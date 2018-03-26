宇宙學家發現火星，更獲發證書？

速報！一位宇宙學家剛剛發現了火星！這不是假新聞，而是一件真實發生了的天文界趣事。

開普敦大學的宇宙學家Peter Dunsby教授於2018年3月20號在《天文學家電報》（The Astronomer’s Telegram）發表了一則訊息，指他於當天凌晨時份在礁湖星雲和三裂星雲之間發現了一個非常光亮、短暫出現的可見光天體，此天體並不見於兩天前的同一天區。他懷疑這是一顆史上最明亮的超新星，因為其星等達到「至少一等」，並且「強烈鼓勵其他天文學家進行後續觀測」。

《天文學家電報》是一個供專業及業餘天文學家使用、無需經過同儕審查的通訊網頁，旨在快速傳遞新發現的天文事件資訊，以供世界各地天文學家及時進行後續觀測稍縱即逝的短暫天文事件。若然Dunsby教授觀察到的天體的確是超新星，那麼他的電報就能夠幫助其他天文學家收集盡量多的數據，有助超新星的前沿研究。

然而，Dunsby教授於40分鐘之後就後悔了。他發表了另一篇電報說︰「先前的天體被證實為火星。我們對先前的報告所造成的不便致歉。」天文學家電報更幽默地發出證書給Dunsby教授，證明他是「火星發現者」。

火星沒有所謂的發現者，因為自古以來火星就高掛於天上，每個願意抬頭仰望的人類祖先都可以看見它。這張證書的幽默在於Dunsby教授聲稱發現了這個原來是火星的天體，因此他的確是火星發現者沒錯。只不過，他不是首個發現火星的人，也不會是首個重新發現火星的人。

Dunsby教授當然會對此事感到尷尬，尤其他身為一位專業的宇宙學家，這是人之常情。不過，犯錯亦是人之常情，重點是會不會自我反省、承認錯誤，並作出改正。

每個願意發現火星、願意發現大自然運行定律的人，都會如同Dunsby教授在事後自嘲反省一樣，說︰「上了一課。檢查、檢查，再三檢查，然後再檢查！」

本文獲授權載，原文見作者博客。

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責任編輯︰鄭家榆

核稿編輯︰王陽翎