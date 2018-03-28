台北東區原來有個大水池（下）：從「大灣」到今天的SOGO百貨

文：簡宏逸

►台北東區原來有個大水池（上）：以訛傳訛的「大安」到底是什麼？

被大灣牽動的地方社會

地名雅化為「大安」，可想而知是希望地方以後能夠平平安安。可惜事與願違，大灣改名大安之後，反而因大灣這座水池而有了更多的紛爭，爭執雙方甚至為了它打了一場跨越兩個政權的官司。要了解這場地方紛爭，就必須先了解大灣的水文環境。

大灣的下游港仔溪，在今天圓山交流道附近注入基隆河。從大灣到基隆河間的港子溪河道，原本自然蜿蜒於平原上，並且成為大灣下游五個庄頭的灌溉水源。這五庄相當於今天台北市中山區基隆河以南的部分。對這下游五庄來說，大灣的儲水量可說是維繫當地農業生產的關鍵，所以他們會合力維護上游的大灣。1834年修成的《淡水廳志稿》將大灣稱作「上陂頭陂」，並指出是「莊民所置」。

其實這五庄並不擁有大灣的產權，他們所做的，應該是合力維護這座自然湖泊的蓄水功能，並且開鑿圳道，引導大灣的水源灌溉五庄的田地。作為灌溉水源的大灣，在清代文獻上多以「陂」來稱呼，只是一直沒有固定的名稱。大灣的水當然不是憑空而來。大灣上游的集水區，大約等同台北市大安區信義路以南的部分。

主要的水源分為兩道，一道來自六張犁谷地的溪流，一道來自大安區南部農田灌溉的餘水。這兩道水流在今天通化街夜市一帶匯集，合流後從信義路光復南路口附近往東北流入大灣。通化街一帶則因為低窪，土地鬆軟，因此名叫「濫底」（làm-té）或是「湳內」（làm-lāi）。1966年排水設施完成之前，這裡每逢大雨就會淹水。

Photo Credit: 簡宏逸 十八世紀大灣上游集水區與森林分布推測狀況，約相當於大安區信義路以南部分，包含台大校園。褐線為圳道，水藍色為河道，用來排水

大灣上游兩道水流的集水區，原本都是台北盆地中重要的森林區域。來自六張犁谷地這條溪流，上游分水嶺的地名叫作「軍功坑」，穿越此處的道路還叫作「軍功路」，但在2014年5月雅化成「和平東路四段」（或許對房價有益）。不過「軍功」其實是錯誤的寫法，應該寫作「軍工」才對。這是清朝時對於「修造戰船」這件事的專有名詞。

因為修造戰船所需的木材為樟木，可知六張犁附近過去有樟木。在基層主持採伐樟木的人物叫做「軍工匠首」，他除了提供上級所需的造船木材之外，還可以「順便」用樟木熬製樟腦，收集水藤，採集販售台灣的森林產品。因此軍工匠首在台灣尚未開港的時代，可說是獨佔台灣山林資源的肥缺。

大灣上游另一條溪流的集水區，在十八世紀中葉的契字中稱作「內埔」，原本也是一片森林。1650年代荷蘭人在台灣北部探查森林資源時，就曾經造訪過這座「東印度最美麗的森林」，但最後卻因為不符成本而放棄採伐。漢人在此伐木開墾的最早紀錄來自十八世紀中葉，1745年的契字中有提到「軍工寮」，可見此處也有樟木。當然這片森林早已消失，只留下「林口」（捷運公館站附近）和「林尾」（成功國宅北側）這兩個地名，標示過去森林的範圍。

採伐山林資源必然會破壞水土保持，在《台灣堡圖》上，六張犁上游只剩下稀疏的樹林和荒地。當大雨來臨時，可想而知雨水會強力沖刷表土，匯集成夾帶泥沙的洪水。在另一邊，內埔的那片森林也早就變成一片良田，使用瑠公圳的水源灌溉。灌溉後的餘水，同樣夾帶泥沙，排入既有的溪流。如前所述，來自六張犁和內埔的溪流在通化街夜市附近合流後注入大灣。大灣是一個相對平靜的水域，泥沙會在此沉積，久而久之就會造成水域陸化。

大灣陸化挑起的利益衝突

作為灌溉水源的大灣，水域陸化可是件牽動各方利益的大事。大厝緊臨大灣的陂心林家，他們領銜的商號金晉安宣稱擁有大灣的產權。對金晉安來說，水域陸化可是憑空掉下來的財富。原本大灣只能從事漁業和種植菱角等水生植物，但在水域陸化後，新生地就可以開闢成更有價值的農田。但是對仰賴大灣灌溉的下游五庄來說，水域陸化造成蓄水量減少，直接威脅五庄田地的農業生計，所以他們絕對不會允許有人覬覦他們的水源。

上下游雙方的利益衝突，終於在1890年代爆發出來。灌溉水源遭受威脅的下游五庄，先是合力拆毀上游金晉安在大灣中新開闢的田地，並在艋舺仕紳和大地主林本源等人的聯名之下，向淡水知縣控告金晉安違法阻塞水道，應該究辦。淡水知縣聽完雙方說法之後，在1895年1月14日（新曆）判定下游五庄勝訴。上游的金晉安阻塞水道違法，但因為新闢田地已經被拆毀，官方就不再追究。但是大灣中既有的田地，如果在1888年劉銘傳清丈全台田地時已經登記有案，就應該繼續耕種納稅。畢竟對知縣大人來說，維護地方秩序固然重要，但已經向政府登記納稅的田地，他也不能隨便放棄。

