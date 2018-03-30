《讓你在乎的人都喜歡你》：談話間好感度激升的「肯定反應」

作者：箱田忠昭

在前兩節當中，為各位介紹了「讓對方說YES」的閒聊法。通常來說，只要別人點頭答應，一般人應該就會很開心。

同理可知，若你也開口向別人說「YES」，對方一定會對你心懷好感，畢竟誰也不喜歡被否定。

年輕時，我曾經從事業務工作，工作內容為「拜訪電器行，推銷當年紅極一時的錄音帶」。我的表現很差，產品完全賣不掉。

X 「不好意思，我是住友3 M 的人，敝姓箱田。」

「你好，有什麼事嗎？」 「今日特地來拜訪，是想向你介紹思高牌的錄音帶。」

「錄音帶？不用不用，我們已經有賣索尼和TDK 的錄音帶，不需要別家的產品了。」 「好的，我了解了。不好意思，打擾你了。」

我的拜訪，通常都這樣就結束了。不管我拜訪再多店家，總是全軍覆沒。

被拒絕當然讓人很難受，我的心情常常因此變得很差。由於不願再嚐這種辛酸的滋味，不久之後就得了「拜訪恐懼症」，我變得十分害怕、討厭登門拜訪、推銷產品。

很多人都排斥業務工作，簡而言之就是害怕被拒絕，有些人甚至連打電話約訪都會恐懼，因此總是想用電子郵件聯絡對方。

人類分明極度厭惡自己被否定，卻又很輕易就會否定、拒絕別人，真的是一種很自私的動物。

習慣否定，小心沒人喜歡你

前陣子，我那個讀小學二年級的孫子——健太來鐮倉家裡玩。現在的小朋友都很喜歡用iPad或智慧型手機打電玩遊戲，健太一到我家，也隨即就沉迷於電玩世界，對我說的話一概給予否定回應。

X 「嘿，健太，差不多該去洗澡了吧？」

「不要，我等一下才要和阿嬤一起洗。」 「嘿，健太，吃飯時間到囉！」

「不要，我不用吃，我還不餓。」 「嘿，健太，差不多該上床睡覺了，得去洗澡了喔！」

「不要，我還不想睡覺，我還要再打一下遊戲。」

不管身為祖父的我說什麼，健太都會像這樣立刻回答就以「不要」來加以否定。這是他已經十分習以為常的一種反應——我把這種反應稱為「習慣性否定反應」。

如果是一般人，只要做出這種反應，對方一定會覺得很氣憤。以我的例子來說，那是因為對我全盤否定的人是可愛的小孫子，因此我才會不以為意。但若換成是個大人，鐵定會讓我相當不悅。

假設今天對談的雙方都是大人，這種「習慣性否定反應」的情況又會如何呢？

請把以下這段交談，想成是有著否定反應惡習的部長，和自己屬下之間的對話內容。

X 部長：「佐藤老弟，你有車嗎？」

屬下：「有，我有車。」 部長：「喔，你有車啊？真是令人意外，我還以為你沒有車呢！因為你看起來就是有種窮酸感，一點也不像是有車階級。對了，你那輛是什麼車啊？」

屬下：「馬自達的。」 部長：「馬自達啊？爛透了。要是豐田或日產我還可以接受，馬自達不行啦，佐藤老弟，你真是遜爆了！那你的車是什麼顏色？」

屬下：「黑色。」 部長：「黑的啊？好陰沉喔，要是買白色或紅色那倒還好，黑色簡直就像是出殯用的嘛！不過你個性夠陰沉，說不定這個顏色正好適合你。你的車是雙門？還是四門？」

屬下：「是雙門的轎跑車。」 部長：「雙門轎跑車？爛透了，這樣坐起來根本不舒適呀！我無法接受四門以外的車子。對了，你的車是自排的嗎？還是手排的？」

屬下：「我的車算是跑車車款，所以是手排的。」 部長：「都什麼時代了還買手排？很難開吧？而且手排故障多，很危險呢！」

像這樣的對話，各位覺得怎麼樣呢？世上可能很少有這麼過分的人吧，但已養成惡習，總習慣先否定別人的人，其實出奇地多。

這種反應必定會招致別人的不悅，因此請你試著回想一下，看自己是不是那個會常態擺出「習慣性否定反應」的慣犯。若你覺得自己確有其事，那就必須盡速改正。

給予「肯定反應」，最能提升好感度

反之，如果改採用一○○％肯定的正面反應，結果又會如何呢？

O 部長：「佐藤老弟，你有車嗎？」

屬下：「有，我有車。」 部長：「是喔，真不錯。畢竟有車還是方便。你那輛是什麼車？」

屬下：「馬自達的Eunos。」 部長：「馬自達的Eunos？開這麼帥氣的車啊！那款車連我們這種大叔也很嚮往呢！你的車是什麼顏色？」

屬下：「黑色。」 部長：「黑的Eunos啊？感覺很精悍，很符合你給別人的印象耶！對了，你的車是自排還是手排？」

屬下：「我的車算是跑車，所以是手排。」 部長：「太猛了！手排的跑車？簡直就是雜誌會出現的名車啊。你是什麼時候買的？」

屬下：「七年前買的，已經是老車了啦！」 部長：「七年？還很新啦！馬自達的車性能很好，開個十年、十五年都沒問題。愛惜自己買的好車，和它長相左右——這種精神很值得嘉許！」

各位覺得怎麼樣呢？經過這樣的對談，想必佐藤老弟一定感覺十分地飄飄然吧。

由此也可以想見，這位佐藤老弟，應該會變得很喜歡部長才對。因此請各位務必要隨時提醒自己，對人使用「習慣性一○○％肯定反應」。

男女之間亦然，只要多加運用一○○％肯定反應，保證你桃花朵朵開。怎麼說呢？

假設現在有一位本來長髮飄逸的女性，這位小姐剪了一頭睽違十年的短髮，而且是一口氣剪掉二十公分以上。

你認為她隔天會抱著什麼樣的心情去公司上班呢？想必是一邊心想著：「大家會怎麼說呢？會覺得這個髮型好看嗎？」一邊懷著忐忑的心情走進大門的吧？

「早安」、「早安」、「早安」……。儘管這位小姐不斷大聲問候同事，卻不見有人開口提到頭髮的事，情況還真有點淒涼。

這時，她不禁主動向鄰座的男同事——山口先生攀談：「你看你看，我剪頭髮了，剪成一頭短髮了喔！」

聽了這句話之後，山口先生回答道：「喔，是喔，我都沒注意到。看起來一點都沒變嘛！之前的髮型比較好吧？短髮看起來很老氣喔。」

話聽到這裡，恐怕她已經惱羞成怒，覺得「山口先生真是個討厭鬼」了吧。別說是招桃花了，這簡直就是典型的「沒人緣對話」，恰好完美地詮釋了所謂「否定反應」的壞處。

會招桃花的對話，應該是像以下這樣：

O 「早安。」

「早。哎呀？坂本小姐，妳剪頭髮了呀？好看，真的很好看，很適合妳。先前的長髮造型也很不錯，短髮更棒，很有知性美。」 「真的嗎？喔，太好了。我還擔心我會不會剪得太短了呢！」

「完全不會好嗎！」

只要懂得這樣聊下去，保證你會成為萬人迷，這就是「一○○％肯定反應」的魔法效應。

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書籍介紹

《讓你在乎的人都喜歡你：４分鐘破冰「完美說話公式」，讓任何人都對你有好印象》，方言文化出版

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作者：箱田忠昭

譯者：張嘉芬

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Photo Credit：方言文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航