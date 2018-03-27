金正日的「專用火車」抵達北京，車內是金正恩嗎？

（中央社）

彭博社今（27）日引述3名消息人士的說法報導，北韓領導人金正恩已抵達中國訪問，據信這是他2011年掌權後首度出國訪問。報導說，目前還不清楚金正恩此行的其他詳情，包括他將停留多久和會晤那些人士。

金正恩2011年底克紹箕裘成為北韓領導人後，不曾見過任何外國元首。中國向來是北韓盟邦，但金正恩肅清多位親中派高階官員後，中國和北韓關係緊繃。

日本共同社報導，一名北韓高官似乎已乘坐火車抵達北京。外界揣測訪中人士也許是北韓領導人金正恩，但這項猜測未獲證實。

共同社報導，多名消息人士透露，一列可能載有北韓重要人物的火車已進入中國，今天抵達北京。從警備情況來看，這位要人可能是北韓最高領導階層成員。

共同社分析，若北韓重要人士選在這時秘密訪中，可能是為趕在4月兩韓峰會與5月川金會談前，向傳統盟邦中國直接說明會談事宜。

共同社引述多名知情人士報導，這趟訪問意在改善北京與平壤的雙邊關係。先前，因北韓發展核武，且中國支持聯合國安全理事會對北韓祭出的諸多嚴厲制裁，造成兩國有所磨擦。

香港明報報導，從獲得的3段影片顯示，疑似金正恩搭乘的火車專列自丹東駛向北京，昨天下午3時左右抵達北京火車站時，國賓護衛隊在火車站列隊迎接。影片未見到金正恩本人，但從國賓護衛隊的陣容及警戒級別判斷，應是元首級別護衛陣容。

北京消息指出，北韓車隊在昨天下午3時許抵達北京人民大會堂，逗留3小時後，又駛往釣魚台國賓館。

報導指出，北韓專列昨天下午駛抵北京，造成北京火車站多班列車延誤。中國鐵路北京局集團有限公司在官方微博「北京鐵路」發布北京站、天津站、天津西站等列車延誤的消息，但未說明原因。

在中國與北韓交往歷史上，北韓最高領導人歷次訪中都是搭乘火車專列而非飛機。

傳金正恩一號專列訪中國 韓媒關注報導

韓「朝鮮日報」今天在頭版頭條以「北韓最高層人士搭乘專列訪問中國」為標題報導、「東亞日報」標題「北韓一號專列抵達北京，傳金正恩訪問中國」、「中央日報」則報導「金正日生前乘坐的專用列車抵達北京」。

南韓「中央日報」引述南韓政府消息人士的話報導，若不是北韓金氏家族成員，是很難搭乘金正日生前乘坐的一號專列，而且北京和丹東（舊安東市）的森嚴警戒狀況，很有可能是金正恩或妹妹金與正搭乘了一號專列。

南韓「世界日報」（Segye Ilbo）則引述一名不具名南韓政府消息人士報導，據說搭乘專屬列車訪問中國的人士不是北韓領導人金正恩，而是他的胞妹金與正。

消息人士說，中國邊境城市丹東一座火車站出現大規模部署，中國如此高規格維安，意味著專屬列車上可能搭載北韓高階官員。南韓「弄清楚」金正恩不在列車上，而且從中國得到證實，車上載的不是北韓勞動黨副委員長崔龍海（Choe Ryong-Hae）。

中國疑封鎖金正恩訪問消息，微博禁搜朝鮮

按照過往北韓領導人訪中的慣例，都是領導人結束訪問行程返抵北韓後，中國、北韓兩國官方媒體才會報導。因此，從中國大陸目前嚴密封鎖消息的舉措來看，似乎更加證實是金正恩到訪。

中國媒體至今不但沒有任何相關的新聞報導，而且在各媒體的網路平台搜索「朝鮮」、「北韓」，幾乎都顯示沒結果。微信雖可搜索「朝鮮」，但搜索結果都是舊聞，無近日消息或文章。

南韓的韓聯社中文網今天上午8時許在官方微博發布題為「傳朝鮮最高層人士訪華」的新聞連結，但沒多久就被屏蔽，已經看不到。

報導指出，有關方面在北京人民大會堂周圍捕捉到大批北韓駐中國大使館車輛和中方護送車輛，加上人民大會堂北門周邊限行，釣魚台限制記者出入，市區多地戒備森嚴，引發關注。

北京的多方人士綜合種種跡象推測，金正恩或金正恩的妹妹、勞動黨中央委員會第一副部長金與正，或勞動黨副委員長崔龍海可能正在北京訪問。

北韓領導人上一次出訪他國，是在2011年

據說一列類似北韓領導人出訪專車的舊式綠色列車抵達中國，引發北韓領導人金正恩密訪北京的揣測。他已故父親金正日和祖父金日成都曾搭乘重裝戒備的神秘列車訪問中國和俄羅斯。

美國有線電視新聞網（CNN）網站報導，最近一次訪問是2011年8月，金正日訪問莫斯科會晤當時的俄羅斯總統麥維德夫（Dmitry Medvedev），金正日幾個月後過世。

根據前俄國外交官普里克夫斯基（Konstantin Pulikovsky）採用有關金正日2001年訪俄的內部機密備忘錄，神秘列車上有「美女服務員」，而且沿途停靠車站都有活龍蝦送上車，還有一箱箱的波爾多和布根地紅酒。普里克夫斯基在回憶錄中寫道，在長達至少4小時的晚餐時間，賓客和隨車服務員齊唱俄羅斯和北韓宣傳歌曲。

南韓「朝鮮日報」（Chosun Ilbo）2009年曾報導，這列環遊北韓的列車旁邊還有兩列火車，一列負責偵察，另一列負責維安。報導說：「金的列車加裝裝甲，也設有會議室、接見室及臥室。而且裝有衛星電話和平面電視，以便北韓領導人聽取簡報和發布命令。」

昨夜網路上瘋傳舊式綠色列車出現在北京火車站的照片和影片，而且昔日北韓領導人訪問中國曾下榻的釣魚台國賓館附近也發現大批警力，種種跡象引發外界揣測是金正恩訪問北京。金正恩預定之後與南韓總統文在寅舉行高峰會，而且有望與美國總統川普會面。

南韓政府表示已在調查金正恩訪北京的相關消息，「正在全面監控局勢和相關行動」；中國外交部被問到是否有北韓官員訪問時則表示不知情。

美未證實，但強調期待川金會

美國媒體報導，北韓領導人金正恩已抵中國訪問，對此，白宮首席副發言人夏哈（Raj Shah）今天說，美國無法證實相關報導是否屬實，但期待未來可能舉行的「川金會」。

夏哈在下午的新聞簡報會上簡短指出，美國無法證實相關報導是否屬實，但因川普聯合世界多國對北韓採取「最大施壓」的做法，讓美國處理朝鮮半島問題處於比過去更佳的狀態，北韓願意回到談判桌。

他指出，美國期待未來幾個月川普與金正恩可能舉行的峰會。

中國之前支持聯合國安理會對北韓飛彈試射及核試驗祭出制裁，造成與平壤的關係惡化，而金正恩主動出擊，與南韓改善關係，甚至藉南韓總統文在寅牽線、繞過中國，直接找上美國，表達願與川普會談的立場。

儘管北京檯面上表示歡迎，但有分析指出，金正恩不像父親金正日及祖父金日成對北京言聽計從，對中國維持自身在朝鮮半島的利益是挑戰。

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核稿編輯：楊之瑜