成真相調查專案小組的組成，調查事項及期程等事宜。 在合乎法令規範、太魯閣族Gaya（Gaya指太魯閣組社會規範、道德標準，或祖先遺訓）及轉型正義原則下，以公平公正公開方式進行調查。

此外，會議主席、原轉會委員、同時也是太魯閣族的Teyra Yudaw帖喇．尤道決議，未來每三個月開一次會議。

經過近三個月協調與準備後，25日舉行的首次協商會議，由原轉會委員Teyra Yudaw主持，政府方由經濟部長沈榮津與原民會土管處長杜張梅莊等六名代表出席，部落方由玻士岸部落會議副總幹事邱寶琳與「反亞泥．還我傳統領域自救會」會長田明正等六名代表出席，亞泥公司則由總經理李坤炎等六名代表出席。

此外，林萬億、Upay Kanasaw鴻義章、Omi Wilang歐蜜．偉浪、林淑雅、執行秘書姚人多與副執行秘書夷將．拔路兒Icyang．Parod均一同與會。會議全程透過網路直播。

反亞泥自救會：政府在會議前一天才給議程、會議兩小時前才給紙本

但「反亞泥自救會」會後在臉書發出聲明表示，自救會肯定主持會議的原轉會委員們盡力傾聽族人心聲，並給予充分表達意見的空間。但仍有些主張，亞泥與經濟部都沒有正面回覆：

經濟部沒有答應立即提供亞泥展限的所有審查文件，使族人無從獲得足夠資訊，藉此檢驗此次展限的合法性。 亞泥不答應主動進行環評，僅回應未來會遵照修改後之礦業法辦理。 亞泥於會議上表示願意就展限進行部落的諮商同意，因此自救會詢問經濟部若部落不同意或有條件同意，則對於展限的法律效果到底是什麼？經濟部並未回答。 許多部落族人對於今日會議沒有談到關礦計畫，表達強烈失望與不滿。後續會談應充分討論關礦計畫，此會談不該是讓亞泥就地合法的緩兵之計。 此次會議的議程，並未遵照3月12日工作會議之共識來安排，且會議前一天才將最終議程告知族人，自救會表達強烈不滿。 亞泥與經濟部的會議書面資料竟於會議開始前兩小時才提供紙本，造成族人無法事先閱讀與消化，違反事先知情的原則。

東華大學民族事務暨發展學系教授施正鋒則在三方會談開始前夕，投書《蘋果日報》表示，從轉型正義的角度來看，亞泥過去涉及對部落族人強迫遷村及持續生命威脅，政府當下應該立即停止亞泥開採，不應該一面倡議和解，一面又允許亞泥在山林開腸剖肚。

三方會談前夕，民進黨立委貼出「加拿大原住民反對環團」的報導

而在三方會談前，民進黨籍原住民族立委Kolas Yotaka谷辣斯．尤達卡在其官方部落格發表的兩篇文章，也引起討論。20日開始，Kolas Yotaka的官方部落格接連發了兩篇翻譯報導，講述加拿大卑詩省原住民與環保團體的對立與合作。

文章提到，「過去，原住民族常被認為主張反開發，與綠能運動結盟，但部分原民領袖驚覺，如果天然資源的開發計畫受阻，部落將逐漸被排除在主流經濟外，且再也回不去。」引此加拿大卑詩省原住民部落經過爭取後，與天然氣、石油開採公司簽署優惠協議，包括提供部落現金、提供部落族人工作機會、商業發展，但最後，這些經濟補償，卻因為環保團體擋下開發案而無法成行。

原住民族青年陣線總召Kai Limadjakan賴韋利就質疑，民進黨立委Kolas Yotaka在雅尼三方會談前夕貼出這樣的例子，是意圖分化環團與原住民。

Kai Limadjakan表示，在台灣，因為保障原住民族土地權利的《原基法》21條一直都沒有落實，原住民族一直都只能用「環評會議」來主張權益。但她強調，「我所知道的環團，從來沒有因為《原基法》沒落實，原住民族在法律程序上沒有角色，所以忽略原住民、部落。」Kai Limadjakan認為，民進黨身為執政黨，應該積極落實《土海法》和《原基法》，在亞泥案上也應該保持中立讓大家討論，促進和談，刻意的去強調某些意見並不合適。

原住民族政策協會成員Savungaz也認為，Kolas Yotaka企圖用這樣的報導，抹滅「國家」這個角色的責任，她表示，「生計問題很重要、環境永續也很重要，但說到底，是誰讓原住民族只能在兩者之間擇其一才得以生存？」

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核稿編輯：楊之瑜