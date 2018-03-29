古代日本、朝鮮與五胡十六國如何形成「中華意識」？

文：川本芳昭

古代日本、朝鮮形成中華意識的濫觴

五胡中的中華意識的形成

我們在前一節已探討過，在古代朝鮮的高句麗、百濟、新羅等國家，也形成了如同前章所述古代日本的中華意識。若比較各國（包含倭國）形成中華意識的狀況，我們可以得到一個結論，那就是記錄著高句麗獨特年號的好太王碑豎立於五世紀初期，而其他國家出現相同現象的時期都較晚。因此我們可以說，高句麗是這些國家中最早形成中華意識的國家。但我們是否能說，高句麗形成中華意識的現象，是所有類似現象的源頭？本節我們便針對這一點進行探討。

高句麗及倭國形成中華意識的時代，剛好是本書所介紹的時代，也就是五胡亂華造成東亞動盪不安的時代。在這樣的時代背景下，朝鮮及日本當然也難以置身事外。相當於文化圈的龐大人口，在各地發生流動的現象。而動亂的中心地帶，正是中國的華北地區。關於胡族與漢族在這裡的激烈衝突，筆者已在前面的章節談過。

在五胡十六國時代剛開始時，劉琨對羯族的石勒說的那句「自古以來誠無戎人而為帝王者，至於名臣建功業者，則有之矣」，可說是道盡了漢人的想法。這句話充滿了歧視意味，言下之意是胡族沒資格當中華世界的帝王，頂多只能當個對漢族恭順賓服的「名臣」。相對於此，胡族的立場則以匈奴王劉淵說的「夫帝王豈有常哉，大禹出於西戎，文王生於東夷，顧惟德所授耳」這句話最具代表性。言下之意，當然是胡族也能當中華世界的帝王。

剛開始的時候，有些胡族君主會對稱帝一事頗為遲疑，但到了後來，絕大部分胡族君主還是選擇了稱帝。值得注意的是，稱帝的舉動其實代表著他們接納了中國的政治理念，並已產生了將自己認定為中華世界正統帝王的觀念。

他們雖然是胡族，卻以中原正統政權自居，甚至把自己的軍隊（也就是胡族軍隊）稱為「王師」（天子的軍隊）。此外，在西元五世紀初期，劉裕在建立宋國之前，曾以東晉將軍的身分攻打由鮮卑慕容部於山東半島建立的南燕。當時的史書中有著這麼一段記載，其大意如下：南燕皇帝慕容超向群臣詢問該如何抵禦東晉的軍隊，南燕官吏公孫五樓回答：「東晉軍隊敏捷果敢，我們應該先發制人才有勝算。」但慕容超不接納這個意見，決定堅守城池。此時慕容鎮向南燕尚書韓說道：「陛下決定守城，我們國家註定要滅亡了。我勢必會戰死沙場，而你們這些『中華之士』將再度成為『文身』了。」

從這段紀錄中，我們可以很清楚地看到鮮卑慕容部把自己當成了中華的觀念。所謂的「文身」，意思就是「紋身」（在身上刺青），源自於南蠻風俗中的「被髮文身」一語。換句話說，鮮卑慕容部將定都江南的東晉視為南蠻。南燕的官吏淪為東晉之臣，就等於是從「中華」墮落成了「文身」之人。

由此便可以看出，雖然慕容鎮為鮮卑人，而且南燕是由胡族所建立的國家，但他們自詡為「中華」，反而將漢族政權的東晉視為「南蠻」之國。

北朝的中華意識

類似的現象，也發生在五胡十六國時代的其他諸國內部。而且隨著時代的推移，這個現象變得越來越明顯。

記錄北魏時代洛陽景象的《洛陽伽藍記》中有這麼一段：

永橋以南，圜丘以北，伊洛之間，夾御道東有四夷館，一曰金陵，二曰燕然，三曰扶桑，四曰崦嵫。道西有四夷里：一曰歸正，二曰歸德，三曰慕化，四曰慕義。

這段文章記錄的是鮮卑拓跋部所建立的北魏，在遷都後的首都洛陽內設置「四夷館」及「四夷里」，但重點在於這些夷里的名稱，卻是歸正（回歸正途）、歸德（回歸帝德）、慕化（仰慕王化）及慕義（仰慕正義），彷彿周邊的四夷之民來到北魏的首都洛陽，都是基於仰慕其正義、帝德及王化。

