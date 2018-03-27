【董恒秀專欄】紅色博物館與禪意之家：易卜生與葛利格

從芬蘭首都赫爾辛基搭了40分鐘的飛機到奧斯陸，抵達時還是清晨時刻。奧斯陸的天空藍得讓我的靈魂透明起來，陽光盛開像一朵朵金色玫瑰，在我頭上紛紛灑落。從機場到市中心，坐在巴士裡，入眼盡是色彩明美清雅的農村與原野景致，讓睡不到兩個鐘頭的我頓時清醒過來。

車子行駛一段時間後，我從車窗見到兩位帥勁的年輕警察騎著重型機車以手勢指示司機將車子靠邊停，眼睛美麗的遨翔因此戛然而止。發生什麼事？乘客七嘴八舌的，最後得到的答案是司機超速！在等待好一會後，車子終於又上路繼續行駛，原本臉色就不太好的司機，這會兒更沈了，而且來到一處十字路口時，還看到一輛發生車禍停在路口中央的BMW冒出濃濃的黑煙！真有瞬間從仙境落入人間之感。

Photo Credit：董恒秀攝影 挪威索格納峽灣一景

出生於1828年，被視為現代戲劇之父的易卜生（Henric Ibsen），是繼莎士比亞後最偉大的劇作家，戲劇題材寫實，語言精準又詩意，以直接揭開假象、挑戰既定觀念與習俗的劇情，讓戲劇是一種藝術，而不單僅是娛樂，開啓了戲劇新境界。

來自挪威南方海港城市西恩、在國外生活27年的易卜生，晚年主要活動範圍在卡爾約翰斯大道（Karl Johans Gate Street），例行活動之一是散步到位在這個著名大道的格蘭大酒店（Grand Hotel），他喜歡在酒店裡的Engebert Café喝咖啡看報紙，一來瞭解時事，二來藉由看報的姿勢，也就是將自己的臉蓋住一大半，掃視人群或定睛觀察某個人。

Photo Credit：董恒秀攝影 位於易卜生博物館正門前的易卜生雕像

去過奧斯陸的人都知道，從中央車站一直延伸到國會再至皇宮的卡爾約翰斯大道是奧斯陸最主要的商業大道。這條路上還有國家劇院、奧斯陸大學舊校區，奧斯陸大教堂也近在咫尺，而許多人會去逛的廊柱商場就在教堂背後。易卜生與妻子晚年生活11年的公寓，也就是現在的易卜生博物館，座落於奧斯陸皇宮花園旁。所以他散步是從地勢最高的皇宮一帶往下走，喝完咖啡有精神了就沿上坡路回家。

我喜歡易卜生博物館的設計，很有風格，以大膽的紅色為主調，卻一點不吵也不俗，就連廁所也很有個性，地板與壁面磁磚的圖案是以當時報導有關他的新聞剪報做成。至於寓所緊臨的大馬路有奧斯陸最早的電車行駛。易卜生的起居室有一扇可以眺望馬路、行人、車輛的大窗，他藉這扇窗觀察人，而在他成了名人後，這扇窗變成他被好奇觀賞的景點。博物館將他生前居家的二樓佈置全部保留，為防館藏遭受損害，參觀者進入參觀要穿上由館方提供的防塵衣鞋，並由專人導覽。

Photo Credit：吳佳穗攝影 作者於易卜生博物館的洗手間留影紀念。地板、壁面磁磚的圖案是關於其新聞剪報的拼貼。

易卜生的《玩偶之家》形塑了一位追求自由平等犧牲家庭生活的覺醒新女性。那他的妻子呢？他的妻子規定他每早必須9點半開始寫作，遵守這項規定才可吃到11點半的早餐，不按規定就餓肚子吧。若11點半一到，縱然句子沒寫完，也必須立刻放下手上的筆吃飯去！聽導覽專人這麼說，我們幾位參觀者都笑了。如此尊重太太的管轄權，難怪對女性心理有著非比尋常的瞭解呢！

