接待藝術家變「違法收容」，政府說好的軟實力呢？

文：蔡昀芝

2017年7月，台灣藝術家葉育君曾以朋友身分，招待英國環境聲音藝術家Simon Whetham在台田調的住宿，為分享英國藝術家的多年來深耕聲音藝術的心得，葉育君邀請他開設工作坊，二人皆無酬辦理活動，參加者也只是分擔材料費。原本是兩國藝術家基於私人情誼交流的美事，事後被勞動部指稱違反就業服務法，對葉育君開罰5萬元，移民署並限制英國藝術家Simon Whetham三年內不得來台！藝術界後偕律師召開記者會，將對勞動部提起行政訴訟，聲張「藝文交流並非工作！」

勞動部非文化主管機關，出事只能「請文化部出列」

政府機關每遇國際賽事或大型節慶，總愛邀請文化藝術人士擔任規劃或演出要角，無論中央或地方政府，每年舉辦數個經費高昂的大型活動，卻不見政府單位文化素養有所成長，每當涉及法律爭議發生就擺出「非文化主管機關」的態勢，只好請文化主管機關介入研商，而非在活動規劃期考量文化藝術的專業性與特殊性。

英國藝術家來台借宿朋友家卻被勞動部以「違法收容」開罰一案，更往藝文界的痛處戳，在討論此案前不妨借鏡相似案例，即便以下二例皆已經過放寬規範達成「不予裁罰」仍值得參考：

2017年2月台灣自然而然劇團欲邀請波蘭劇作家瓦恰克（Micha￼l Walczak）來台開辦編劇技巧工作坊，該劇團因未滿足工作許可申請條件，北市勞動局原本開罰75萬元的罰鍰，還打算禁止劇作家瓦恰克來台；同年9月，差事劇團邀請國外導演來台，也被勞動部發函補繳工作許可申請文件。這兩個苦主劇團曾嘗試申請勞動部工作許可，卻因當時《就業服務法》針對聘僱外國藝術家的規定不符國內劇團實際狀況，遭遇「無法可循」的困境。

波蘭劇作家瓦恰克作品PIASKOWNICA的概念短片

根據《就業服務法》第46條規定的外國人在台工作種類，國外藝術家來台辦理工作坊應屬「藝術及演藝工作」，但礙於當時的「藝術及演藝工作」項目須含有「公開表演」節目，勞動部三度駁回劇團的申請，並要求該劇團改申請雇主資格門檻高出許多的「專門性或技術性工作」項目，而「專門性或技術性工作」規定本國雇主公司必須是近一年或前三年均營業額1000萬以上的公司，設立未滿一年的公司資本額也須達到500萬元以上，這樣的門檻，立案於各縣市文化局的演藝團體大都沒辦法符合申請資格，勞動部等同給國內表演藝術界閉門羹吃到飽。

►請外國劇作家來台演講需具備1000萬營業額？勞動部工作許可申請標準引爆藝文界怒火

波蘭劇作家事件引起藝術界反彈，痛批勞動部「用金錢衡量藝術」，後來文化部介入協調，邀勞動部與表演團體、表演藝術聯盟等公協會研商配套機制，勞動部並於4月17日內修正相關規定［註一］，將不屬於「公開表演」的工作坊、講座納入「藝術及演藝工作」範疇，不僅波蘭劇作家事件得以解套，也開啟為劇團辦理國際文化交流活動「解鎖」。

對勞動部而言，藝術可有「純」交流？

回到英國藝術家來台誤觸法一案，該案引起藝文界廣大反彈，立委陳學聖指出，自由交流是台灣最大本錢，政府不應用法令自我設限，更何況藝術交流未侵害國人就業。

勞動部代表莊國良也有出席3月21日的記者會，指出勞動部今年2月已針對「外國自由藝術工作者」訂定新的辦法［註二］，新辦法讓外國自由藝術工作者可不經雇主、直接向勞動部提出申請工作許可，惟本案發生在新辦法訂定前，無法追溯。

換句話說，如果英國藝術家案發生在今年2月之後，只需要向勞動部補申請工作許可，但此案的癥結點，在於葉育君和英國藝術家係以朋友關係互動，文化交流不是工作、葉育君也非雇主，因此核心問題不是勞動部該放寬哪些限制或增列什麼項目，而是政府沒心了解各個行當到底在做些什麼，只期待用方便執法者的標準制定法律，而非站在人民的立場制定符合現實的法律，面對講求高度彈性的文化藝術產業，更加考驗有關單位承辦人的專業素養，以及單位長官是否具備求助於文化專業機關的能力。

政府機關的法規過時、體制僵化為人詬病已久，每每有藝文團體集會，無論是公聽會或私人聚會，最後都會變成「抱怨政府大會」，而藝術行政人員更各自「研發」各種應對政府機關的劇本，例如資本額兩百萬的新象創作劇團有三位外籍表演者，負責人分享申請外國藝術家工作許可的經驗時，就提到以「藝術及演藝工作」類申請還算順利，不過行政流程麻煩，比方說為符合勞動部「公開表演」的工作許可項目規範，事後繳交的影像資料一定要帶到觀眾等有如「做樣子應付」的種種行為。

Photo Credit: Olivia Harris / REUTERS / 達志影像

文化藝術推廣實務上，第一線的政府承辦人員常常害怕被長官罵而無法溝通，為了「合法」推廣文化藝術，藝術界可說是卯足全勁和政府機關「鬥智」，一旦出現無法擺平的爭議，再請出民代開記者會控訴政府罔顧文化發展，不然就寫信給文化部長，也有藝術行政人員長期受法令窒礙難行所困，不堪消耗而轉行。

台灣的國際地位特殊，比起經貿硬仗，軟性的文化交流較為容易，但在打著跨國文化交流大旗之下，政府顯然缺乏完整配套，不同機關不同調，甚者，就算想邀請國外專業人才演講，政府給的演講費也低得嚇人。對主管外國勞動力輸入的勞動部而言，藝術沒有「純」交流，其荒謬認知如同認為所有異國通婚都是「假結婚、真賣淫」，沒有純純對藝術的愛！

註一：勞動部於2017年4月17日公告增列「外國人來台從事藝術領域分享傳授工作」為藝術工作審認範疇，詳見外國藝術及演藝工作人員申請聘僱許可審查作業手冊

註二：勞動部2018年2月8日公告《外國專業人才從事藝術工作許可及管理辦法》，外國藝術家可不經雇主、直接向勞動部申請工作許可，範圍包括展驗、講座、工作訪、教學等

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航