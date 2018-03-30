在辦公室也能伸展：利用旋轉椅來緩解腰痛問題

作者：野口徑大

善用辦公室轉椅，能放鬆側腹

放鬆筋膜，要藉由相互拉扯的兩個力來進行——將筋膜分別往上下，或左右等兩個方向拉。而往上下或左右的力道能夠均等地拉開伸展是最理想的，如果只往一側進行，都並非有效的筋膜放鬆方式。

辦公室裡的轉椅，是進行筋膜放鬆很好的道具。利用椅子的轉動讓身體更輕鬆地扭轉，就更容易獲得放鬆筋膜時所需要的反向力道。

坐在椅子上，只讓下半身慢慢地轉動，所要伸展的是位於側腹的腹斜肌，可以預防坐辦公桌過久容易產生的腰痛問題。

Photo Credit：方言文化

肌肉的部位：腹斜肌（側腹）

有這些效果：

讓腹部周圍緊實

鍛鍊軀幹

預防腰痛、緩和疼痛

放鬆腰部周圍，讓坐在辦公室時更輕鬆

1、坐在轉椅上，雙手交握後舉高

如常地坐在轉椅上，雙手交握舉到頭上。

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2、讓椅子轉動，手往轉動的反方向放下

小幅度地移動雙腳，讓椅子往左側轉動。同時手臂往右側放下，身體也往右傾斜。也就是手臂往右、腳部向左，分別朝相反方向移動。

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3、另一側也進行同樣動作

位置回復到動作之後，接著朝相反方向開始動作。

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POINT：雙腳一點一點地碎步移動

在轉動椅子的時候，腳尖要一點一點、小幅度地移動。這樣做可以緩慢但確實地伸展側腹，提升筋膜放鬆的效果。

巧用辦公室椅子，放鬆身體背面

在前一組動作裡，介紹了如何善用轉椅的轉動來進行筋膜放鬆。在這邊要介紹如何利用椅子的前後移動來放鬆背部、大腿後側及小腿肚等部位的筋膜。

首先如往常般坐著，上半身一邊前屈，一邊讓椅子往後移動。藉著留在前方的腳與上半身，以及往後移動的腰部這兩股力的作用，能夠對背部、大腿後側及小腿肚進行放鬆。

由於只須將椅子往後滑動，不太會被周圍的人注意到，可以若無其事地進行。像休息或午休時，或從外頭回到公司之後，坐在位置上就能開始做了。

Photo Credit：方言文化 坐在轉椅上，就能簡單地伸展背闊肌。

肌肉的部位：背闊肌（背部）、腿後肌群（大腿後側）、腓腸肌、比目魚肌（小腿肚）

有這些效果：

美腿效果

有放鬆呼吸功能相關肌肉的效果

預防肩膀、手臂、腰部疼痛，緩和疼痛

讓人須長時間坐著時更輕鬆

1、如往常般坐在椅子上

坐在轉椅上，雙腳稍微分開。不要駝背、保持身體軸心筆直坐好。

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從正面看是這樣：

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2、慢慢將椅子往後，身體前傾

稍微抬起腳尖之後，坐骨往後拉、上半身往前傾。

Photo Credit：方言文化 腳尖稍微抬起

POINT：腳尖貼地是錯誤的

在將椅子往後滑時，腳尖還貼在地上是錯誤的方式，這會減低小腿肚的放鬆效果。

Photo Credit：方言文化 腳尖還貼在地上是錯誤的方式

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書籍介紹

《搭捷運、晒衣服、打電腦都能做的，58招全身伸展鬆筋去痠痛：排除「情緒壓力」，緩解「疼痛點」，只要微調日常小動作！》，方言文化出版

．透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：野口徑大

譯者：林曜霆

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「搭捷運」——利用吊環身體微傾►緩解腰痛

「講電話」——微傾脖子、單手貼背►預防落枕、緩和五十肩與頸部疼痛

「穿襪子」——身體前屈、坐骨後挪►放鬆與呼吸功能相關的肌肉

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本書特色

東京大學權威醫師認證 × 世界級奧運防護員親授58招拉筋伸展

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Photo Credit：方言文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航