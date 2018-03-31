《電腦玩物站長的筆記思考術》：如何「做出有效整理」的五個層次

文：Esor 異塵行者

整理其實是一種主觀選擇

為什麼整理常常給你焦慮，又做不好？

因為關鍵不在整理，而在你要做出什麼選擇

在完成第一章的筆記技巧，練習了以「改變」為中心的筆記輸入方法後，我們可以發現，只有真正為自己而寫的筆記，才能創造有效的改變，而改變是筆記的核心目的。

同樣的，第二章我們來到筆記與整理的問題，談到整理，通常我們想到的就是整齊、有條理、分門別類、建立系統，當然，如果你的工作真的是要做一個讓大家都可以使用的資料整理時（例如整理圖書館架上的書籍、整理辦公室共用的資料庫），那麼你必須鉅細彌遺把任何人可能用到的資料做好分類，確實需要這樣去做整理。

可是，當回歸到我個人所需要的整理時：我們真正的目的通常不是要讓「資料對象」很整齊，而是要產生「對我來說」有效的行動。

你在生活中或許常聽到一個孩子對父母常常用的藉口：「我的房間雖然亂，但是我都知道自己要用的東西在哪裡。但是一旦你幫我整理好，我反而找不到我要的東西了。」這有時候其實也不是藉口，因為整理的目的，就是我能最順暢的使用，要思考的關鍵是：「我會如何使用？我想要如何使用？」

不是為對象做整理

而是在主體做選擇

最近剛好遇到親友找我幫忙，他說想請我幫他備份LINE上面的聊天對話記錄，因為他現在雖然不需要，但怕以後要換手機時，或是臨時狀況，找不回裡面需要的重要對話記錄。所以，朋友希望能教他，怎麼隨時備份手機的對話記錄，然後在需要時還原。

當然，我可以幫他做到，但是我自己其實不會這樣做。即使是有很好的雲端同步機制的即時通，例如Telegram，他的對話記錄無論換裝置或換系統，都能重新看到之前的所有記錄。但即使如此，我真正整理即時通紀錄的方式，也不是依靠他的自動同步。

因為，我並不需要備份所有的對話記錄，在那些即時通對話資料裡，其實有大多數是真正無用的資料，可能是閒聊，可能是問候，可能是不重要的事情，如果思維是「要去整理所有資料」，那麼就會變成花很多時間在整理無用的資料，這樣整理就很有壓力，但產能不高，還會造成整理的混亂，因為裡面參雜太多雜訊。

你不需要整理所有資料

只需要整理成對你有用資料

更進一步的，糾結在備份還原所有的對話記錄上時，是在「為對象做整理」，這樣整理完後，對象還是對象，對話記錄還是那些對話記錄，跟你有什麼關係呢？我的意思是，哪些對話記錄跟你的A 工作有關？哪些對話記錄是你和女友的甜美回憶？這些「你的主體」有呈現在你的整理中嗎？

所以更往前推一步，真正對我有效的整理方式，應該是我把A工作相關的對話記錄截圖或複製下來，貼到A工作的筆記中，甚至在筆記中整理出工作流程和註記。把這些對話記錄拆解、重組，變成真正對我行動有幫助的流程。

你真正應該整理的是你的行動流程

並選擇你的行動

以這樣的例子來說，當我最後完成即時通對話記錄的整理，我的整理結果不是一個檔案資料夾，而應該是一個「我可以怎麼完成工作」、「我想要如何回憶關係」的行動流程，這時候，資料不再只是資料，而是變成我的行動了。

這就是有效的整理，其中的關鍵之一，就跟前面提到的筆記輸入一樣，不在於鉅細彌遺，而在於「我想要變成什麼」，然後從一大堆等待整理的東西中作出「我的價值選擇」，我稱之為「主觀選擇」，代表這是為我而做的整理。

整理時，勇敢做出你的主觀選擇

一樣的資料，不同人整理可以產生不同整理方式。同樣的內容，不同人筆記，也應該寫出完全不同的筆記。這樣的結果本身，才是最好的整理與筆記狀態。

「主觀選擇」，是一個工作者所能做的最好整理決定。

有了「主觀選擇」，表示我對自己或這件事有一個具體期待，我想要變成一個怎麼樣的人，我想要擁有什麼樣的工作方式，於是我做出「主觀的選擇」和「主觀的整理」，我在這過程中會勇敢地拋棄一些東西，勇敢地改變一些東西的次序，因為我不再是為了對象而做，而是為我自己而做。

