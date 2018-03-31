《電腦玩物站長的筆記思考術》：用「1-3-5專注法則」建立待辦清單

文：Esor 異塵行者

每日135專注法則

建立做得到的每日待辦清單

而不是反噬自己的焦慮清單

前面在時間管理的反思中，我提到時間管理不是把所有事情做完，而是把我選擇出來的重要事情完成。

但是有時候我們都過度理想化，我們總還想「完成更多事情」，卻沒有意識到，這些更多的事情，反而可能是造成我們效率下降的元兇，因為做不完的焦慮，會反噬我們，導致我們連重要的事情也無法完成！

而如果你不知道怎麼讓自己「做得到」，可以先練習看看我這個「1-3-5專注法則的每日清單」。

1-3-5的規則

「1-3-5待辦清單法則」很簡單，就是讓每天的待辦清單控制在以下的數量，並依序排列你的清單：

每天1件重要任務

每天3件中等任務

每天5件小型瑣事

為什麼要設限？不能自由列出我想做的事嗎？

我們只要回想：自己原本的待辦清單，為什麼常常列了很多「想做」的事，很多任務打上星號提醒自己很重要，最後卻每天留下一大堆未完成任務？甚至因為清單太長而打亂自己做事的節奏，讓自己「猶豫不決無法明快決策」？這時候，你就知道「設限」很重要。

事實上，每天都時間有限，所以我們可以完成的任務也有限，若不設限，反而讓自己在太多「想做」的事情中，東摸西顧，迷失了「去做吧！」的動力。

找回「有重心」的工作方式

轉換你的觀念，放下「每天想要把所有事情完成」的執念，因為你想做的事情永遠多於你可以做的時間。

拾起新的想法：「每天只要能往前邁出重要的一步就好」，雖然不一定能讓你更快到達終點，但一步一步邁進，終究會到，並且腳踏實地才不會中途迷失方向。

因此我對「1-3-5法則」有一個延伸的解釋：「有重心的工作方式」。不是完成很多事情你就會成長，如果完成的都是瑣事也沒用。

而「1-3-5待辦清單法則」幫我們聚焦「每天一件的重心」，那麼，什麼事情應該放在第一件任務呢？當然就是「自我和諧的目標」。或者，我們可以借用史蒂芬柯維的時間管理四個象限來選擇：

Photo Credit: 創意市集

在「1-3-5待辦清單法則」中，就能對應上面四個象限的任務來安排清單：

每天1件重要任務：放入一件最重要的任務，例如今天要寫年底新書第一個章節。

每天3件中等任務：如果還有重要並且快要變緊急的事，優先放入中型任務。如果沒有，就放入緊急但不重要的中型任務，例如寫一篇序。

每天5件小型瑣事：放入可以30分鐘內很快處理的瑣碎任務，可能是緊急但不重要的小型任務，或是不緊急也不重要但是我想做的事，例如跑步運動30分鐘。

做得到，才能累積自我實現

根據前面的範例，我們來算算看，這九件事情的時間花費：

每天1件重要任務：花三個小時。

每天3件中等任務：各花一個小時，總共也花三小時。

每天5件小型瑣事：各花20到30分鐘，預估總共會花掉兩個小時。

這樣的工作時間是多久？答案是八個小時，不就是我們通常上班可以認真工作的時間了嗎？已經佔掉整天的三分之一。

而且這八個小時還是指全力工作狀態，如果加上其他意外瑣事、整理郵件雜訊、排程任務清單、閱讀資訊、研究思考、家人相處、生活樂趣等等時間，還有你可能被叫去開會，或是要參加什麼活動的時間，其實可以「認真」處理待辦清單的時間真的所剩不多了，你每天根本沒有八小時認真工作的時間。

所以不要覺得「1-3-5待辦清單法則」好像很少，應該說我們時間本來就有限，做不完那麼多事情，所以才利用「1-3-5待辦清單法則」找回工作重心。

「1-3-5待辦清單法則」不僅夠用，而且最好我們還「不要把他列滿」，每天才有安插臨時要做的任務的餘裕。

什麼是滿足呢？身為一個人，會感到滿足的時候，就是最後的結果比她預期的還要多一點點，這時候你就會進入了一個幸福充足的狀態，關鍵就是要比預期的還要多一點點。但是如果比預期的少一點點，我們可能就會感受到挫折、失敗、失望，以及不滿足的情緒。

可是如果我們不考慮現實，就會總是陷入這種不滿足的情緒。

我們在時間管理排任務清單的時候，也是類似的道理，我在今天排了十件事情，最後我只做到了八件，我覺得不滿足，我覺得充滿了挫折，可是如果我今天只列了五件事情，然而我最後有多餘的時間多完成一件事情，即使最後完成事情甚至可能比較少，但是，我們就會進入一個今天覺得過得很充實很滿足的狀態。

而更重要的是，這樣的狀態如果能持續，我們的自我實現增加了，幸福感與自信提升，我們也開始認為自己是一個可以完成事情的人，於是時間管理也就會開始有不一樣的改變。

相關書摘 ►《電腦玩物站長的筆記思考術》：如何「做出有效整理」的五個層次

書籍介紹

本文摘錄自《電腦玩物站長的筆記思考術》，創意市集出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：Esor 異塵行者

150,000,000人次觀看！網友最想學習的獨特工作邏輯，

電腦玩物站長在他的Evernote與Google技巧之外，

背後的筆記方法、時間管理、思考邏輯是什麼？

這本書將會為你首次揭露。

如果你有下面這些問題，那麼你需要這本書：

工作上有大量雜務、大量訊息，讓你一團混亂？

習慣無法養成、時間總是浪費、任務總是做不完？

在這個資訊與工作爆炸的時代，你覺得自己的大腦也快要爆炸了嗎？

那麼你應該來練習電腦玩物站長的筆記思考術。

這本書有這些扎實的特色：

用一則一則「可以實踐」的筆記與整理技巧，教你怎麼改變思考來改變低效率的人生。 搭配一個一個「真實」筆記案例，刺激新的知識整理、人生反省、時間管理思維。 豐富而實用的筆記方法，任何工具都可以實踐。從有效的任務筆記、讀書筆記、學習筆記、思考筆記，到反省筆記、經驗筆記、心情筆記，看到電腦玩物站長背後的高效率思考。

讀完本書，你將可以學會：

思考：創造你的認知，改變你的行動。 整理：讓混亂轉化成有效的行動方向。 選擇：製作你真心想要的目標計畫。 反省：累積能真正創造改變的經驗值。

筆記，是創造自我實現的預言。

本書要從四個角度教你整理筆記、改變人生、工作更有效率的方法：

面對大量的網路資訊、課程學習、會議記錄、待辦任務，還有各種家庭生活瑣事、人生願望期待，如果沒有好的筆記習慣與整理技巧，不僅找不回需要的資料，工作人生也會一團混亂。

現代人被「爆炸的資訊」、「爆炸的雜事」、「爆炸的煩惱想法」壓得喘不過氣，我們如何在有限的時間裡，把這些爆炸的資訊條理分明的、游刃有餘的處理完畢呢？

讓你的筆記不再只是記下來卻「幾乎不會打開來看第二次」的筆記，而是可以被反覆利用、自動成長，幫你節省大量時間、善用優質時間，這才是你真正需要的筆記思考術。

Photo Credit: 創意市集

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九