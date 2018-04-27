給你五天假，一萬元，你會選國內旅行嗎？

這幾年都在探討「陸客」不來所以觀光產業一落千丈，造成許多觀光土產店以及飯店紛紛關門，甚至有許多配合餐廳也跳出來抗議，但反問一句，「台客」去哪了？似乎許多人都開始瘋日本，瘋出國，最煽動的原因莫過於「出國旅行比待在台灣玩便宜，CP值又高，住得又好，同樣的價格跟時間，我當然選出國。」甚至有報導指出〈比不上出國？年輕人覺得「國內旅遊很丟臉」 網友神回覆〉。

的確，過去自助旅行對於許多人門檻過高，機票很貴，資訊不透明，都只能花錢跟團受氣，隨著網路發達，資訊透明，自助旅行蔚成風潮，以往花個數萬才能出國，現在不用一萬也可以飛到日本或是鄰近的國家進行小資旅遊，同樣交通時間，台北到墾丁四小時，台北飛日本三小時，同樣的飯店，泰國住五星級飯店只要三千多，台灣要上萬，同樣的海灘，長灘島有無瑕的沙灘跟各種海上活動，而去墾丁還是很美，只是墾丁大街跟台北的夜市到底有什麼差？

當然許多人都說台灣很美，不能這樣比較，但對於已經去過很多次的台客來說，以往每一年都會去墾丁一次，現在如果給你選擇，你會選擇出國還是當回頭客？

給你五天假，一萬元，你要去哪裡？

對！就是「回頭客」的概念，許多國外的城市我們也不見得一生會去兩次，但永遠都記得第一次抵達時的新鮮喜悅，如果這個景點讓你留下好感，就會想有一天會再回去，如果再回去只是往事不堪回首，為什麼又要回去消費，讓自己感覺冤大頭。

為什麼會有這樣的一個想法，源起之前一個旅人聚會，發起者說「墾丁」是一個很棒的世界級景點，陸客不來，更要推廣讓台灣人去才對！但台灣人不去怎麼會因為幾篇報導，更多是預期心理作祟，同樣花時間跟花錢，為何找罪受？

還有幾年前我參加過台東的媒體參訪團，縣府很努力想推廣原住民文化深度旅遊，我點出沒有相關的配套，像我這樣自助遊還要找包車，還要自己連繫團體，誰知道明天這活動還有沒有繼續，如果是這樣，那又該怎麼推展出去。

問一下身邊的人，為什麼你不選擇國旅？

你會發現最基本的原因就是「出門受罪不如找間餐廳好好犒賞自己。」說真的有國外朋友要來台灣找我，一想到那時候是連續假期，就感到崩潰不知道該怎麼規劃，無法告訴他們可能有半天要耗在高速公路上，半天耗在排隊美食上，半天耗在排隊找停車位上，半天耗在人擠人裡面。

當然也有人提出反駁，台灣很多山林美景，何必跟人擠在一起？但不是每個人都愛山林美景，每個人都愛大海翱翔，大部分的人其實也只是想到另外一個地方散心放鬆，脫離城市環境呼吸新鮮空氣。

歸納整理幾點，為什麼我不喜歡國旅：

國內旅行景點都一樣，墾丁老街的東西台北也有賣 都是拍照景點，沒有真正特色 很貴，很貴，吃得住的花的都貴俗俗 除了吃喝買，我不知道要幹嘛 假日都人擠人，回程都塞到爆，塞車塞出一肚子氣 出去旅行散心往往回來都是一肚子氣跟累死自己 國人愛比CP值，比輸了就很不爽 排隊排掉大半天，結果買了也沒很好吃 對一人旅不友善，對沒有交通工具的更不友善 配套旅遊都很散漫或是昂貴，不像國外公開透明

整理以上的並不是要貶低國內旅行，而是在想如果要發展地區觀光，希望政府跟在地都能長久遠見，不是短視近利，觀光業者哭喊陸客不來，生活不下去，而是提高國旅的信心，說真的，如果台灣夠好玩，旅客何必捨近求遠去。

不管是國外客還是國內客，大家都是消費者，沒有消費者喜歡旅行當求菩薩，花錢消災去。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九