換句話說，雖然以漢族的中華思想來看，鮮卑也是夷狄之一，但由其所建立的北魏，卻是以中華自詡。

此外，記錄北魏歷史的史書《魏書》，將南北朝時代與北魏對峙的南朝開國皇帝分別蔑稱為「島夷劉裕」、「島夷蕭道成」、「島夷蕭衍」等等。這是將長江以南的區域當作一個孤立的島嶼看待，並將住在島上的南朝諸國建立者皆視為島上的夷狄。這樣的做法，當然也是其展現中華意識的表徵。

在前面的章節，我們看到了不管是古代的日本、高句麗、百濟還是新羅，都發展出了各自的中華意識，而依年號及太王號等的使用時間來看，高句麗可說是為這股風氣開了先例。然而再對照本節的前述內容，我們發現就連五胡所建立的華北諸朝，事實上也形成了中華意識，而且雖然在時期上稍有重疊，但大體而言華北諸朝形成中華意識的時間是早於古代朝鮮及日本的。

換句話說，形成於朝鮮及日本的「中華」意識，包含本書一開頭的「序言」中提到日本稱京都為洛陽的現象等等，不僅與古代日本及朝鮮諸國形成中華意識的過程有所關聯，甚至與這些被稱為五胡的非漢民族中所產生的「中華」意識的胚胎及淵源亦有所關聯。

來自中國的巨大影響

值得注意的一點，是這些「中華」意識所展現出來的表徵，包含稱帝、產生「天下」觀念、使用年號、產生「中華」及「夷狄」的概念等等，都是來自於傳統的中國政治思想之中。換句話說，雖然五胡亂華讓中國陷入了極度的混亂局面之中，但中國的政治思想還是對後來這些國家造成了極大的影響。

在思考受中國影響程度的問題時，有一個現象必須特別留心。在中國的南北朝時代，一旦有人被任命為將軍，除非是不具實權的虛位頭銜，否則這名將軍一定會在其底下建立一個包含長史、司馬、參軍等職位的官吏組織。這個組織在當時被稱為「軍府」或「府」，而設置「府」的行為便被稱為「開府」。古代日本及朝鮮的國王在接受中國冊封官爵或將軍位時，也會採取相同的行動。這樣的現象具有什麼樣的意義，以下將進行解釋。

根據《宋書》〈倭國傳〉的記載，倭王讚（倭之五王中的第一個王）在元嘉二年（四二五年）向南朝宋國遣使朝貢，使者是一個名叫「司馬曹達」的人物。雖然解釋為「姓司馬、名曹達」也能通，但事實上很可能並非如此。其理由就在於倭王讚曾向南朝遣使過兩次，而元嘉二年這次是第二次。在其四年前，也就是永初二年（西元四二一年），倭王讚便曾向宋國遣使，當時宋國皇帝劉裕嘉獎其千里迢迢渡海而來，下詔「可賜除授」。

倭王讚此時受封的官爵，應該就是安東將軍倭國王。既然是將軍，府內當然配置了司馬一職。事實上在當時的百濟，也曾跟倭國一樣向南朝遣使，百濟王受封的官爵為鎮東大將軍，其派遣至中國的使節便是將軍府底下的官員「長史高達」、「司馬楊茂」及「參軍會邁」。兩相比對之下，我們幾乎可以肯定「司馬曹達」中的「司馬」為職銜。

事實上，長史、司馬及參軍都是自魏晉南北朝之後迅速提升了重要性的地方軍政官。倭國及朝鮮諸國受中國冊封的將軍稱號，如安東將軍、鎮東將軍等，都是基於中國的中華思想所命名，其意思是安定或鎮壓（以中國來看的）東方疆土。這種情況下的長史、司馬及參軍，可說是有著隸屬於這類將軍府的特性。而這也顯示了日本及朝鮮的古代國家，在建國的初期時，是以中國的國家制度作為範本。

征夷大將軍與中華意識

古代的日本設置征夷將軍、征夷大使等官職，原本是為了征討蝦夷。但到了後來，征夷大將軍演變為武官的最高職銜，而征夷大將軍更進一步開創了幕府（開府）。所謂的「征夷」，指的就是站在以京都為中心的立場，討伐東夷（東方的夷狄）中的蝦夷。

