台灣不該獨尊儒家思想：總統都直選了還在「君君臣臣」？

孔子當然是位偉大的思想家，身處於亂世的他苦心孤詣的建構一套以仁為本的治國之道，為救生靈於塗炭而四處賣力推銷。這套原本欲以慈心善念感化帝王，規勸當權者少做點罪惡事的學說，在他生前少有領導者願意採納，或許當時那些頭頭不喜歡誨人不倦、老在耳旁指指點點囉囉嗦嗦的孔夫子，不過這套希望領導愛民如己的學說，在孔子死後卻和名畫一樣流芳萬世，成為中華文化最被頌揚的部份，為什麼會這樣？

其實，儒家思想蘊含著以其人之道還治其人的奧妙，聰明又投機的皇帝只要仔細盤算一下，就會察覺採行孔子學說，居上位者只需在朝廷龍座上虛意的演演戲做作姿態，提點一下；底下的人依孔教忠字劇本個個都得恭恭順順、盡心盡力猜測皇上真正的旨意，得努力端出點成果，否則便可能有吃不完的排頭或甚至砍頭。此外，懂得孝順之妙的子孫為爭當接班人，也得個個曲意承歡、競相幫忙監督管理底下的人。儒家思想提供的這種好康，不僅讓上位者工作輕鬆地位穩固，還可一代接一代地往下世襲，直到享盡天下資源人民揭竿起義為止。

你若是權貴者的話，你不覺得這套學說很受用？

總統都直選了，還擁抱兩千年前的君君臣臣

儒家思想在中國被奉行了兩千多年，若從普通人得否安身立命的角度去觀察，歷史上民不聊生顛沛流離的時候比較多，承平時期大家能豐衣足食的日子比較少，換句話說，儒家文化創造出來的昏君多、聖王少，佞臣術士多、忠臣烈士少。若改以學術思想的創新發展來看，那情況更慘，你可以算算這兩千多年來，和崇尚自由與挑戰的西方世界相比，中國出過的思想家、創造發明和突破性的探險的比例有多低？若以全球的眼光而言，目前有哪個學術領域的理論是由漢人所建構？漢人說到人口總數時總沾沾自喜，而說到對人類重要思想有過什麼貢獻時就啞口無言。

儒學原本是立意良善、以仁為本的一套生活規範，因被聰明投機的領導轉換成愚民政策後，反成為箝制思想自由的利器。

我覺得以台灣社會的現況而言，我們學校的教育系統裡，獨尊儒家的作法，應到了該改弦更張的階段。因為台灣經過兩次政黨輪替後，已成功脫胎換骨為現代民主法治國家。民主社會的基石就是以個人為主體，人人為自己的行為負責，也有由人民定期直選而且只能連任一次的總統，個人和國家間的關係已不再是隸屬或依附關係；這和孔子前後，中國一直保持到現在的「君臣」或「子民」關係完全不同。

台灣社會已不必再期待聖王明君的治理，總統的施政若不得民心的話，自然會被選民淘汰，這套原本以帝王世家為中心，其他人難以安身立命的統治術，早已不符合當今台灣社會的需求。

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再者，儒家思想強調階級崇拜權威，然士農工商的排序以及對女性的總總朿縛，已和當今台灣社會現況嚴重脫節；而君君、臣臣、父父、子子等基於身份地位應為適當行為的想法，也和實話實說、有錯就改的現代美德不相符合。據我的觀察，儒家這類陳腐的見解在台灣民間社會裡，早已不是日常生活規範的主流，可當學生在學校所學和社會所見長期出現相左情況時，會讓人誤以為說一套做一套的虛矯文化是有話語權人的常態行為；從而當學校師長或政府官員在公開場合發表談話時，很自然的會被當成上位者不得不然的戲法，大家心裡會認為聽聽就好，不但無法落實上行下效的本意，反而造成群體的「做樣子」。

儒家以身份去決定行為模式的規範，有時會使言行如一的人因未能遵守部份禮教規定而心有不安，讓生活陷入矛盾，反而將言行不一當作社會常態，而且聰明又投機的人，就會在禮教有利用價值時，裝模作樣的拿來騙人，在沒有利用價值時則視如敝屜，這種不老實的人在儒家社會裡，常能如魚得水的過活。其實這就是「竊鉤者誅，竊國者侯」所描繪的社會現象，如果偷小東西的人要被砍頭，將群體利益暗中輸送以換取個人利益的人反而能成為富貴之家，這種鼓勵投機、獎賞包藏禍心的社會，多麼虛假。

最重要的是，會竊國的人除了言行不一，大都懂得成群結黨、拉幫成派的奧妙，台灣在一黨專政的時代，無論是行政、立法、司法、學院或各種機構裡，不都充斥著這一類人？這些靠山吃山的山頭主義者，不都霸著一部份社會資源不放？影響所及，不但讓我國社會若要進行橫向協調或整合時，在面對這些聰明人所形成的各種山頭時，總有困難重重之感，儒家強調中庸之道的結果，更不斷培育出許多唯唯諾諾、瞻前顧後、無法獨立思考、喪失求真求新精神的人。

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唯有「實話實說」，才能為社會帶來進步

我因工作關係，有時會向歐美人吹說台灣人如何崇禮尚義，四維八德如何在華人社會傳承幾千年，他們聞之總半信半疑一知半解，但憑良心說，若從日常生活的行為去觀察，我們少數聖賢流芳萬世的高貴情操，在歐美社會的普羅大眾中早已不言而行，這些社會並沒有孔孟思想，井井有條的社會秩序靠的是發自於內心的公民道德自我要求，以及有效運行的法治制度。老子早就指出：「大道廢，有仁義；智慧出，有大偽；六親不和，有孝慈；國家昏亂，有忠臣」；一言點破四維八德之所以被大力倡導，是因為社會混亂人人都不遵守之故，而不是這些美德已被普遍的遵行。

儒家思想因和現代的群我關係脫節，且為區分階級樹立威權又不得不強調服從，犧牲自我，核心價值和當今自由民主的台灣價值已格格不入。現代民主國家都強調理性分析，都強調科學證據，絕不鼓勵盲從，例如歐美教育教導學生時，絕少以權威的身影出現，反而經常強調人類的理性認知有其極限，書本上記載的知識隨時會被推翻，不斷提醒學生要自己設法找出人生答案，以因應未來的變遷。

當然，儒家僅是諸子百家中的一支，不代表所有的中華文化，既然儒家思想已和台灣現實的社會嚴重脫節，我們應該早一點掙脫獨尊儒家的緊箍咒，鼓勵實話實說、學用合一，那我們學生獨立思考的能力必定能逐漸增強，而不是讓學生多背幾個公式或幾題答案，以便畢業後能騎在別人頭上成為「人上人」。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航