關鍵醫學院（二）：我一輩子都害怕公共場所──令人寸步難行的「廣場恐懼症」

文：陳建廷醫師（心禾診所）

世界上沒有比好萊塢巨星更需要拋頭露面的人了，不過真相往往是很苦澀的。金貝辛格飾演龐德女郎成名，之後在1989年《蝙蝠俠》電影擔當女主角，與傑克尼克遜的小丑對戲，紅極一時。不過當年在她亮麗的外表之下，還有個不為人知的秘密。

金貝辛格患有懼曠症。她在28歲時，意外在賣場中經歷了恐慌發作（一種讓人極度害怕的經驗），接著引發了她的懼曠症。這種病像是看不見的鎖鏈，可以限制一個人的行動：光是這次發病，就讓金貝辛格整整兩個月困在家中。而且之後還會一再復發——可能昨天還在拍片，但第二天就突然出不了門。雖然金貝辛格的演藝生涯持續，但這個病也一直有辦法隨時把她囚禁在家，時間從幾天到幾個月不等。

懼曠症的正式名稱是agoraphobia，意思是「廣場畏懼」，而中文常翻譯成「懼曠症」或「廣場恐懼症」。懼曠症在醫學上的定義很複雜，不過大致上它是個「餘悸猶存」的狀況：一般是年輕女性，在搭乘大眾交通公具或在人很多的賣場當中，不知為何恐懼感油然而生。可能心裡極度不安，或有快要暈倒、心跳加速這些症狀，迫使她在情急之下逃離現場，或是緊急叫了救護車前往醫院。由於這個經驗實在太過驚悚，之後她就再也不敢搭車了，也不敢去賣場，或是有些人就寧願躲在家中，也不願再暴露在「危險的地方」[2]。

金貝辛格是典型的案例：當時還是年輕小姐，在賣場裡突然有恐怖經驗（恐慌發作），之後就因為害怕而出不了門。她與其他人最不同的是職業，幾個月困在家中的好萊塢巨星大概不至於有經濟上的壓力。但如果是普羅大眾得了這種病，就不是這麼回事了。就算和善的老闆都可以接受員工請長假，甚至不知要請多久的長假，但一個無法出門的人是很難生活的，往往成為朋友眼中的異類，或者病患會擔心被人歧視。之後想就學、談戀愛、想成家都會有困難。

有些人因而改變生活模式，從此只出現在安全的場合。想些宜室宜家的理由比較容易，可能久了連自己都騙過去了，以為是個性使然，甚至連家人都很信服。但根本的原因未解，患者依舊出不了門。紙是包不住火的，雖然日子能過，但如果遇到意外的、非離家不可的情況，整個適應的狀態就會瓦解，看起來就像一個好好的人突然發病一樣。

有關害怕的疾病真的很可怕，聽起來糟透了。可是我們真的能說這些患者「很有病」嗎？

人世間的畏懼太多了。凡是從事心理相關專業工作的人，早晚有一天會發現有張「畏懼的清單」，列出了上百種畏懼症狀的專有名詞，像是怕鬼的phasmophobia、怕蟲的entomophobia……而其中有些則是出人意料，例如怕雲的nephophobia、怕蔬菜的lachanophobia、怕鏡子的catoptrophobia、怕坐下的kathisophobia……原來再怎麼平常的事物，都還是有人會感到害怕。而這些畏懼當中的任何一項，輕則造成一些不適，但如果嚴重起來也都有足夠的威力，可以摧毀一個人的生活。

懼曠症的畏懼只是上述許多畏懼的其中一種。但不像怕蟲、怕蛇的人還可以躲，懼曠症患者的害怕遍布在「正常的」日常生活當中，是怎麼樣都躲不掉的。因此「回復正常」就成了一股難以言喻的壓力，漫長又堅硬地折磨著這些病患，要他們為了自己持續努力。

要怎麼努力呢？直覺是要找到根源，先讓恐懼消失，然後就可以從容因應。這聽起來很美好，但很遺憾不是真的。有關害怕的疾病，處理的重點都不是恐懼可以消失——你越不希望它出現的東西，它就會越可怕！所以目標不能這樣訂，而是要思考以每個人各自的處境，該怎麼樣去面對，怎麼去應付「必然會出現」的恐懼。

所以懼曠症的治療，一言以蔽之，就是要學習一套克服恐懼的方法。雖然這是困難的事，但還是鼓勵患者儘可能及早「出來面對」。這不是網路鄉民常說的那種面對，而是需要陪伴，更是需要技巧的。患者可以學習在害怕的當下要怎麼冷靜下來，看是以實際行動來練習面對（行為治療）；或者如何在心中做準備，幫助自己來練習面對（認知治療）。另一個重點是使用藥物，可以有效減緩緊張的程度，但應該視為整套方法的一部分，而不是唯一的方法。

練習是無可取代的，還會有額外的好處。另一位好萊塢巨星也有類似的情況：艾瑪史東在8歲的時候第一次恐慌發作，其後也有懼曠的症狀。雖然接受治療，但還是持續有很多擔憂，很難走出家門。不過艾瑪史東很特別：一般會讓人緊張的表演工作，卻讓她能全神貫注，進而去忽視她害怕的想法[3]。艾瑪史東從11歲就積極參與各式演出，她的感受是：「演出是即時的工作，你沒辦法同時思考太多的問題，你必須要專注。表演讓我像個禪學大師，可以專注在眼前發生的事。」

治療的模式只是通則，但讓患者放鬆的方式可以因人而異。好的治療本來就應該考慮到每個人的不同特色，這讓患者感受到自己的價值。但最重要的是：在練習的過程中，體會到自己可以克服恐懼。

金貝辛格與艾瑪史東都有接受治療，也都沒有因為疾病就結束了她們的事業。艾瑪史東利用她的表演天分對抗恐懼，並在演藝之路取得巨大成就，成為全球收入最高的女明星之一，實在非常耀眼；相較之下金貝辛格的經歷雖然沒那麼戲劇化，但近年來她也提到了讓自己面對恐懼——為此還陪女兒去跳傘[4]。

然而，除了治療與面對恐懼之外，懼曠症患者最需要的，還是其他人的認同與陪伴。有一種「不怕」，是別人覺得「你不應該怕」。這些患者實在最不缺教誨了，但有時畏懼襲來，它就是這麼霸道又沒理由。我們也許能用自己最怕的事情當例子，把心放軟，去理解他們和我們一樣的恐懼，卻又無法迴避。

如果太想消滅所有的「不合理」，或是太急著要恢復他們「正常」的生活，因而忘了去看到在那些藏在害怕底下，也是和你我同樣的人——同樣膽怯，但也同樣值得被愛，有著各種天賦的人——這樣可怕的到底是懼曠症，還是其他人呢？

將心比心，讓心胸開闊吧！陪伴是一種很好的東西，提供穩定溫暖，或許在我們身邊就有另一個金貝辛格可以突破，也可能會有另一個艾瑪史東發揮才華。

註釋