在資料、工作與時間管理上，如果缺乏主觀選擇，反而會陷入忙東忙西，花費很多時間，完成所有客觀上要做的事情，達成外在客觀的條件，但卻沒有感受到成就感、沒辦法體驗到幸福滿足，也沒辦法創造自己的行動。

Photo Credit: 創意市集

前陣子有讀者詢問我：他很想晚上有空檔時看書、寫文章、運動，也想像我一樣可以玩想玩的遊戲，但時間就是不夠。

客觀條件上，看書、寫文章、運動、玩遊戲都是我需要的行動，全部都滿足似乎是客觀上最完美的狀態，但真的是這樣嗎？我認為就算是時間充足到可以讓我全部完成看書、寫文章、運動與玩遊戲，我也不一定會感到滿意。因為我可能只是在填滿時間而已！

問題的本質不在於時間多寡，也不在於我需要什麼，而在於我有沒有「主觀選擇」我想變成什麼樣子的人。所謂的成就感與幸福，不只在於外在客觀條件的算計，更在於「我成為我自己選擇的那樣的人」，所以如果一開始沒有主觀選擇，最後也無法滿足。

時間管理是如此，資料整理也是如此，任務與筆記的整理同樣如此。

整理的五個層次

在思考如何「做出有效整理」的過程中，我將整理分成了五種情況，並畫成了後面一張金字塔圖。

沒做整理

當然，整理是一件費時間的事情，我們很有可能根本就沒做整理，讓資料、任務、筆記就散落在那邊，這樣使用時自然雜亂無章。更進一步的，這些所說的「沒做整理」，還包含第一章提到的單純複製、抄寫筆記，這樣的筆記跟沒整理一樣。

被動整理

大多數時候，我們喜歡偷懶去用別人整理好的東西。例如上臉書看新聞，被臉書的挑選機制決定我要看什麼，看似有選擇，卻大多時候被選擇。例如別人叫我做事情我就去做，跟著郵件做決定，看似有做選擇，其實是被別人主導選擇。照著別人的整理走，最後依然無法走到自己想要的目標。

功能整理

當然外在的事物都有其功能、屬性，如果只考慮功能和屬性來整理，似乎是很直覺簡單的方法，但是也無法找到你想要的完美整理，因為任何功能都有優缺點，任何資料都有千百種整理方式，你只會愈整理愈焦慮。

需求整理

能夠依據個人需求來做整理，已經很好，但可能還不夠，你有沒有發現常常需求很多，於是煩惱更多，感覺每個都需要，感覺這樣整理也很適合我，那樣整理也很適合我，最後怎麼整理都還是無法滿意？

因為考量需求雖然很好，但只是考量了「要解決的問題」，卻沒有考量「我想變成什麼樣的想像」。

就像我第一章提到的筆記三個關鍵問題裡，沒有去問最後最關鍵的問題。

當然，我們免不了在上面幾種選擇與整理中徘徊，因為我們是人，有時候就是懶得整理，或是做一些簡單的整理，這無可厚非。

主觀選擇的整理

但是，卻不要忘記還有最後一個選擇與整理的層次：「主觀選擇的整理」，這個整理從前面的客觀功能、需求出發，但不只問自己需要什麼，更問自己想要變成什麼樣，然後把萬事萬物整理成自己「行動時想要」的那個樣子。

無論是「資料的整理」、「任務的整理」還是「人生的整理」，這個主觀選擇的核心，都是讓整理可以有效產生行動，最重要的關鍵。

整理時，不要害怕自己丟棄了什麼、遺漏了什麼，因為當真的做了這些主觀捨棄時，正代表你創造了什麼。

Photo Credit: 創意市集

相關書摘 ►《電腦玩物站長的筆記思考術》：用「1-3-5專注法則」建立待辦清單

書籍介紹

本文摘錄自《電腦玩物站長的筆記思考術》，創意市集出版

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作者：Esor 異塵行者

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Photo Credit: 創意市集

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九