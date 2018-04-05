吃保健食品是三餐食物的加強健康版，而不是為了要抗癌

文：鄒瑋倫（京華中醫診所專任醫師）

有一個冷笑話：每個現代人一生中都會罹患一種癌，但有人就是不服氣，因為他沒得癌，也活得久，可是那人卻中風。也就是，以後我們不是罹患癌症就是會中風。

在我們臨床看病時，醫病醫心兼顧，即使在目前醫病關係趨於緊張之際，有時一些心得，一些建議關心，仍需和醫術同時送達病人身體和心理。

癌症病人真的很需要支持，我是說「支持」，不是說醫療。

台灣有完備健保醫療和自費醫療，所以術後療養完全不缺，遺憾的只是：病人「會好」和「不會好」。所以醫院和醫護人員對癌症患者的治療需求已是足夠。

但是在病人本身則不然。癌症就像是身上甩不掉的黏皮糖，非常致命的黏皮糖，所以，只要一確診罹癌，親朋好友、左鄰右舍，連八百年沒見的三十年前同學都會連上你的臉書，告訴你要念佛還是去吃素。

在台灣這種喜歡尋求另類奇異醫療的氛圍下，輔助性醫療因應而生。想當年在醫學院，沒聽過那麼多保健食品，因為每天面對久病成良醫的癌友，和心急如焚的親人殷盼，害的我現在只要是流行什麼保健食品，我都會買來研究或調出文獻啃讀。

首先我先說明，當我們去諮詢醫生有關保健食品，若這位醫生絲毫不清楚保健食品內容，就全篇一概否定，這是不負責任的作法。因為，癌友在罹病前或許身體就有某些病痛，例如本身就有氣喘，需要在放療期間兼顧支氣管而吃些冬蟲夏草，或本身腸胃道功能不良，開刀後食慾不振、體力下降，在化療期間想要兼服麩醯胺酸製品等，這是在了解病人本身舊有體質之下，以不妨害化療、放療之下，並行的一種食療法。但是當然有些病人頭好壯壯，開完刀，葷素不忌，也就永保安康。

當病人來詢問我們意見時，我還是會請他拿來家中所有手頭上的保健品資料，一起研究、研究。

所以保健食品是以三餐食物的加強健康版為前提，而不是為了要治療癌症或抗癌。但是我們現在遇到一個窘況，保健食品包裝得像藥品，並且只要一牽扯上治療癌症，高貴的嚇人。

最近有一個病人罹患攝護腺癌，明明醫生開刀成功圓滿，PSA（攝護腺特異抗原）完全恢復，病人仍堅持每個月一針30萬的自費針劑，理由是病人覺得精神體力非常好，只要打了針後，會比沒打針來的有力氣、有精神許多。可是30萬一針，對家屬是多麼龐大的負擔，何況是一直打，不是打三、五劑就停止。

另外就是，祖爺爺的祖奶奶的表姑媽介紹的牛樟芝，野生牛樟芝都是十數萬起跳，一盒一個月份，拜託！現在台大、長庚都有生技牛樟芝原液，安全無慮，根本不用去買鄰家誰誰誰的屋頂種植牛樟芝。

這都是實例，匪夷所思，但只要是家人，大家都會忘了曾經受過教育這回事。

我們對於有服用保健食品的病人，和未服用保健食品的病人長久觀察，大原則下，只要針對自己身體需要，服用保健食品的病人，當然會比沒有服用保健食品的病人，在生活品質、精神體力或照顧者負擔減輕來說，相對好上許多，但不是絕對。

此外，維生素和保健食品是不同的，維生素ABCDE這是維生素，阿貓阿狗都可吃，保健食品是指螺旋藻、深海魚油、左旋麩醯胺酸、牛樟芝等等。

所以我們在購買保健食品時，更應該不能只看表面是高蛋白，或左旋麩醯胺酸，或藍綠藻就購買，要知道生產來源是澳洲或美國或大陸海域或日韓產地。濃度、來源、萃取、生產方式，都會影響效果和身體，在選擇購買自己適合的保健品時，其實是跟治療身體一樣重要，而不是以有病治病，沒病強身的服用法來催眠自己。

本文經癌症希望基金會授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航