從莎士比亞與易卜生兩位劇作家對女性的刻畫功力來看，深諳女性心理似乎是成為戲劇大師必備條件之一。

你看《捕風捉影》（Much Ado about Nothing）裡的碧雅翠絲比起喜歡跟她毒舌的班乃迪克可是機智聰慧多了。莎士比亞把這樣一個聰慧、有個性、富正義感、舌如利劍，卻也體貼漂亮的熟女刻畫得活靈活現。她條件這麼好，但就是碰不到與其相當的男子，可是降格以求，辦不到！但如何不被孤立又能獨立自主？幽默，適時的幽默！

你也可以看到她如何運用機智，將可能領她走入險境的情感保持在安全的距離。可是一直都這麼安全就沒意思了。所以我們又看到她忍不住侵門踏戶對班乃迪克投擲揶揄之槍，射挖苦之箭。論聰明，班乃迪克比不上碧雅翠絲，但在重要關頭時說話算話，實踐自己的承諾，是為男子漢也，如此就有資格匹配碧雅翠絲。這一對冤家，談戀愛不是甜言蜜語，而是唇槍舌戰，互擲語言炸彈，一路鬥嘴鬥到結婚！

至於易卜生所創造的女性——諾拉，則引爆了當時史無前例的戲劇轟動，揭開了女性主義的序幕。

《玩偶之家》寫於1879年，劇中的諾拉未出嫁前是父親手上可愛聽話的玩偶女兒，結婚後是一切聽丈夫、打扮漂亮以取悅丈夫的玩偶太太。在一個表面看似幸福的中產家庭裡卻危機四伏。諾拉為了解救丈夫的健康假冒父親的簽名向柯洛斯塔借錢，不過在諾拉的丈夫當上銀行經理後，第一個想要開除的對象竟是柯洛斯塔。

事情爆開後丈夫不支持她，在裡外不是人的情況下，恍然領悟到瞭解自我的重要，她看到了一個玩偶媽媽只會帶出玩偶兒女，也因此唯有當一個自主負責的個體才配教養兒女。最後她勇敢堅定地離開丈夫，走出傳統枷鎖。劇中第三幕，諾拉與丈夫的對話非常精彩，讀起來極其暢快！在對話過程中，她一層層剝掉傳統對已婚婦女所加諸的束縛，決定「要找出誰是對的，是這個社會還是我。」覺醒的諾拉蛻變新生！

Photo Credit：The Floating Press （2009） 易卜生《人民公敵》封面

一位看似關心弱勢的自由主義者報紙編輯哈夫斯戴，想藉由報紙的力量揭發真相以便對抗既得利益的權勢階級。他建議醫生將這個公共議題與政治掛勾，藉以破除官大學問大的迷信，並藉此議題讓低層的人能參與公共事務。聽起來是一個非常有為的年輕人，因此醫生相信他，接受建議。

史塔克曼是鎮上溫泉浴場的醫生，他發現帶動鎮裡繁榮的金雞母溫泉浴場的水質有毒。基於醫生的職責，他必須將真相公諸於世，以避免公眾遭受危害，問題是水質改善其間必須關閉溫泉浴場。調查指向污染源是皮革廠的排放水，但資本家不願花錢改善，而市長也認為私人股東不可能出錢改善供水系統，如此一來改善的經費將來自政府的稅收，而這多出來的經費必須藉由加稅支應。

民眾一聽到溫泉生意不僅無法繼續，還要加稅，於是反對聲四起。而報紙編輯為了報紙的生存很快地也跟著民意走，一起撻伐發現真相、擋人財路的醫生，指責他是人民公敵。市長彼得深暗政治算計，而天真、熱血、誠實、專業、以公眾福祉為依歸的醫生就栽在這一點。真所謂「實力鬥不過權力」！

