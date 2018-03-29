陳克華「詩想」：寫詩就是過敏症狀發作，習慣後被稱為詩人

文：陳克華

席勒曾寫過一篇短文叫「地球的分配」。一天天帝宙斯號令凡人接受祂贈予的地球，於是眾人爭先恐後，搶奪自己的那一份。農民在田野打樁分界，地主在背後叫囂：「收成七成是我的。」商人在倉庫堆貨，貴族圈起美景勝地，市長奪取市街，漁人定居水邊，老人則搜刮走珍貴的葡萄酒。當一切分配結束，詩人才姍姍來遲。宙斯說：「怎麼辦呢？地球已經分給大家了。已經不屬我。那每當你想見我時，就來住在天堂好了！」

同樣地，一天上帝號召地球上的凡人分享祂贈予的天賦，數學家立刻取走了數字和符號運算的能力，哲學家提領走一切有關愛與死亡的思考，音樂家拿走了節奏，旋律和韻腳，舞蹈體育家則領受有關肢體與活動的一切，心理學家承受了對大腦及心靈的視野和探究，宗教家則攜走了所有和神及萬物萬事靈魂溝通的方式和能力。這次，詩人再度姍姍來遲。上帝說：「怎麼辦呢？我手上所有的天賦都被拿走了，我再也給不出任何禮物了。當大家都來瓜分天賦時，你究竟在哪裡？」詩人懊惱地哭泣了：「上帝啊，那時我都一直待在您的身邊。我的目光凝視著您的臉，耳中充滿天國的音樂，陶然沉醉在您的光裡，以為這樣便是我需要的一切，根本忘了您要分配天賦的事兒！」

上帝聽了說：「那麼好吧！畢竟地球上不能沒有詩人。」於是祂召回了眾人：「你們每個人把各自拿走的天賦都拿出一部分給詩人。」

對文字過敏。對時間過敏。對聲音和韻腳過敏。對行走和雀躍同時過敏。

對音節與調性過敏。對節奏過敏。對存在這回事根本性的過敏。

甚至對愛與被愛，也都過敏。

文字散發的顏色，隱藏的音樂，蓄積的速度，暗示的空間，統統過敏。

對微笑和哭泣過敏。對天堂和地獄過敏。對孤獨寂寞過敏。對謊言和真理

過敏。

對天空和眼前一朵白雲同時過敏。

甚至對過敏，也過敏。

寫詩，就是過敏症狀發作。被靈感附身。因文字而起的搔癢症。

然後對這過敏習慣了，漸漸。被稱為詩人。在公眾場合談詩，唸詩。

但靈魂深處依舊過敏。

早年曾經參加編劇班學習寫劇本。當時老師提出編劇的一條鐵律：一齣好戲只容許一個「巧合」。巧合一多，戲就垮了。我之後逐步琢磨，對照我看過的每部電影每齣戲，發現還真是如此。

那詩呢？寫詩也有鐵律嗎？我一直希望有，又希望沒有。

有，是可以方便教學，初入門可以有所依循；但沒有，就可以玩得更開心盡興。

而套個金剛經的句型：是鐵律，即非鐵律，是名鐵律。

這便是寫詩的最高境界了。

詩的紀律。是的，寫詩必須嚴守紀律。詩心必須時時上弦，日夜匪懈。

練習，練習，再練習。

於無詩處聽詩之驚雷。再舉重若輕，四兩字撥動千斤宇宙。

捨得放下非詩的題材。散文自有散文的道路，小說有小說的橋。

氣質決定內容，內容決定形式。寫詩原是向內發現自己的過程。

詩的修行，像軍隊，似僧團。沒有「降格以求」這回事。

勇敢精進。在美好的孤獨裡永不懈怠。

可以寫壞詩，但不容許不誠實。包括對尚未成形的思想。

革命永遠尚未成功。

努力，是最初亦是最終的規則。

那天和席慕蓉聊詩，聊到好的詩人好像薩滿。天地眾生眾神，從天空到牛羊到草木蟲魚，都可以用詩對話。若拿身體做譬喻，散文是人生行路的雙足，沿生活的泥土深入現實的肌理；小說像人體的大腦，不斷訴說真實與想像揉合催化的故事；詩則是呼吸，藉由肉體的風動搭起身與心與靈互通聲息的橋樑，是邏輯與非邏輯世界的溶和劑，神靈與實相的近身與錯身。原來與生俱來再平凡不過的呼吸，便是人類企及深遠靈魂的方便捷徑。而詩人便是那文學薩滿，在創作靈感中漸漸呼吸急促地溶化入詩的宇宙三界，化身萬事萬物，假借繆斯在紙上顯靈。

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書籍介紹

本文摘錄自《與騎鯨少年相遇：陳克華的「詩想」》，臺灣商務印書館出版

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作者：陳克華

詩是什麼，創作又是什麼？好的詩又是什麼？

關於詩的最高境界，寫詩的紀律，「詩人」的心事與煩憂，乃至過敏的靈魂，

都盡在此了。

詩人不斷以各種角度剖析自己，審視自己與詩的關聯，這本以詩為發想與叩問的散文，如詩純粹，也是詩人珍貴的創作自剖。

在詩人談「詩」的路上，更包含各種對生活與創作的感悟，對詩創作的回眸或反覆探問的哲思，如雪花飄散，落地的聲響，既輕也重：「讀者沿高潮退卻後的沙灘行過，發現了許多碎散的貝殼與海草，魚屍與水母，便以為那就是詩。」抑或「一株只結蔭，不結果的樹。」甚至說詩乃「靈魂的性高潮」……，而「誤讀本身有一種俗世的親切況味。」都是為詩卸下的美好註腳。

本書為詩人在《聯合報》副刊的「詩想」專欄集結，近兩百則，更附有席慕蓉的精采回聲。作者不僅為台灣最重要的詩人之一，更在流行音樂的詞領域有豐碩的成果，他持續豐富的寫作經驗，繪畫與歌詞創作等，勇於剖析自身情感的切面，更以藝術的視角，顛覆一切可能，展現個人獨特的創作魅力。

在他多元的藝術創作中，詩的獨特魅力，尤其令人矚目，所有親近詩的秘方，詩的秘語，都收錄在這本書裡，他頻仍叩問自身的詩觀與自剖，以最簡練的文字，如詩靈光乍現般的好文，探索對詩與創作的無盡追尋，與讀者分享難得且私密的創作時光，也是最接近詩，又不亞於詩的閃光。

Photo Credit: 臺灣商務印書館

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航