2018/03/30, 職場

五個重點解析：如何使用LinkedIn讓自己成為搶手的國際人才

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為什麼要用LinkedIn及如何使用LinkedIn讓自己成為搶手的國際人才，本文將用五個重點解析。1.人際網路的龐大威力。2.與時俱進的能力是強大的武器。3.求職人才奪回求職主控權。4.善用社群力量，成為炙手可熱的人才。5.尋找國際工作的平台。

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Facebook在今年2月正式宣布在全球40多個國家上線人才招聘功能。但是說到人才媒合，就不得不提LinkedIn了。五年前，富比士雜誌發表「成長最快速的25家科技公司」 （America’s Fastest Growing Tech Companies 2013），榜單榜首不是Facebook，也不是Google，而是LinkedIn。當時近12個月的銷售成長達80%，把其他公司遠甩在後，富比士更預估LinkedIn未來三年的每股盈餘 (EPS) 成長率高達 51%。

2016年6月，微軟以目前最高的科技公司收購金額，262億美元現金（約台幣 8,490 億元）收購LinkedIn。以「提供專業化的社群媒體」為主要訴求的LinkedIn，除了早已成為美國主要的求職媒合平台，在許多亞洲國家也越加活躍。想成為國際人才的你，是否跟上了這股風潮？

  • 創新點：大部份的人都是透過二度或三度連結（朋友的朋友的朋友）得到新工作，這些連接，就是「弱連接」！

為什麼要用LinkedIn及如何使用LinkedIn讓自己成為搶手的國際人才，本文將用五個重點解析。1.人際網路的龐大威力。2.與時俱進的能力是強大的武器。3.求職人才奪回求職主控權。4.善用社群力量，成為炙手可熱的人才。5.尋找國際工作的平台。

人際網路的龐大威力

根據LinkedIn2016年針對美加地區於2016年2月及3月轉職者的調查，40%的轉職者是透過新公司的員工推薦，得到新工作。在轉換工作6個月前，僅11.7%與新公司的人有一度連結（First-degree connection，即在LinkedIn上直接認識），即使到了轉換工作前1個月，也僅有18%的人與新公司的同事有一度連結。也就是大部份的人都是透過二度或三度連結（朋友的朋友的朋友）得到新工作。這種二度以上的連結在人際網路上，稱之為弱連結。

平常不會花時間及精力經營的弱連結，在許多關鍵時刻，卻扮演著重要的推力，例如找工作。今年年初出版，由芝加哥大學主持的勞動經濟期刊（Journal of Labor Economics）中的一篇研究發現，幫忙找到工作的朋友，90%都是弱連結。LinkedIn提供了一個整合人際網路的平台，在這裡可以輕鬆地找到弱連結，得到夢想工作的入場卷。發送訊息時，因為有共同朋友，能拉近雙方的距離，也更願意分享及推薦工作機會。擁有越多弱連結，就擁有越強大的社群能力，離夢想工作就越靠近。

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與時俱進的能力是強大的武器

在現在變化快速的世界中，沒有人能夠預測下一個崛起的產業是什麼，更無法預測下一個會成為搶手的專業能力是什麼。例如現在有不少公司，包括LinkedIn，僱用資料科學家（Data Scientist）及經濟學家，這在五年前是沒有人能預測到的趨勢。職場的優秀人才必須與時俱進地發展新的專業技能，才不會被淘汰。

透過定期確認以下三個要點，來確保自己的專業能力正朝著正確的方向發展。（1）緊盯產業趨勢：不停問「What’s Next」，把握未來的趨勢。（2）掌握最新職缺：了解現在人才市場的需求，自身的專業能力是否具有競爭力。（3）仔細觀察新雇員：新雇員的能力，很可能就是未來會被大量需求的專業，也是近期應該安排學習的新能力。

在 LinkedIn，可以瀏覽最新的職缺清單、追蹤產業的領導公司及意見領袖、了解朋友的就職狀況，進而掌握產業最新趨勢，不會被淹沒在一堆自拍照中。除此之外，越是走在前端的公司，越是仰賴 LinkedIn 尋找擁有最先進能力的人才。因此使用 LinkedIn 來發展與時俱進的能力，成為搶手的人才吧！

求職人才奪回求職主控權

求職資訊的透明化及多樣大量的工作機會，都讓求職人才擁有更多求職的主控權。隨著網路資訊科技的發展、社群媒體的盛行，以往求職的資訊不對等狀況逐漸減輕。求職者不再只能僅從面談或是工作內容描述（Job Description） 中了解職缺及公司。在 LinkedIn 上，求職者可以找到在某公司就職中或曾經就職的朋友（或朋友的朋友）、或是學長姐、學弟妹，能從不同面向得到更多職缺相關的資訊及公司的真實面。

工作不再只有坐在辦公室朝九晚五的選擇。根據自由工作者媒合機構（Upwork）估算，2014年美國5300萬名的自由工作者占全美工作者的34%。除了接案的自由工作者，利用下班或空閒時間，增加額外收入的自由工作者也逐漸增加，零工經濟（Gig Economy）開始蔓延全球，Uber就是一個最好的例子。在LinkedIn上提供了許多這樣的自由工作職缺。

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善用社群力量，成為炙手可熱的人才

LinkedIn沒有制式的履歷格式，但是善用各種欄位，例如個人照片、個人專業介紹等，求職者更能展現自我獨一無二的經歷。最基本的守則還是適用，像是使用專業的個人照片、精簡卻具有故事性的介紹自己、利用附件或是多媒體展現工作成果。在LinkedIn上，求職者可以展現最精彩的自己，並擁抱任何職缺的可能性。

最重要的是，善用LinkedIn的社群力量，讓自己成為炙手可熱的人才。在開始之前，別忘了社群力量的兩面刃。求職者可以藉由社群力量得到更多的認同，但是任何謊言也將無所遁形，因此誠實永遠是最上策。在LinkedIn上，社群互動會被用來確認資料的可信度，當一個求職者謊報職位或是專案內容，很可能立刻就被前同事戳破。但是同時，若能得到共事者真摯的認同，也會加強求職者專業能力的可信度。

尋找國際工作的平台

不少人有海外工作的夢想，但是實現的人卻是少數。利用國內的人力銀行平台，找尋國際工作的成功機率很低。大多數的途徑，可能是到想就職的國家唸書，在當地建立人脈進而找到工作。但是這個方法不僅花錢又花時間，還可能無功而返。還好，我們還有LinkedIn。

LinkedIn是個國際化的平台，在這裡求職者可以找到全球各地的職缺，也能加入不同的社團（Group）交流專業能力、獲取相關產業的第一手消息及職缺。LinkedIn也會根據用戶的的經歷推薦適合的職缺。LinkedIn已經成為許多歐美人士發展亞太市場的前哨站，想找尋國際化工作的你還不快跟上？

參考資料：

  1. LinkedIn’s Top Three Secrets To Getting Hired In 2016
  2. What LinkedIn Data Reveals About Who Will Help You Get Your Next Job
  3. 6 Ways To Check That Your Career Skills Are Still Competitive
  4. How to Use LinkedIn: 35 LinkedIn Tips for Professional Networking, Business & Marketing
  5. 10 LinkedIn Tips for Students and New Grads
  6. America’s Fastest Growing Tech Companies 2013
  7. 給新鮮人–求職的第一步你Linkedin了嗎?
  8. 想要更國際化的工作？　試試LinkedIn吧！
  9. 打開國外機會！求職必備，5步驟寫好你的Linkedin Profile

本文獲創新拿鐵授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣
核稿編輯：

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