勝訴的下游五庄拿到淡水知縣的曉諭後，歡天喜地，馬上請人刻成石碑，警告各方別打他們水源的主意。現在這面〈奉憲示禁〉石碑被立在市民大道四段71號中崙福成宮旁。由於是近年才被發現，重新立起的石碑，無法確定此處是不是當年立碑的原址。但中崙福成宮位在五庄之一的中崙庄，坐北朝南面臨大灣，是庄內的信仰中心，又是水圳的源頭，可說是相當合理的立碑處。

可是這場爭奪大灣的官司進行期間，正好也是清軍在甲午戰爭連戰連敗的時候。淡水知縣發布曉諭那天，北洋艦隊已經退守威海衛基地，並在一個月內陷落。3月19日李鴻章赴日談判，並於4月17日簽訂《馬關條約》，將台灣割讓給日本。5月25日，台灣民主國成立，四日後日軍登陸，台灣隨即陷入乙未戰爭的混亂中。

Photo Credit: 簡宏逸 中崙福成宮奉憲示禁碑

對在前清政權下敗訴的金晉安來說，政權轉換可是扳回一城的好機會。抓住民政長官後藤新平進行全台灣土地調查的機會，金晉安的代表們在1900年3月聘請日本律師荻原孝三郎為其陳情，希望能夠向新政府確立他們對大灣的所有權，並依此權利向下游所有用大灣湖水灌溉的人收取水租。

臨時台灣土地調查局收到陳情後，派人前往訪問耆老，向利益關係人收集可供證明的文件。但是調查發現，如果應允金晉安的主張，將會影響到下游數百名業主的權益。再加上大灣雖然被稱為「陂」，聽起來像是人工建造的灌溉設施，但其實是像自然河川一樣灌溉各庄，所以難以認定誰才有大灣的業主權。最後調查員建議將大灣視為普通河川，將庄界劃定於大灣與其上下游水道之中。這就是我們在《台灣堡圖》上看到的庄界。

結果，試圖藉由土地調查反擊的金晉安，不只沒有獲得向下游收水租的權利，也確定失去了對大灣的控制權。在土地調查的同時，台北盆地中灌溉設施的整合也同時進行。為了要加強水圳的維護管理，提升灌溉效率，台灣總督府在1901年頒布〈台灣公共埤圳規則〉。同年，台北地區的瑠公圳、霧裡薛圳、大坪林圳，都依此規則被指定為公共埤圳。

1907年，地理位置鄰近瑠公圳的霧裡薛圳和大灣（當時稱為「上陂」）與瑠公圳合併，並成立由台北廳長管理的「公共埤圳瑠公圳組合」。自此，大灣才正式歸瑠公圳管理。至於在水權訴訟中勝利的下游五庄，也在1910年整合進公共埤圳瑠公圳的灌溉轄區。過去使用大灣灌溉時不曾繳納水租的五庄，現在開始也得繳納埤圳使用費，並且分擔各項埤圳建設經費了。

大灣的末日

公共埤圳瑠公圳組合整合台北地區原有灌溉設施後，接下來就要進行各設施的統合工作。其中最重要的就是合併瑠公圳和霧裡薛圳的幹線，修建新店溪上游的取水口，並且建造鋼筋混凝土橋跨越引水的難關景美溪。這些工程在1909年竣工後，大幅提升台北瑠公圳和霧裡薛圳的灌溉效率，結果與這兩條圳道灌溉區域重疊的大灣，就變得不需要了。

失去灌溉功能的大灣，最後的命運是被排乾填土，開闢為農田，成為管理者公共埤圳瑠公圳組合的基本財產。這項工程從1910年10月開始，次年3月完成。現在SOGO忠孝館的基地，就是在這個時候成為陸地。七十年後，瑠公農田水利會將這塊地設定五十年地上權，提供太平洋建設公司興建購物中心，1987年開業，成為台北東區最有名的百貨公司之一。

Photo Credit: 簡宏逸 SOGO忠孝館後方的瑠公公園，有很多造成誤解的裝飾物

SOGO忠孝館後方的公園，現在被命名為「瑠公公園」，裡面還有介紹瑠公圳的說明看板，許多人就這樣相信公園是瑠公圳的舊道。其實這是不求甚解的誤會。在瑠公公園下的水溝，是為了疏導大灣上游溪水與農田灌溉餘水所設置的排水道，下游透過港仔溪，注入基隆河。第二次世界大戰後，台北市快速向東邊的農業地區擴張，這條原本被農田包圍的排水道，很快就變成排放汙水的臭水溝。1983年台北市政府將水溝加蓋，解決了都市裡的環境問題，但大灣最後的遺跡也從此自地面上消失。

附帶一提，日本時代後期，大灣下游蜿蜒的港仔溪被截彎取直，並向南延伸至台北帝國大學校門口，成為台北市東側的主要排水道。戰後這條排水道稱為「特一號排水溝」，兩旁道路則是新生南北路。不知道為什麼，這條排水溝竟然以訛傳訛，成為許多台北人口中的「瑠公圳」。現在特一號排水溝被誤傳成瑠公圳的都市傳說已經有許多學者發表文章澄清，但是被命名為瑠公公園的大灣遺跡，卻還在誤導市民對台北歷史的認識。不過回顧從大灣到大安的地名研究史，或許遺忘、誤解、以訛傳訛，才是人們對待此地歷史的常態。

本文由黃恐龍歷史ラボ授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航