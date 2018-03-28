台北東區原來有個大水池（上）：以訛傳訛的「大安」到底是什麼？

文：簡宏逸

水池已經消失，但痕跡留在地名中

忠孝復興站位處台北市的繁華商圈，是台北捷運最繁忙的車站之一，並且與SOGO百貨間有地下道連通。如果你從地下道走到地上，在SOGO忠孝館鄰近電梯的西側門前稍微駐足，你會看到角落花壇中有一面鋼製碑文，題名為「奠基紀念文」。匆匆進出百貨公司的人，大概都不會注意到這面碑文，但碑文提到瑠公農田水利會提供基地給大平洋建設公司興建商業中心，可說是台北東區從農業轉變為商業區的最佳見證。

不過「奠基紀念文」並沒有交代水利會如何取得這片基地，只輕描淡寫地說是「原為瑠公圳所有之田地」。其實這個地方與瑠公圳的關係，只能上溯到1907年。在那之前這裡還是具有灌溉功能的湖泊，而百貨公司地址上的「大安區」，命名的由來就是這座已經消失的湖泊。

台北東區曾有座大水池

事實上，台北東區知名的百貨商場，包括SOGO忠孝館、敦化館、明曜百貨、誠品敦南店的位置，在十八世紀都還是一面湖水，即使經過自然淤積，面積逐漸縮小，但在二十世紀初繪製的《台灣堡圖》上，這面湖水都還是台北東部相當重要的地景，也是湖水下游各庄的灌溉水源。

這片湖泊的遺跡，可以從台北東區的老地名看出來。第一個標示湖水的地名叫做「陂心」，《台灣堡圖》上大約標示在今天仁愛路上的富邦大樓附近。「陂」的意思是灌溉用的水池，指的就是曾經存在於台北東區的這座大水池。「陂心」顧名思義，是這片大水池的中心，當年在艋舺經商致富的林式霽家族在這個被湖水環繞的「浮水蓮花穴」建立了一座大宅，在清代台北是與附近的林安泰古厝齊名的豪華宅院。

由於面臨大水池，陂心林家當年進出以水運為主。當年建造宅院時，從中國訂購的建材可以上溯淡水河、基隆河，經過港仔溪，直接在大水池中央的陂心卸下建材。之後我們還會看到，作為臨近這座大水池的大家族，陂心林家也曾主張擁有水池的產權，為此和下游五庄打了一場跨越兩個政權的官司，並且因此留下大安區年代最早的漢文史料。

另一個與湖泊有關的地名，現在寫作「車層」。今天市民大道與仁愛路間的延吉街西側一帶，最基層的行政區就是「車層里」。這個不知所云的「車層」，原來寫作「車罾」（chhia-tsan），是一種以機械構造升降的漁網。漁網當然要有水有魚才有用武之地，「車罾」就暗示這裡原本臨近水邊。其實從車層里路段的延吉街轉進其西側的巷子，會感受到微微的下坡感，這就是湖岸的遺跡。

不過「車罾」和「陂心」這兩個和湖泊有關的地名，一個被改為「車層」，一個被改為「坡心」，而且以「坡心」為名的公車站甚至南移至兩公里外的和平東路上，兩者可說已經面目全非。不過還有一個和這片湖水有關的地名，雖然早在兩百年前就被改造雅化，但雅化後的地名現在成為行政區名，並且有全國性的知名度。它就是此地的區名「大安」，以及它的前身「大灣」。但是「大灣」是什麼，與「大安」的關係又要如何解釋，從各家學者卻有不同的說法——而且都是錯的。

《台灣堡圖》 1904年《台灣堡圖》中的上陂，就是「大灣」

大安地名源流的各種說法

嘗試解釋「大安」地名源流的人之中，最早的一位是日本時代的安倍明義。在《台灣地名研究》（1938）中，他提出台北大安這個地名來自「大安圳」，當大安圳落成時，當地人採用這個吉利的名字作為地名。這是個天大的錯誤。大安圳灌溉的範圍是新北市土城區和板橋區，與台北市大安區一點關係也沒有。

流經台北市大安區的兩條知名圳道，瑠公圳和霧裡薛圳，也從來沒有「大安圳」的別名。在清代文獻中，瑠公圳和霧裡薛圳又名「青潭大圳」和「內湖陂」，別名的由來都和兩者的水源地有關。瑠公圳取水自青潭溪，霧裡薛圳從今天木柵的景美溪取水，而內湖正是木柵的舊名。安倍明義的說法雖然有明顯的錯誤，戰後卻被洪敏麟在《台灣舊地名之沿革》（1980）中繼承，甚至加入大安原名「大安寮」的說法。可是大安寮位在今天的新北市土城區，捷運永寧站附近，離大安區有13公里遠，坐捷運也要花上半個多小時才能到。這錯誤可說越來越大了。

