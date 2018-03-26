【插畫】比超商店員更便宜耐用，唯有設計師

謝東霖

媒體報導，新人設計師「呱呱」去年底以兼職身分加入台北市中正萬華區議員擬參選人蔡宜珊團隊，為了將蔡推舉上台，她盡心盡力完成蔡的囑咐，卻發現對方非但不尊重設計專業，就連掃街、選民服務都要她扛下，然而呱呱在月底領薪時卻只拿到兩萬元，換算時薪遠低於勞基法規定的最低基本工資每小時140元標準，讓她感到相當心寒。

另一位網友也在臉書更完整爆料：「民進黨議員參選人蔡宜珊 拖欠員工薪水不理」，吳柏瑋當初在參選人蔡宜珊團隊工作的經驗：

你在街頭當者我的面跟呱呱（設計師）說「因為你剛畢業，兩個月兩萬塊看看能不能改成按件計酬」並且要求「給我你的上班時數，在家工作不算工時。」（他當時還熬夜幫你加班趕手繪圖！）我當下聽不下去站在旁邊，你還數度要求我離開現場不准聽你們說話，你這不就是吃定呱呱剛出社會，見過的市面不多，所以想用私下洗腦的方式吃定他，壓低他的薪資，這不是明目張膽的剝削，甚麼是剝削！

＃還有遺漏的請各位設計師補完

＃送孩子念設計的父母請三思

責任編輯：黃郁齡

核稿編輯：翁世航