然而關於「征夷」一詞，有一點必須特別注意。前文曾經提過，倭之五王中的最後一王，也就是安東將軍倭王武，在寫給宋順帝的上表文中有這麼一段話：「東征毛人五十五國，西服眾夷六十六國，渡平海北九十五國，王道融泰，廓土遐畿。」然而征夷大將軍的「征夷」，與這段話中所描述的作為，絕非基於相同的概念。

這說起來其實是理所當然的事情。所謂的「征夷大將軍」一詞，乃是源自於前述「天下」一詞的日本翻版，也就是將原本以中國為中心，改為以日本為中心的「天下」所衍生出的概念。古代日本人將蝦夷視為東夷，將京都稱為洛陽，以及仿效中國思想的中華意識，這三者追根究柢都源自於相同的立場。

事實上，日本在比本書所介紹的時代更遲上許多的安土桃山時代，將造訪日本的葡萄牙人或西班牙人稱為「南蠻」（原本南蠻一詞是中華世界對南方野蠻人的稱呼）；到了江戶時代末期，日本人為了驅逐外國人，打起了「尊皇攘夷」（尊崇天皇，驅趕美國人之類位於中華〔日本〕東方的夷狄）的口號。由這樣的世界觀，便可看出本章所剖析的古代中國制度影響下的思考模式，在漫長的歲月裡對日本人造成多大的影響。

相關書摘 ▶何謂「蠻族」？魏晉南北朝的蠻漢之別，與漢族的蠻化

書籍介紹

本文摘錄自《中華的崩潰與擴大：魏晉南北朝》，臺灣商務印書館出版

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作者：川本芳昭

譯者：李彥樺

三國之後的魏晉南北朝時代，由於接續在五胡亂華之後，常被誤解為一個動盪不安的黑暗時期，但如今我們所熟悉的雲岡、龍門石窟那些壯麗的佛教遺跡，還有以王羲之、陶淵明等文人或詩人為代表的六朝文化，亦是誕生於這個時代之中；還有畫聖顧愷之、老莊思想的盛行等等，如同秦漢統一大帝國之前的春秋戰國，魏晉南北朝展現出其繁榮華麗的一面。

「貴族制」帶來的不只有階級差異，還有保存文化的貢獻

雖是兵戎連天的亂世，在文化上卻有光彩奪目之處。這種矛盾的現象，歸功於東漢末年一群富有文化素養和學識涵養的貴族，他們分散在農村社會的領頭人物、中央和地方的政治統治階級中，無形中讓首次接受胡夷文化洗禮的中華世界，得以激盪出豐沛的六朝文化。

東漢末年公權力的瓦解，代表秦漢帝國的中華秩序崩潰

原本專屬於皇帝「萬人之上」的統治權，遭到「階層化」後出現的豪族階級所瓦解，造成東漢末年黨錮之禍等干政亂象，占據本應由國家擁有的諸多資源。這個現象到司馬氏短暫一統三國分裂的局勢後，依舊存在這種「以下犯上」的風潮，進入俗稱「五胡亂華」的五胡十六國時代，政權不斷交替更迭，但無人可撐起亂世中的領頭地位。

鮮卑族建立的北魏，將自己定位成正統中華皇權

北魏文帝不只進行一連串的漢化政策，同時藉由重組胡漢兩族舊有的世家序列，用「姓族評定」分出上下關係，區分統治與非統治階層；加上遷都洛陽、改變祭祀地點以及變更北魏的「五行行次」，便能看出他致力於追求成為中華皇帝，及讓北魏成為中華帝國的決心。

新・中華意識的擴大，改變了整個東亞的國際秩序

魏晉南北朝時代存在著承襲自漢朝的世界秩序，以及五胡十六國、北朝及隋唐各朝為華夷關係帶來改變的新世界秩序，而這兩種世界秩序互相牴觸，終於在進入隋唐帝國之後，由前者轉變為後者。這股新的「中華意識」，在古代日本與古代朝鮮三國形成，便是這股巨大潮流下的「中華的擴大」。

作者川本芳昭教授長期研究古代東亞民族與國際秩序，在《中華的崩潰與擴大》中，一探現今的中華文明與漢文化的形成軌跡，並以東亞史的宏觀角度，檢視當時周邊地區的日本、高句麗、百濟等國與中華文明互動後的關係變化和火花。

Photo Credit: 臺灣商務印書館

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航