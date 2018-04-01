給自認「無法撒嬌的人」：請坦然地收下他人的稱讚吧！

作者：和田秀樹

坦然地收下他人的稱讚吧！

先假設你認為自己本身「有自卑的地方」、「對自己的缺點或不完美，感覺很討厭」，抱持著這種負面的想法。

然而，就算你看來是那樣糟糕的自己，但從別人的角度來看，或許也會有「好的一面」。不可能有任何一個人是完全負面的。

能夠坦然稱讚你「好的一面」的人，才能成為你的治療者。

寇哈特因為是醫師身分，所以擔任了這個角色，但其實治療者並不一定要是醫師。生活上也許不太會有老是稱讚你自己的人存在，但從以前到現在一定會有曾經讚賞過你、認同過你的人。心中浮現這樣的人選了嗎？

不過就算如此，對於有自卑傾向的人來說，可能會變成「的確有被稱讚過啊，不過那應該只是場面話吧？」

過去曾被譽為日本精神分析學界的第一把交椅、已故的土居健郎醫生，在其著作《「撒嬌」的構造》中，將那樣的人定義為「無法撒嬌的人」。人家特地稱讚你，卻把它扭曲成「只是場面話吧」，或是認為對方「反正你還是比較優秀吧」之類，總在某部分鬧彆扭的人，那就是「無法撒嬌的人」。

對於這樣的人，寇哈特直截了當地說了以下這句話。

請坦然地接受別人的稱讚吧。

這也是在說：「坦然地對人撒嬌吧！」

一開始可能會很困難，但只能靠經驗累積了。被稱讚就坦然地接受，不要再封印住愉悅的心情了。這樣一來，「沒自信」這種無可奈何的情緒，就會自然而然的淡化。

只要抓住訣竅，往後甚至還會覺得「從以前到現在我到底是怎麼活下來的」，心中一定會感到無比輕鬆。沒必要曲解別人的意思，或是感到自卑。信賴別人，信賴自己，總之就是「坦然地試著撒嬌」。

首先，就從「坦然地接受」他人的讚美開始吧！

尋找「可依賴的人」

會懊悔「如果更擅長撒嬌的話就好了」、或者是不知不覺就自卑，這些打從內心深處完全沒有自信的症狀……無論是誰，多少都會想要改變消沉的自己。

當然，咬緊牙根嘗試「改變自己」，偶爾還是必要的吧。「我沒什麼耐心，也不太會有什麼改變吧」、「誰曉得到底什麼時候才能改變？還不如維持現狀」，說著這些話，老是擔憂無法改變自己，這樣就只能停留在「我想要改變」這個狀態上過一輩子。

但是，請試著思考看看。

把人生想成大概有八十年，假設現在四十歲的你要尋求改變，需要花五年的時間，那麼煥然一新的你，還剩下三十五年的歲月。如果你現在三十歲的話，就還有四十五年；而二十歲的話，剩下的日子又更多了。

這樣的話，就算要花個五年，跟一輩子就這樣過下去相比，起心動念讓自己「更容易生存下去」，不覺得會更好嗎？

關於這件事，寇哈特說了有趣的話。

比起這種「以自己的力量去加油、去努力，來改變自己」的奮鬥方式，他建議「為了要改變你自己，還是去找一個可依賴的人會比較好吧？」

要讓全世界的人都喜歡你，是件很困難的事情吧。

但是，要全世界的人都不了解你、也不喜歡你，這種狀況是不可能的。

只要不放棄地持續尋找各種人，一定會出現「你的狀況，我很能了解」的人物。所謂「能夠了解你」，是可依賴的人的首要條件。因此，首先去尋找「能夠了解你的人」吧！

當然，自己都不行動的話，那樣的人也不會憑空出現的，這部分還是得靠你自己的努力。這是很重要的一點。

在這個年代，「做出行動」的難度也降低了不少吧。不必特地與很多人碰面去尋找，只要在自家透過網路就可以達成。生於現代的我們，真的是很幸福。

就算是在網路上也好，只要遇見了與自己有類似氛圍或是可依賴的人，我們的心境就能常保輕鬆。而這些邂逅，應該也可以成為改變我們的契機。與可依賴、以及「能夠了解」你的人溝通，能夠引導出我們良好的部分，而且還會把「反正我怎樣都做不到」這個負面情緒隱藏起來。

跟自己一個人奮發向上做自我改造相比，尋找可依賴的對象，你有感受到哪個是比較適合你，而且比較有魅力的做法了嗎？

書籍介紹

《學會自戀，找回被愛的自己：放下「不允許依賴」的觀念，讓自己和他人都快樂的心理學》，時報文化出版

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作者：和田秀樹

譯者：momiuri

看過《被討厭的勇氣》，對於「像個大人一樣地變堅強吧！」這樣的話感到疲倦；那麼，你一定要了解以「自戀」為主流的心理學。在美國諮商界蔚為流行的寇哈特學派認為，好的人際關係會讓人生更完美，而適度的自我中心、依賴他人，對朋友撒嬌，則能讓自己或是他人都過得更美好。

這是因為「自戀」是人的本性，我們內心深處總認為自己是最受人喜愛、最重要的存在。因此當人際關係出現摩擦時，不要一昧地討好對方，反而要先對自己好才行。

日本著名精神科醫師和田秀樹，在長期接觸心理諮商的過程發現，面對「無論如何都要堅強」的口號，人們往往懷疑自己有沒有能力達成；而主張接受自己的脆弱、重視自我感受的寇哈特，則更符合現代人的內心，也更能在重視自己與重視他人的心理之下，改善人際關係。

「人」無法獨自生存，「獨自堅強」無法撫平內心的傷痛。試著學習依賴他人，相信你也能重新找回快樂的自己。

Photo Credit：時報文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航