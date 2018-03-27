G8成G2，美中對峙下的台灣應保持戰略彈性

文：張顯耀（台北市長參選人）

美國總統川普22日採取措施，向中國輸出美國的600億元科技產品課以關稅，中國也立即反擊，宣布向美國128種輸出到中國的商品徵收15%到25%的關稅，還不排除有更大規模的反制措施，雙方的競爭衝突越演越烈，在懲罰性關稅、貿易逆差上，不斷相互放話。從去年川習會時美中氣氛的相對和緩，到現在雙方劍拔弩張，可看出雙方在經濟利益、貿易逆差、地緣政治、意識形態與價值觀各方面，都有重大差距，競爭關係不斷擴大，因此雙方對話氣氛也趨於緊張。

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美國與中國的貿易大戰箭在弦上，國際政商要角包含美國蘋果庫克（Tim Cook）、IBM羅美蒂（Ginni Rometty）與Google皮查（Sundar Pichai）在內的三大執行長，都紛紛呼籲雙方冷靜，就連台灣產業也在貿易戰中備受衝擊。

產業的衝擊可從政府官員的談中看出端倪：央行總裁楊金龍表示，美國為我鋼鐵最大出口市場，也是我鋁製品第六大出口市場，前者影響重於後者；擔心的是，若擴大為全球貿易衝突，後續影響甚鉅。楊金龍更表示，亞洲經濟體幾乎都有同樣壓力，「躲不過兩隻大象fight（對抗）」，生產乘數較大產品如汽車、電子及紡織業，將首當其衝。

深入觀察，台灣處於美中兩強之中，必須同時善用美國的安全線與中國的經濟面，爭取台灣最大的生存戰略空間，這就是台灣必須同時面對「向左走與向右走」的戰略選擇。蔡英文總統的國安團隊應該要盡快提出當前的生存戰略，以維護台灣的國家利益。我想強調的是，在此緊張局面下，台灣已進入戰略選擇的十字路口，蔡英文總統的國安團隊應儘速定出正確的國家戰略，而此一關鍵便在於妥善處理台美關係與兩岸關係。

台美雙邊貿易總額去年大約660億美元，然而台灣對中國出超大約800億美元，因此台美關係可視為台灣的安全線，但兩岸關係更是台灣的經濟命脈，台灣應在美中兩強的全球競合關係中，爭取最大的生存戰略空間。

實際上，全球已經變成「G2」格局，亦即美中兩強共同治理的最新情勢，這是19世紀末以來國際社會的最大變局，因此雙方都不斷以衝突與妥協等方式，摸索相處模式之中。平心而論，經濟全球化使得美中間的經濟貿易互賴結構難以改變，在中共全面發展的戰略機遇期的勢頭上，北京不願意與美國全面對抗而折損國力。而反觀美國，川普想讓美國再次偉大，就必須重建美國的經濟與基礎建設，即便雙方競爭雖不斷升高，但欠缺全面衝突的主觀意願，彼此也不想將局面上升到失控的地步。

雙方關係既然不會撕破臉，那麼位居兩強之間的台灣也應該保持戰略彈性，才能讓自己擁有戰略縱深並且游刃有餘。如果持續與近在咫尺的中國維持衝突狀態，一面倒向美國，就不是聰明的作法。若民進黨政府繼續刺激兩岸關係，使本已陷入僵局的兩岸關係更陷對立關係，絕對不利台海的和平和穩定，若民進黨政府政府選擇了錯誤的戰略，貽誤的將會是整個台灣人民的未來，這是民進黨政府在制訂國家安全戰略時，必須審慎評估的關鍵所在。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航