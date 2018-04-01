一舉三得的健康返家路徑：十分鐘了解何謂「急性後期照護」

文：莊耕臺

時序進入2018，「長照」不再是一個專有名詞，而是一個和許多人息息相關的議題，更是聚會時大家共同的話題。面對各界關於長照政策的期許，政府要面對提出「有感長照」的現實；企業有參與「銀光經濟」的需求；而民眾則有「放心安老」的想望和必要！

席捲全球的人口高齡化，是21世紀人類面臨最重要的發展課題之一。台灣，更是位在風口浪尖上！因此踩在巨人的肩膀上，學習「先行者」的經驗與智慧，是我們可以快速找出適合自己解決方案的重要方式。

銀享全球自成立以來，不斷透過各種國際連結和創新知識的導入，捲動銀髮創新，翻轉高齡社會的未來，舉辦深度精實的「國際參訪團」正是這樣企圖心的展現。矽谷銀髮創新參訪團即將邁入第三屆，本文是2017年春天，團員耕台的專欄， 帶您看見提供優質長照服務的新可能。

當家中長輩跌倒住院，你心中理想的照護服務網絡，是什麼樣子呢？

舉例來說，高齡90歲的張伯伯意外跌倒造成髖關節骨折，在住院動手術時，屬急性醫療；當他術後需要復健以恢復活動功能時，屬急性後期；當復健結束後返家，卻仍需要大量生活照顧，就進入慢性的長期照顧。

什麼，難道不是有急症的時候找醫院，醫院出來後還沒好就找長照嗎？什麼是急性後期照護？弄懂這兩者的差異又有什麼好處呢？

讓我們用美國史丹福醫院的經驗來說明！

史丹福經驗：替個案把關質與價的急性後期照護

Photo Credit: 史丹福醫院提供 史丹福醫院整合醫療部個案照護之服務與團隊系統

如同上述張伯伯的例子，急性後期照護（Post-acute care, PAC）旨在找出能夠透過積極復健的病患，透過短期、有別於急性治療的照護模式以恢復身體功能。以史丹福醫院為例，整合醫療部的出院準備團隊就包含主治醫師、護理師、治療師、藥師、社工、個案管理師…...等職種。醫師來評估個案所需的醫療人力並開立可行之診斷；護理師、治療師、藥師，分別提供護理技術、評估適合的復健頻率與強度，以及用藥管理的協助；社工師協助個案連結社會、社區資源；個案管理師則協助個案統合醫療資訊並做出決策，甚至爭取更好的醫療保險給付。團隊會依照個案的病況轉介給相對應的社區照護服務單位，透過把握黃金復健期，積極進行復健治療，以恢復損傷的日常生活功能，避免失能而提早進入長照系統。

若以金錢作為考量，PAC透過專業分工將個案轉介到社區，一來降低個案繼續住院所產生的高醫療成本；二來減去提早進入長照系統而產生的照護費用；三來則是透過這兩項節省的支出，合理轉換成建構PAC服務體系之經濟誘因，可說是一舉三得！

急性後期照護：協助回復功能、避免過早進入長照，省錢又提升效能的守門神

Photo Credit: 本文作者整理繪圖 急性後期照護──美國照護單位類別（參考資料：史丹福醫院整合醫療部主治廖醫師提供及書籍《醫療與長照整合》）

說到底，「醫療支出持續上升」是促成PAC制度形成的主因，不論美國與台灣，必須使資源使用得更有效率。但台美的差異在於，作為給付端，美國以商業保險作為主體，台灣則是以全民健保為主。兩者各有優劣，但若僅以體系的形成而言，商業主導之下，成長速度較快且模式亦較多元。美國PAC經過數十年的發展，不僅給付的疾病種類多達四十餘種，涵蓋的照護型態更如上圖，擁有數種不同特性之PAC服務提供類型[1,2,3]。

不過，這樣改革以降低醫療支出同時增進個案照護品質的概念，不是只存在於美國。在英國，則是稱作中期照護（Intermediate care）或過渡期照護（Transitional care）來發展，有興趣可再做延伸閱讀。

Photo Credit: 全民健康保險急性後期整合照護計畫[4] 急性後期照護──台灣照護單位類別

台灣於2014年開始分階段試辦「全民健康保險急性後期整合照護計畫」，財源來自全民健保，雖然已有住院模式、日間照護模式、居家模式，涵蓋六大給付對象：腦中風、燒燙傷、創傷性神經損傷、脆弱性骨折、心臟衰竭、衰弱高齡病患，但操作場域僅侷限於醫院系統，尚無建立社區照護體系，合作上亦無與長照系統串接。

另外，根據參考文獻及書籍，還有一些阻礙台灣PAC運作的因素，在此以圖片整理呈現。

Photo Credit: 作者自繪 阻礙急性後期照護試辦計畫執行的因素（參考資料：韓德生醫師論文[5]及書籍：《醫療與長照整合》[6]）

台灣醫療高階主管怎麼看待未來急性後期照護的發展？

一同進行參訪的屏東基督教醫院行政暨護理副院長賈佩芳表示，PAC在推行上應參考各國經驗，考慮多元性發展，避免耗用或影響急性醫療資源。若以現有的護理之家轉型為技術型護理之家【註】作為未來銜接社區之發展想像，則可就近因應實際的社區民眾需求，除達到有效降低PAC的耗用成本外，也提供民眾多元化的選擇，以期逐步將整體醫療照護體系、亞急性照護體系及長期照護體系無縫接軌。

就筆者來看，今年元月甫上路的長照新制中，「Ｃ」類型的照顧組合為專業服務提供了新的設計方向，PAC在系統轉銜上是否有新的發展機會？不過就目前看來，一個月只夠給付三次復健的強度，仍遠遠不足因應PAC講求黃金復健期的原則。後續發展仍值得大家繼續關注。

註釋：美國技術性護理之家（Skilled Nursing Facilities）以高層次護理技術及照護密度為服務特色，台灣護理之家則是以三管管路等長照護理服務為主，兩者有所不同。

參考資料

[1]戴桂英、吳淑瓊、江東亮（2006）。美國老人醫療保險急性後期照護的發展。台灣公共衛生雜誌，25（5），323–329。

[2]吳肖琪（2008）。急性醫療與慢性照護的橋樑 — 亞急性與急性後期照護。護理雜誌，55（4），5–10。

[3]吳肖琪、黃姝慈、吳秋芬（2014）。美國住院與急性後期照護之包裹式支付制度。台灣公共衛生雜誌，33（5），459–469。

[4]衛生福利部（2017）。全民健康保險急性後期整合照護計畫（106年09月30日修正版）。

[5]韓德生（2015）。談全民健康保險提升急性後期照護品質試辦計畫。新台北護理期刊，17（2），1–9。

[6]王懿範、邱文達等著（2016）。醫療與長照整合：打造全人照顧體系。五南出版社。

本文經銀享全球授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航