北捷公布東環段「山手線」2方案：動物園到內科僅21分，內湖交通有救了？

（中央社）

台北市政府規劃建造東側南北向（東環段）捷運，預計完工後，捷運象山站到內湖科學園區只要14分鐘，動物園站到內科也只需21分鐘，可紓解內科交通與文湖線擁擠現況。

台北市捷運工程局26日下午舉辦「推動捷運東側南北向路線說明」記者會，由副市長林欽榮與捷運局長張澤雄說明東環段捷運建構規畫。

捷運局表示，考量沿線地區未來發展潛力、運輸系統特性、道路系統條件與台北都會區捷運系統整體路網銜接便利性，並參酌地方民意意見，初步研擬具可行性的二條路線方案，計畫與環狀線北環段及南環段串聯，預期可串聯文湖線劍南路站、松山新店線松山站、板南線永春站、淡水信義線象山站及文湖線動物園站，提供轉乘服務，完善整體捷運路網。

東環段於內湖地區所研擬之替代方案分為瑞光路案與堤頂大道案，均採地下型式興建，未來會與環狀線採「一車到底」方式結合，共同形成「山手線」完整環型路網。

張澤雄表示，目前研擬的第一個方案是瑞光路案。這條路線起自捷運環狀線北環段劍南路站，經瑞光路，沿線將連通松山新店線松山站（台鐵松山車站）、板南線永春站、淡水信義線象山站，最後於文湖線動物園站銜接環狀線南環段。瑞光路案全長約13.12公里，設10座地下車站。

他指出，另一個方案為堤頂大道案，同樣採全線地下方式規劃，但沿樂群二路、堤頂大道、舊宗路，而未行經瑞光路。路線全長約12.23公里，設9座地下車站。

現況從捷運象山站至內科核心，車程約需36分鐘，新路線開通後，未來只要14分鐘，現況動物園至內科核心車程約40分鐘，未來只要21分鐘。

Photo Credit: 台北市捷運局

「瑞光路案」 全長13.12公里，共設10個車站（不含動物園、劍南路站），由南到北，行駛捷運動物園站、Y39站（松仁路、靠近吳興國小）、 象山站、永春站、松山站、Y35站（舊宗路、近潭美國小）、 Y34站（舊宗路，近內湖運動公園）、Y33站（瑞光公宅）、Y32（大港墘公園）、Y31（洲仔二號公園）、Y30（樂群二路）、劍南路站。 「堤頂大道案」 全長12.23公里，共設9個車站（不含動物園、劍南路站），由南到北，行駛捷運動物園站、Y39站（松仁路、靠近吳興國小）、 象山站、永春站、松山站、Y35站（舊宗路、近潭美國小）、 Y34站（舊宗路，近內湖運動公園）；再到 Y32A（堤頂大道、舊宗路）、 Y31A（堤頂、樂群一路）、Y30（樂群二路）與劍南路站。

都市發展局副總工程司邵琇珮表示，北市有84個捷運站，未來台北東側南北向路線捷運竣工後，全市將有117個捷運站，可有效解決內科交通問題。

林欽榮說，建造東環段捷運目的為全面構築大台北捷運環狀系統，預計全線將有42個車站，串聯台北市20年來建立的產業金三角洲：北起內科，西至信義計畫區，東則為東區門戶計畫區。

Photo Credit: 台北市捷運局

他指出，東環段捷運預定年底完成可行性研究，明年綜合規劃後送請中央核定。若核定通過，預估9年半可以完工；完工後，預計每天載運量達40萬至45萬人次。

林欽榮表示，以工程施工產生的交通惡化來看，瑞光路是比較好的方案，因為堤頂大道是不可替代、交通流量也很大的路段，瑞光路假日幾乎沒人，且目前每個站點都找好位置。

張澤雄說，捷運局目前也較傾向瑞光路案，因瑞光路上下班尖峰時段較壅塞，其他時段交通順暢，加上施工方式是地下潛盾，對交通影響較小；至於堤頂大道是內湖聯外幹道，交通繁忙，若選擇此方案，施工期間對交通衝擊較大。

他指出，經費方面，包括用地取得費用，瑞光路案暫估約需新台幣950億元，堤頂大道案則約需870億元。

市府27日晚上7時在信義國中、28日在文山區萬興區民活動中心、29日在內湖區行善區民活動中心，將舉辦東環段捷運路線說明會，針對這兩條路線方案向民眾說明。

網友對此議論紛紛，「這早就規劃很久了」、「20年後有沒有機會看到呢」、「這條很難蓋啊，要徵收一堆地，但蓋出來就猛了」、「蓋完我都快60歲了」、「從河底下過去的吧，中運量地下化」、「這一定要跨河不然怎麼紓解交通壅塞」、「認真講瑞光路應該塞不下，街道不夠寬且離內湖路太近」、「這條線到鄉民死了都蓋不起來」、「快點做吧，蓋好我才會考慮上班搭捷運，不然新店坐捷運到內科，真的超久」。

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核稿編輯：楊之瑜