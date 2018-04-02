清明節將至，家長應該帶小小孩一起去掃墓嗎？

編輯：武美齡

清明節將至，若家有幼兒，家長會帶著小小孩一起去掃墓嗎？BabyHome網友家長們認為「不怕一萬，只怕萬一」，大家擔心的到底是什麼？此外，也有網友表示若家中沒有禁忌，帶孩子掃墓其實好處多多，聽聽大家怎麼說。

不帶幼兒一起掃墓，爸媽這樣說

1. 安全問題需顧慮

「帶小小孩去掃墓只是給自己找麻煩，講不聽又頑皮，去那邊要多照顧一個人，無法專心掃墓，感覺沒法緊盯小孩很危險。」

「去掃墓要帶很多拜拜的東西，要打掃、燒香、燒金紙銀紙，這樣哪有時間看顧小朋友，而且媽媽會很累。」

「祖先若是真有靈，會捨得這麼小的子孫在那邊忙嗎？撇開習俗不說，要以幼兒安全為優先。」

2. 煙濃、車多，還恐被蟲咬

「這麼小的孩子去給蚊蟲咬嗎？跟他講慎終追遠、緬懷祖先又聽不懂，只是大人虛榮心作祟，硬要幼兒作陪。」

「掃墓時人多，燒香的煙又濃，大人的眼睛都快被燻的睜不開，何況是小孩。」

「清明時節又是塞車又是燒紙錢，讓小baby待上幾個鐘頭真是折磨。」

3. 傳統禁忌，考量心理因素

「如果心裡有芥蒂的話，做殯葬業的朋友建議六歲以前不要去」

「不怕一萬，只怕萬一，我寧可信其有，至少等小孩滿三歲再帶去，我們家寶貝真的曾經因為鄰居有喪事而沖煞到。」

「兒子是長孫，四個月大時去掃墓，結果回來哭鬧兩、三天。」

「看到兩個小男生完全不懂事，從別人家的墳頭直接走過去，還跳來跳去！」

「小孩童言無忌，但在墓仔埔亂比亂指照片或亂講話，心裡會很毛。」

清明節帶孩子掃墓三大理由

1. 傳遞慎終追遠的概念

「信者恆信，因為慎終追遠的概念需要傳達給孩子，所以孩子滿一歲就帶去掃墓了。」

2. 讓孩子從小參與家務

「三歲以上已有部分自理能力的話，會帶去一起掃墓，因為任何家庭事務都該開始讓孩子參與。」

「兒子自小就掃墓，現在七歲了還可以幫不少忙呢。」

3. 祖先保祐趣事多

「起初擔心小孩會哭鬧，後來剛到現場兒子突然笑得樂不可支，好像爺爺再跟他玩，連我都感到不可思議呢！」

「每次帶孩子們去掃公公的墓，孩子用銅板擲筊都是一次就聖筊，輪到我婆婆擲，連擲十多次都陰筊，看來公公和婆婆真是歡喜冤家。」

Q：不會擔心小孩被煞到嗎？

「一直都沒什麼問題，我想也許是祖先有保佑。」

「每個人體質不同，我兒子是1歲多就開始掃墓，從來都沒任何問題和不適。」

BabyHome媽媽避邪方法分享

「放七片抹草在身上，回家進門前丟掉就可以了。」

「準備一個紅包袋，裡面放七片榕葉，一小包鹽米，折好放在右邊褲袋裡，離家墳地或靈塔，約500公尺後丟棄。」

「聽說榕樹葉的意思是：我是吃草的（不是人），你/妳不要來跟我，鹽跟米是避邪的。」

「如果擔心的話，去掃墓時讓孩子帶平安符，回來再用淨符幫他擦身體。」

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本文經BabyHome授權刊登，原文發表於此

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核稿編輯：丁肇九