到了二十一世紀，洪英聖又在《台北市地名探索》（2003）進一步說大安圳是瑠公圳的支流，他顯然把二十世紀初葉開闢的瑠公圳大安支線誤認成十八世紀開闢的大安圳了。洪敏麟的「大安圳說」雖然有明顯錯誤，但他補充的「大安寮」也影響到另一位前輩學者林衡道。他指出大安古名「大安寮」就是「偉大的安溪人的住宅」的意思。由於大安的望族，安泰堂林家祖籍就是安溪，所以這個說法似乎有點根據。

但如果「大安」真的是「偉大（úi-tāi）的安溪人（an-khe）」的簡稱，「大」就應該讀作tāi。可是《台灣堡圖》卻將「安」注音為tōa，閩南語又沒有úi-tōa這種說法，可見這又是另一個望文生義的地名源流。再說，大安寮不在大安區，「寮」又是簡陋小屋的意思，「偉大安溪人的簡陋小屋」，聽起來實在很不搭調。

像林家安泰堂的豪華大宅院，應該叫做「厝」才對，所以現在才會稱「林安泰古厝」。林安泰古厝在1970年代，因為開闢敦化南路導致的拆遷問題，曾經吸引不少學者的目光。該家族所藏古文書也因此機緣被整理出版，提供許多大安區早期土地交易的資訊。在王世慶整理出版的〈台北安泰堂之家譜與古文書〉中，可以發現1820年代以前的地名為「大灣」，之後為「大安」。雖然改名理由不明，但可以確定大灣改名大安的時間點落在1820年左右。

大灣雅化為大安

其實「大安」這個地名應該只是純粹的雅化，將土氣的「灣」改為吉祥好聽的「安」。從讀音來看，閩南語中「灣」音同「冤」，後者有「怨恨、吵架、小孩強要大人給東西」等負面意思。在大安的地名傳說中，也有兩個小孩吵架大打出手，大人無法勸和，所以把地名改為「大安」，以求地方之安寧的寓意。我想追求佳字美名的動機每個時代都有，雖然會破壞地名的原始意義，但站在當地人的立場來想，也不是無法理解他們追求美好地名的心情。

話說回來，就算確定「大安」是雅化過後的地名，原來的地名「大灣」卻還有待解答。過去的研究會從「灣」這個字下手，它有「海灣」和「水道彎曲處」兩個意思。大灣位於內陸，不會是海灣，所以可能是某個水道的大轉彎，造成明顯的地景，因此先民以「大灣」為地名。至於是什麼水道造成大轉彎，知名的瑠公圳又被提出來了。

的確，瑠公圳的建設為台北留下不少地名，最有名的就是台北市景美的舊名「梘尾」（kián-bé），意思就是瑠公圳跨越溪流之木梘的尾端。瑠公圳在大安區內也有兩個大轉彎，分別在公館蟾蜍山下，以及信義路光復南路口東邊，所以用瑠公圳的轉彎為名，似乎也頗有道理。

其實不然。大灣這個地名最早出現於1741年刊行的《福建台灣府志》，但是瑠公圳要到1760年後才穿越萬盛庄（捷運萬隆站附近），繞過公館蟾蜍山，進入今天大安區境。一個庄頭怎麼會用二十年後才出現的圳道轉彎命名呢？時序不合，所以瑠公圳轉彎說也是錯的。

《康熙台灣輿圖》 康熙年間輿圖中的鯽魚潭，湖畔有「大灣塘」的地名

「大灣」到底是什麼？

文獻回顧到此為止，所有前人提出的說法都是錯的，真是一個絕望又充滿希望的情況。所謂絕望，是因為前人研究沒有提供任何基礎可以改進改進；所謂希望，是因為眼前一片空白，可以毫無拘束地從頭開始研究。先來看看「灣」這個字，偏旁的三點水暗示它與水域的關係。如果與大灣有關的不是後來才出現的瑠公圳，那台北東區的大水池，或許就是破解謎題的關鍵。

