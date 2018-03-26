民進黨軍人年改版本：服役滿20年支俸率55%，上限35年85%

＊封面圖片為2017年4月25日反年改抗議照片。

副總統陳建仁今（26）日與民進黨立委討論年改方案有共識，確定服役20年起支俸率55%，之後每1年增加2個百分點，最高35年年資將達到85%，民進黨立法院黨團幹事長何欣純說傾向支持。在野黨則希望行政院提供版本，國民黨團、親民黨團也將提出自己的版本。

《自由時報》報導，陳建仁今日中午再邀民進黨團的外交及國防、司法及法制兩委員會成員討論軍人年改草案，包括國防部長嚴德發、退輔會主委邱國正均列席參與討論。

最低保障金額（樓地板）確定是3萬8,990元。而支俸率上次曾討論出A、B兩種俸率方案，今在經歷冗長的討論後，獲得共識，服役20年起支俸率55%（支俸率＝每月退休金/在職月薪。支俸率越高，退休金領越多），之後每多一年增加2個百分點；年資採計上限依「陸海空軍軍官士官服役條例」所規定的35年，支俸率最高到85%。

薪資採計期間則未多討論，現行為最終1個月。已退人員的18%優存本金則先不予退回，並分10年調降至改革後的月退額。

（中央社）何欣純告訴中央社記者，很高興今天能夠有這樣的共識，希望行政院能夠儘速通過，並送到立法院來民進黨團會開黨團大會，再好好討論與溝通一番。她說，這個版本，幹部有參與討論，傾向會支持這個版本，但是需要立法院黨團大會討論與溝通。

至於是否能夠在7月1日與公教人員年金改革同時上路，何欣純說，如果草案3月底從行政院送進立法院，關鍵的條文只有5、6條，順利的話應該來得及。她說，但是還不確定在野黨團提出的版本與策略如何，只能說盡量、但無法百分之百確定7月1日軍人年改能夠上路。

民進黨立委蔡適應說，現行的陸海空軍官士官服役條例從1996年修正，今年將有第一批服役滿20年的人要退伍，根據蔡適應的推估，他們的退撫金比起領舊制的學長，因為沒有18%，所得替代率是40%，因此總共少了約4成左右。

他說，如果所得替代率從40%上升到55%，等於比現在領的多15%左右，但因為沒有舊制的18%優惠利率，推估所得替代率還是少了20%左右。

蔡適應說，舊制的人少了20%，可以避免年金破產，但對於現行軍士官而言，未來的月退俸會比現在更好，對於長留久用的募兵制而言會更好。

中國國民黨立法院黨團書記長李彥秀表示，黨團以及智庫已經針對軍人年改討論許久，等到行政院版本正式出爐，國民黨也會盡速提出對案。方向上會以照顧中低階層的軍官，有利人才留任久用，合理照顧退伍軍人的對應版本。

李彥秀說，面對軍改版本即將出爐，黨團積極面對，除了由國民黨立委費鴻泰主導與退伍軍人團體的溝通之外，外交及國防委員會的國民黨立委也會共同商討後續面對軍人年改的對策與審議態度。

時代力量黨團總召徐永明強調，關於軍人年金改革方案，黨團的立場是「支持照顧基層」。他表示，黨團還不知道細節內容，如果陳副總統或行政院方面已有軍人年改案版本，希望能夠儘快提供給黨團了解參考。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞表示，除先前提出的軍警消生活安定基金外，黨團還會再提出軍改版本，目前還在討論中，而黨版的精神一定會確保基層退役軍人的福利。

根據議事運作推估，如果行政院會順利在29日通過軍人年改相關草案，預計要到4月10日才能在立法院院會付委，要過復議期進入委員會審查，約到4月底、5月初才能在委員會初審，加上1個月的協商冷凍期，最快也要5月底、6月初才能完成三讀，但還趕得上7月1日與公教人員年改同步上路。

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核稿編輯：楊之瑜