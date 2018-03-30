《讓你在乎的人都喜歡你》：威力最強大的讚美，來自第三人的嘴巴

作者：箱田忠昭

對你來說，「好的讚美之詞」是如何定義的呢？其實，大可不必把事情想得太過困難，所謂「好的讚美」，就是在對話的過程中，那些「讓聽話者感到開心的話」。

然而，即使是用同樣一句「你做得真好」讚美別人，也不見得每個人聽了之後都會心花怒放，因此必須懂得「隨機應變」。

有很多人以為只要稱讚小孩，孩子的家長就一定會高興，於是隨便就開口問人：「府上的小朋友好嗎？」這時要是對方回答：「我家沒小孩喔。」那就很可能把氣氛都搞砸了。

對職業高爾夫球選手松山英樹先生說：「松山先生，你的高爾夫球打得真好！」恐怕也很不妥。其實讚美這些想當然爾的事，反而會招致反效果。

對花式溜冰名將羽生結弦先生說：「你的花式溜冰溜得真好呀！」或許溫文儒雅的他會微笑帶過，但搞不好內心其實很不平靜地想著：「這個人該不會是瞧不起我吧？」

假設你已事前調查到部長兒子考上心目中的理想學校，於是拿這個題材讚美說：「部長，恭喜府上公子金榜題名啊！」而部長也顯得滿臉得意，那麼這句話就是能討人歡心的「好的讚美詞」。

好好記住哪些話能讓別人開心，將它們放進對方內心深處，就像船錨沉入水中一樣。只要你牢記這些話，它們就能沉入對方心田，引起迴響。

比如說上面的舉例，很顯然地，當你下次再見到同一位部長時，讚美之詞的關鍵字就是「兒子」。

O 「令郎還適應大學生活嗎？」

「他進了籃球隊，聽說還蠻活躍的喔。」 「籃球隊啊？他長得很高嗎？」

「是啊！連我都得要抬頭看他了呢！他說他現在有一百八十六公分，已經被選進下次比賽的先發陣容……」

若你每次只要一見面就稱讚他兒子，讓部長遇到你就變得很開心，結果會如何呢？

這套做法雖然還稱不上是巴夫洛夫（Ivan Pavlov）那套小狗實驗裡所說的條件反射，但的確會建構起「你去找部長」→「聊兒子」→「心情變好」→「喜歡上你」的脈絡。

這種現象就稱為「錨定效應」（Anchoring），懂得善用它，會讓你在公司裡的評價急遽竄升。

因為你找上門來，結果使得對方心花怒放、業績成長。要是對方認為「只要跟這傢伙說話，心情就會變好」，那就正中下懷了。

比如說，剛剛舉例中的那位部長，很可能一回到家，就對他太太說了以下這番話——

「哎呀，今天那個叫中川的業務員來找我，聊到我們家的兒子。他說在兒子讀的那所大學裡，要擠進籃球隊的先發陣容很不容易呢！」

部長說這番話的時候，說不定還會滿臉得意。

如此一來，不知不覺間，你在他們公司裡的評價就會逐步攀升，甚至還能連帶引起正向的連鎖反應。

善用「迂迴讚賞」，他人好感加倍提升

如果你想成為更高階的讚美大師，請你記住以下這件事——要讚美「平時不太有人稱讚的事」。

換言之，就是要主動讚美一些當事人尚未察覺、出乎意料的地方。至於平時讚聲不絕於耳的那些優點，就算再怎麼受人稱讚也已是想當然爾之事，所以不值得再錦上添花。

舉例來說，平時總是開朗又充滿活力的人，一定也早就習慣別人說出「你真是開朗」、「你每天都這麼有精神」等等讚美，因此就算你再說這些話，也無法讚入對方內心深處，若是如此，乾脆別說還比較好。

倘若我們對一位億萬富翁說「吉田先生還蠻有錢的嘛」，對方甚至有可能會以為「這個人是不是瞧不起我？」結果變得不開心。

然而，如果你說：「部長，平時都只能和你用電子郵件往來，剛才拜讀到你手寫的文字，發現你的字還真是行雲流水、漂亮極了，我好訝異！」

正好部長所寫的字以往少有機會得到讚賞，那麼這段話就是很理想的讚美了，因為它稱讚的是讓人大感意外的事。

O 「（部長）真的是很疼小孩呢，（我好驚訝啊。）」 「吉田真的是對老婆很好耶！」 「（果然還是）很大方耶！（我好訝異！）」

上述的舉例，即使不說括號裡的內容也無妨，重點是——一定要讚美到對方不常得到讚賞的面向，或是對方自己都還沒有察覺的地方。

不過，堪稱威力最強大的讚美，其實是「藉由第三者來讚美」。

只要把「我們只在這裡關起門來說」這句話當成第三者，談話內容幾乎一○○％會傳開。人類是最喜歡蜚短流長的一種生物，聽到許多事情總會想與閨中密友或家人分享。因此，特別是在商務上，背地裡讚美是很有效的。

讚美屬下時，不需要對著當事人直接說，只要透露些許口風給他的同事即可，例如說句：「田中老弟最近很有幹勁嘛！昨天晚上我偶然在深夜時回到公司，發現他還一個人拚了命地在加班。他真的很努力地工作呢！」雖然一樣是稱讚，但不是對田中老弟本人講這番話。

試想，若這些話傳到當事人耳裡，他會作何感想？想當然，不會有半點不悅。背地裡道人長短，遲早會傳進當事人耳裡，這種事屢試不爽。背地裡的讚美也一樣，終究會被當事人知道。

當田中先生聽到同事說：「田中，部長在誇你呢！」一定會覺得很開心。

請從現在就開始嘗試巧妙地在背地裡讚美別人吧！背地裡的讚美，比背地裡的暗箭傷人更能帶給你好心情。獲得讚賞，當然會讓人心花怒放；但其實讚美別人，也能讓開口說好話的自己也跟著愉悅起來。

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書籍介紹

《讓你在乎的人都喜歡你：４分鐘破冰「完美說話公式」，讓任何人都對你有好印象》，方言文化出版

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作者：箱田忠昭

譯者：張嘉芬

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Photo Credit：方言文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航