但是要解答「大灣」的意思，我們必須讓目光暫時離開台北，看看台灣其它地方的大灣。因為古人為地方命名時，常常沒有什麼創意，會以同樣的詞彙命名類似的地形，所以地名往往重複出現於許多地方。和台北的大灣一樣位於內陸的大灣，在台灣還有兩個例子，而且都位於湖邊。

一個是台南市永康區的大灣，它的位置在古時台灣八景之一的鯽魚潭邊。台北東區的大水池邊有漁業地名車罾，台南的鯽魚潭附近也有「網寮」，意思是儲放漁網的小屋。台南的鯽魚潭早在1830年代就已經大規模陸化，到二十世紀初測繪《台灣堡圖》的年代時，只剩下幾條細流而已。另一個大灣在高雄市仁武區，庄頭西側就是具有灌溉和漁業功能的草潭，在《台灣堡圖》上還可以看到草潭的最後身影。

經過與另外兩個大灣的比對，台北的大灣與那座大水池的關係似乎也漸漸明確起來。但是「大灣」所指的是否就是它們附近的湖泊，似乎還缺乏臨門一腳的證據。此時就必須借助字辭典，來確認「灣」在台灣通行的閩南語中是否有「水池、湖泊」的意義。不過在十九世紀以降由傳教士、漢學家、語言學家所編纂的各種閩南語辭典中，「灣」都沒有「水池、湖泊」的意義，將「大灣」比定為大水池的假說，似乎有點動搖。

來自十八世紀韻書的線索

但我們還沒有找完現存所有的閩南語語言參考書。除了十九世紀以降用現代方法編纂的辭典以外，閩南語原本就有編纂語言參考書的傳統。這些傳統參考書叫做「韻書」，現存最早的是泉州方言韻書《彙音妙悟》。這本韻書的作者是泉州晉江人黃謙，序文題於1800年，可以視為反映十八世紀泉州方言的語言史料。

《彙音妙悟》的編排層次依序分為字母、字頭、聲。當我們要找「灣」（oan）的時候，要先找到第三十一個字母「川」（chhoan），然後找到代表零聲母的第十一字頭「英」。在「英」下面有一整頁的表格，分為八欄，分別表示閩南語傳統的八個聲調。我們要找的「灣」（oan）是陰平第一聲，所以會放在第一欄，其下有「彎、灣、寃、冤、淵、鴛、鳶、鍰」等同音漢字。我們要找的「灣」就在其中。

Photo Credit: 簡宏逸 《彙音妙悟》中oan的同音字

《彙音妙悟》通常會給每個漢字一個簡短的釋義或例詞。在「灣」下的解釋為「水曲也」，也就是十九世紀字辭典已經告訴我們的「河灣」。這個解釋還是不符合台灣三個「大灣」所處的地形。又碰壁了。但是在做地名研究時，最忌被漢字限制住思考的方向，因為漢字有時只有記音功能，字面上的意義與語音的原義並不相關。

既然我們已經在《彙音妙悟》看到一整串同音字，那就不要只看「灣」，把剩下的也看完吧。結果突破性的發現就在「灣」下面的第三個字「淵」。一般來說「淵」讀作ian，但在《彙音妙悟》卻讀作oan，似乎有點怪怪的。接著再讀釋義，「土；水也；水出不流曰淵」。「土」的意思是「土音」，意思是這個字照理不讀這個音，但在泉州大家都這樣讀。所以將「淵」讀作oan的時候，意思就是指某種停滯不流的水，已經相當接近水池的意思了。

當然，傳統閩南語方言韻書並不只《彙音妙悟》一種，還有其它泉州方言和漳州方言韻書保存到現代。在漳州方言韻書《增補彙音》中，還有更貼近的解釋：「灣，水曲；又池名。」《增補彙音》在「河灣」之外又加入了水池的意思，而且就是「大灣」的「灣」，完全解釋了這個意義成謎的地名。所以從傳統閩南語韻書提供的十八世紀語言資料可知，「大灣」（tōa-oan），在十八世紀的閩南語中，的確是大水池的意思，而且台北、台南、高雄的三個「大灣」在文獻上都出現於十八世紀。

因此，我們可以確定，十八世紀的先民，用當地最醒目的水池作為命名緣由，將湖邊的聚落命名為「大灣」。但是這個用法在十九世紀就已經消失，所以「大灣」命名一百年後，大家都不知道到底是什麼意思，甚至被雅化成「大安」，與水池脫離了關係。

►台北東區原來有個大水池（下）：從「大灣」到今天的SOGO百貨

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