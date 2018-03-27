【插畫】警察標籤圖：能忍受這些，歡迎你來當

動物辛球

能接受這些嗎？那你來當警察。

當我們的招生廣告只剩下幽默跟KUSO，用有趣的包裝去潤飾這個行業的辛勞跟苦楚，這對於仍處在那行業中躊躇滿志，日日夜夜苦命奮鬥的人而言，實在是莫大的諷刺，更何況警察的制度充滿各種不公不義的內規，我很多警察朋友看到NPA署長室的文宣都笑不太出來，就算笑也都是滿滿的苦笑。

特別是對於警專招生，在優渥的薪水吸引之下，很多學子躍躍欲試想加入這行，但年輕的他們未經世事，並不知道在那份薪資與公務員的穩定光環背後，自己需要承擔多少的代價。

特考制度：特考制度經常在改，一但你考不上特考，就要賠償國家幾十萬，而且還浪費兩年以上的時間在這，沒有大學學歷沒有工作經驗的你，在外界將會沒有任何用處，還負債累累。 警專生畢業後綁約四年：四年沒有做完就得賠償國家一定的金額，而要離職也並不如你自己期望的如此簡單，你得承認自己沒有一技之長，很多你從警時認識的外界朋友，其實只是因為你的制服而敬重你或需要你，甚至有很多人目的是必要時有求於你，但一但褪去這身制服你將什麼都不是，很多三線一以上的退休後，在外的地位與影響力也是極速驟降，何況你只是一名一線三。不是警察後，你有什麼專業能在社會立足？ 當上巡官的工作環境沒有比較好：警專生在校期間都被教育成該考警大，人生才會光明，這是變相的在歧視自己的處境，當上巡官後你的工作環境只會比當警察時更差，小巡官業務繁重、半夜要加勤，睡辦公室的比比皆是，突然再來個臨時特勤或是交辦事項，你一天工作二十四小時都不一定做得完，加上官僚體制與長官的「創意」等等，付出與成本只會更不成比例，小警官的壓力超乎想像。 任何政府對警察釋出的善意，在經手警政署之後百分之百都變質，最近很夯的大法官760號解釋文，過去這些警察在爭取自己的權利時，從警政署、內政部、行政院，都遭到無情的打壓，直至今年終於在司法院拿回公道，但結果呢？卻是由那群打壓警察的人，再擬定一套新制給警察。 這有可能會公平嗎？結果就是規定這些過去通過特考的警察，經過受訓後得接任警勤區任分區巡官，專業單位以內的幾乎都被摒除，請問你聽過哪個警大畢業生，要承諾自己畢業後接警勤區才能接巡官？又聽過哪個警大畢業生不能進專業單位？這最好是會公平。 警察在公務圈內位階最特殊：地位福利不比軍人，同質圈內又被其他部門認為是低落的階級，再加上一心為自己仕途盤算而想左右逢源的警察幹部，協辦了一堆不屬於警察工作的事項，搞了一堆跟警察專業無關的業務，最大的出一張嘴，就搞死負責計劃的小警官跟做苦力的小警察，做一堆在公務圈內仍是個沒人要的孤兒，廉政署、調查局、政風室要找人開刀最會找警察麻煩，沒做過壞事卻被刁難的警察不知道有多少，在司法圈內也得不到尊重，你被調查局跟檢察官丟過公文嗎？被市政府各局處掛過電話嗎？如果跟朋友自我介紹，試試看說自己是公務員，到最後才說自己是警察。相信會有一堆人質疑你：「警察就是警察，為什麼要說自己是公務員？」這有多悲哀。

大家試想看一個現象，如果今天有個總統做得非常非常爛，但他卻不斷推出有創意而且幽默的個人形象廣告，作為被這政府統治的人民你會覺得有趣嗎？不會。而且你還會吐槽跟怒譙這個總統不面對現實、操弄媒體厚顏無恥。

那今天警察的處境依然如此艱難，責任該歸咎於統領警察的警政署，NPA署長室官方釋出那些「風趣」的廣告，大家就對他歌功頌德稱讚非常有活力？在新署長上任之後，陳抗警力出現幾十年來的巔峰，一兩百人的陳情抗議動員上千名警力與上千座拒馬，北中南的警察支援到民不聊生，警察風紀也出現各種漏洞、貪瀆吸毒都有。在這種節骨眼，NPA你拿什麼臉用那些文宣告訴大家當警察跟「有趣」的關聯？

在高薪穩定與幽默創意的背後，作為一個領導機關，要招收新血，你該教育與提醒他們的是作為這一行所會有的風險，英國曾經有一則警校的招生廣告，是一張警察被路人吐口水的照片，「能忍受這些，你可以來當警察。」

這才是真正關心基層並且尊重大家的行為，而不是把警察的日常工作都撇開不談，用電競遊戲、攝影、玩音樂、臥底、玩狗的方式，去告訴大家當警察很有趣，因為你的警察工作未來有九成以上，絕對都跟這些無關。

如果有一天政府拿著帝寶的照片給你看，說其實大部分的台灣人都有這種生活品質，大家要知足歡迎來當台灣人，這就是詐騙，NPA在玩的就是這種手段。

能接受這些嗎？那你來當警察。我會勸你，帶著一顆新鮮的肝，會比你在那玩狗搞攝影實在。

警界最會的從來都不是解決問題。而是解決提出問題的人。

本文經動物辛球授權轉載，原文刊登於此

責任編輯：黃郁齡

核稿編輯：翁世航