挪威一位資深舞台劇女演員說易卜生的作品：「無一贅字，每一情境拿捏精準從不超過它所需的時間，結構讓人嘆為觀止。」至於他晚期作品《海妲．加普勒》裡的海妲則是集埃及豔后克莉歐佩脫與邪惡到骨子裡的伊阿高於一身的人物，這個角色是許多女演員夢寐以求。

我在易卜生博物館逗留甚久，相當仔細觀賞易卜生的文物展，同時對展區放映的影片 Voice of Henrik Ibsen 也蠻喜愛的，一看再看。那天奧斯陸下大雨，我一路上坡走到博物館時，風衣、褲腳、鞋子全濕透，不過這並未影響我的興致。那一日的雨和博物館的紅留給我極深的印象。

Photo Credit：董恒秀攝影 葛利格之家正門口一景

挪威之旅最後一天是前往參觀葛利格博物館與葛利格之家。作曲家葛利格（Edvard Greig）應易卜生之邀為戲劇《皮爾金》所做的配樂「皮爾金組曲」是大家耳熟能詳的。我是唸大一時偶然聽聞得知，有一天清晨我在校園散步，耳朵突然被一陣從音樂系館傳來的美麗樂音撞擊，停下腳步出神聆聽，直到練習者結束。那一天腦海裡充塞著撞擊我的那幾個樂音。後來我哼記得的大概樂音給一位音樂系的朋友聽，問他曲名與作曲者，他告訴我曲名並放整首曲子給我聽。原來扣我心弦的是第六樂章的晨歌！

所以到了挪威就非去參觀他的住所不可。從卑爾根搭公車在Hopsbroen下車，大約花30分鐘，從這裡依圖示所指，再步行30分鐘就抵達博物館與住家。一路景色宜人、路樹優美，慢慢走挺自得其樂的。

Photo Credit：董恒秀攝影

葛利格博物館有圖片與影片介紹，並設有咖啡館。我花較多時間參觀葛利格之家。這是一棟兩層樓的房子，建於1885年，樸實不花俏，有家的溫暖與熟悉感。接待人員告訴我，葛利格想蓋的就是像農家的屋舍。房子座落在綠意盎然、風景秀偉的半島，依傍著諾達司瓦特涅特湖（Nordasvatnet Lake）。

從位居高處的房子往下走，可以看到三間小屋連在一起屋頂覆蓋有綠草的夏屋，這是葛利格擷取靈感作曲的地方。而讓人印象深刻的是作曲家夫婦的墓冢，它們是埋在眺望諾達司瓦特涅特湖的岩石內。

葛利格之家的整個環境禪意深深。在林間、湖邊散步，或躺在大岩石上看天、看雲、聽湖、聽樹音、聽鳥鳴，都讓人有人生小憩之感，好像心是一條河流的清澈與恬靜。葛利格曾說：「我相信自己做得到在音樂裡有挪威的風景、挪威的民俗風情、挪威的歷史與挪威的民間詩歌。」或許可以說明當聆聽葛利格的音樂時，總可以感覺著起自藍色水湄清新的微風，看到雄偉的冰河與對挪威峽灣的懷想。

Photo Credit：董恒秀攝影 葛利格的一綹頭髮，展示於葛利格博物館。

易卜生於1906年過世，他最後一句話是「恰恰相反」。他的女僕對前來探視他的朋友說，他的病情有好轉，結果易卜生說：「恰恰相反」，他說了這句話後就溘然長逝。而葛利格緊接著於隔年辭世，他最後說的話是：「若必得是如此，就這樣吧。」

葛利格最後一次理髮時，他的理髮師知道他將不久人世，於是剪下他一綹頭髮做紀念。也因此我們後人就得以看到這一綹頭髮，在葛利格博物館。易卜生與葛利格是挪威文化兩重高峰，他們的風格與內涵穿透國界，啟發我們追索的心靈；仰頭，挪威的天空藍澈地映著地上巨魂的深吟足跡。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航