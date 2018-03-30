睡前幾個小動作，讓你放鬆肩頸不落枕

作者：野口徑大

趴在床上，可放鬆頸部

請各位先試著將頸部左右繞圈，幾乎所有的人，都會覺得某個部位轉動起來不太順。頸部轉動不順，就代表連結著頭到頸部、頸部到脊骨的肌肉變得僵硬了，這時就可以透過筋膜放鬆緩解肌肉緊張。

做法非常簡單—請趴在被窩或床上，將頭朝側邊。藉著頭部的重量，自然地伸展頸部後方與側邊的肌肉。暫時靜止一會，就會感受到頸部周圍的伸展。這組動作可以預防並緩和頸部僵硬，調整頸部、肩膀和背部肌肉的平衡。完成後，另一側也別忘了做。

Photo Credit：方言文化 只趴在床上，也能預防頸部周圍僵硬！（有神經方面疾病的人請特別小心）

肌肉的部位：頭夾肌、頸夾肌（頸部後方）

有這些效果：

預防落枕、頸部扭傷，緩和疼痛

預防頸部、肩膀僵硬及腰痛，緩和疼痛

有放鬆呼吸功能相關肌肉的效果

預防顳顎關節症候群

1、臉朝下趴著

趴在床鋪或被窩上、臉跟手掌朝下，放鬆全身力量。

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2、臉轉向側邊，顴骨貼著床鋪

保持趴著、臉朝側邊，讓顴骨貼著床鋪。感受頸部後方與側邊的伸展，並維持這個姿勢。

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3、改變臉部與床接觸的部位

臉部與床接觸的部位，從顴骨附近往耳朵移動，使得頭轉動的幅度也越大。當頸部附近感覺到有更強的伸展就可以了，之後另一側也依同樣要領進行。

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POINT：緩緩地轉換臉部接觸床鋪的部位

當趴在床上時，慢慢地改變臉部接觸床鋪的部位，大約是顴骨到耳朵之間。另外可再加上調整下顎位置高低來轉換角度，能增加更多負荷，提高效果。

入眠前：腹部的放鬆

就寢前的放鬆時間已經結束，是差不多該睡了，而在入眠之前，各位要不要再多培養一個能夠放鬆筋膜的新習慣呢？

仰躺在床上，將「右手和右腳」，或是「左手與左腳」一口氣地往上下伸展。這動作可以放鬆腹部前方與側面的腹斜肌，能同時達到預防腰痛與回正姿勢的效果。在做動作時，將左腳稍微彎曲會比較容易進行。

伸展身體的舒適感是會讓人上癮的，在睡覺前進行也能帶來安眠效果，是很推薦的筋膜放鬆動作。

Photo Credit：方言文化 單手伸展加上單腳彎曲，可改善腹部周圍線條。

肌肉的部位：腹斜肌（側腹）、髂腰肌（腰部深層）

有這些效果：

讓腹部周圍緊實

緩和身體，讓人容易入睡

預防腰痛、緩和疼痛

1、在床鋪上仰躺著

不要出力，保持心情放鬆地仰躺著。

2、右手往上、右腳往下伸展

左膝蓋稍微立起，右手往上方伸展的同時，右腳也往下伸展，就像是腹部和腳全都伸展著。

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3、壓住腹部並往上方拉

在動作2加上以左手按著腹部，並往上拉的動作。被手壓著的部位往上拉伸，會對其以下的部位產生強力的放鬆效果，之後另一側也依同樣要領進行。

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POINT：讓腳尖伸展是錯誤的

在伸展腳時，不要讓腳尖也伸展，而是讓下方的腳跟突出。就像是從大腿根部到整隻腿的下半部在進行伸展，這樣才能帶給腹部較多的負荷。

相關書摘 ►在辦公室也能伸展：利用旋轉椅來緩解腰痛問題

書籍介紹

《搭捷運、晒衣服、打電腦都能做的，58招全身伸展鬆筋去痠痛：排除「情緒壓力」，緩解「疼痛點」，只要微調日常小動作！》，方言文化出版

．透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：野口徑大

譯者：林曜霆

世界級奧運防護員「野口徑大」教你５８招不須預作準備，隨時隨地都能做的筋膜放鬆法，緩解你全身的酸‧痛‧麻，啟動人體自癒力——

「搭捷運」——利用吊環身體微傾►緩解腰痛

「講電話」——微傾脖子、單手貼背►預防落枕、緩和五十肩與頸部疼痛

「穿襪子」——身體前屈、坐骨後挪►放鬆與呼吸功能相關的肌肉

「側躺看電視」——手肘撐頭、腹部貼地►改善便秘

本書特色

東京大學權威醫師認證 × 世界級奧運防護員親授58招拉筋伸展

全身２２處肌筋群都能防護，緩解酸‧痛‧麻

【情境圖解】真人示範，隨時隨地都能做，快速有效

Photo Credit：方言文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航