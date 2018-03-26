全台13萬間違法農地工廠，為何政府半年拆不到17間？

主婦聯盟環境保護基金會、地球公民基金會等民間團體今（26）日召開聯合記者會指出，政府宣示將拆除2016年520後新增農地違章工廠，2017年9月確認拆除名單後，至今已過了六個月，17間違章工廠到現在都還沒拆完。民間團體也點出地方政府拆除人力、經費、法規不足的窘境，呼籲政府跨部門合作，編列相關人力，將17間違章工廠立即拆除，並啟動第二波拆除計畫。

農委會：只有17家違章工廠需要拆

2017年5月，行政院決定將2016年5月20日、蔡政府上台以後農地上新增的違法工廠全數拆除。當時，民間團體盤點出520後違法的違章工廠有至少260多家。

但《自由時報》報導，2017年9月18日，農委會召開跨部會會議，確定2016年520後完工或正在興建中農地違章工廠只有34家，最後確認只有17間違法，各地數量分別是新北市一家、台南一家、高雄五家、彰化八家以及嘉義兩家。

農委會說明，由於拆除建築物是非常強的公權力執行，因此必須再三確認，實際查證，最後確定完全沒有任何合法文件的建造數量是17件，決議在三月底前優先處理。農委會表示，剩下的17家因為有合法建築文件，只是業者可能有部分工廠是在去年520後擴建，因此會持續滾動式調查。

《中國時報》報導，當時，內政部次長花敬群進一步說明，對於其他占用農地的違章工廠，依照未來國土計畫的規劃系統，會有三條路讓他們走。

首先，若工廠對土地會造成高度汙染，將強制要求其搬遷到合法的產業園區之中。第二，若違規工廠屬於農業加工產業用途，則會將其依國土計畫改設成農業生產產銷園區，與在地農業生產結合，並要求工廠繳納過去違規使用土地的回饋金。

第三，若違規工廠非屬農業產銷之用，但對台灣產業發展有價值，且已形成聚落，政府可將其劃設成城鄉發展區用地，建置汙水處理設施等保護機制，同時也要繳回饋金，給大範圍且密集的違規工廠一條路走。

全台只有3.5名違章工廠拆除人力

主婦聯盟環境保護基金會、地球公民基金會、環境資訊協會等民間團體今日舉辦聯合記者會指出，六個多月過去，17間違法農地工廠，還有七間沒拆完。呼籲政府第一波儘速拆除完畢、第二波儘速啟動。

台灣環境資訊協會秘書長陳瑞賓揭露，全台有13多萬間農地違法工廠，以稅籍資料推估，2010年以後每年增加6,000間，而農地上高污染性的電鍍違章工廠，約有2,213間左右，污染裁罰記錄顯示工廠廢水，仍有可能直接影響蔬果稻米，危害國人食安。

陳瑞賓表示，國際社會包含Ikea等大品牌，都開始逐漸重視「企業社會責任」，工廠的上下游供應鏈都會一併受到關注和檢視，違章工廠生產出的產品，及工廠周邊的農地的農產品，都有可能被停止採購或大規模貿易制裁，陳瑞賓認為，違規工廠污染問題，極可能導致台灣產業危機。

地球公民基金會專員吳其融說明，目前未拆除完畢的七間違章工廠，四間正拆除中，而仍未進行拆除的三間違章工廠，一間是因為流標，正在辦理後續行政流程；剩餘兩間，有一間器材全數撤出，另一間停工中。

主婦聯盟環境保護基金會研究員湯琳翔表示，農地違章工廠的猖獗是地方政府治理失能的結果，湯琳翔解釋，處理違章工廠有三個階段，分別是調查、裁罰、拆除，這些工作都需要人力。但彰化、台中、桃園、高雄、新北、台南、新竹等違章工廠最嚴重的幾個縣市，僅台中市府有針對違章工廠查報的3.5個人力，其他縣市皆掛零。

再者，各縣市拆除違建的預算相當少，完全沒有針對拆除違章工廠的預算，例如：彰化和新竹縣全部拆違章的經費只有100萬，其他縣市也僅有1,000～3,500萬不等，相較於各縣市動輒數萬家的違章建築，根本等於放棄執法。

全台只有台中市有完整法規

環境權保障基金會專職律師郭鴻儀就各縣市政府所制定的要點、程序及行政命令，提出應全面檢討並建置常態性、系統性的農地違章工廠處理機制，並呼籲政府落實「520即報即拆」政策。農地違章工廠牽涉區域計畫法、都市計畫法、環保法規、建管法規、農業法規及工廠管理輔導法，縣市政府應整合各局處資源處理。

郭鴻儀表示，目前除台中市政府已訂定《台中市未登記工廠輔導及清理程序》及《台中市農業用地新增未登記工廠強制拆除作業程序》，從積極管理輔導，到針對農地違章工廠的強制拆除，並明定各區公所協助查報的《協請區公所查報未登記工廠作業及獎勵要點》，其餘縣市僅有台南市於去年及前年提出清理、輔導計畫及稽查小組作業要點。

但反觀，違章工廠問題也極為嚴重的新北市及桃園市，均為空白，僅以違章建築一概而論，彰化縣政府更僅有裁罰標準表，高雄市更是2002年矯正未登記工廠執行計畫後，便未見到後續法規配套。

湯琳翔表示，違章工廠違規行為，牽涉到農委會、內政部（地政司、營建署建管組）、經濟部、環保署等多個部會，更須地方政府各局處共同現勘執行，呼籲各縣市儘速調整人力配置，將新增建違章工廠拆除業務常態化，應有專責新增建違章工廠查報的人力，以利掌握全台的農地破壞情形。

吳其融呼籲，政府專案執行的相關照片及資訊亦應公佈於網站，以利民眾監督，而各縣市政府應將拆除業務常態化，建置處理農地違規查報的專責單位，並編列足額的預算和人力。若真有困境，則應儘速修法或提出修正計畫，這才是一個正常國家的公務體系。

地球公民基金會、主婦聯盟環境保護基金會、環境資訊協會、環境權保障基金會等民間團體在此提出三大呼籲：

行政院落實「520即報即拆政策」；第一波17間違章工廠立即拆除，資訊透明公開以利監督，並啟動第二波拆除計畫！勿因選舉動搖整頓違章工廠的政治決策。 縣市政府編列足夠預算、人力，優先要求農業局（處）、經發局（處）有違章工廠查報業務的人力，務必要求各相關局處均有人力可共同稽查確認。 經濟部立即停止違章工廠輔導方案，成立跨部會專責行政法人，優先針對中高污染違章工廠進行安置、遷移及拆除方案。

《上下游》報導，面對環保團體呼籲，農委會企劃處處長蔡昇甫直言，跨部會小組會站在鼓勵的立場，推動地方政府去執行違章的拆除，畢竟十幾、二十幾年來才有這樣一次的進展。若時限到期未完成拆除，跨部會會再召開會議，提供地方必要的人手完成工作，接著才會進一步提出第二波的拆除名單，希望「一步一步走」，走得平穩不紊亂才是重點。

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核稿編輯：楊之瑜