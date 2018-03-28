缺電、空汙、漲價各有利弊，政府必須先確定自己要什麼

作者：謝其政（北科大車研所碩士）

行政院長賴清德日前表示「深澳電廠用的是乾淨的煤」引發爭議，讓人思考去年815大停電之後，民進黨所堅持的非核家園理想和台灣的能源政策，應該何去何從，若不及時定調，已然陷入父子騎驢的窘境，為了選票及高懸的所謂理想與堅持，以政治語言消費所剩無幾的「信用」擔保核1、2、3廠除役，核4廠封存（除役、封存都意味著核電廠將不再提供台灣電力）後，電力在正常成長需求下，台灣在的未來10年電力不缺、電價不會大幅漲價。

如果台灣的能源政策不以專業資料為依據，盡用政治話術包裝精美的謊言欺騙人民及選票，必然禁不起時間及專業指標之檢驗。父子騎驢只是以父子「扛」驢的笑劇收場，如果能源政策不能還給專業判斷，終將以父子「殺」驢的悲劇收場，被殺的這頭驢，正是台灣的未來。

不管你政黨傾向是藍或是綠，面對核電是擁核或是反核，就能源此一議題，擺在眼前客觀存在的事實有：

第一，走入電氣化時代，電力需求已成人類生和中不可或缺的一環，但任何發電方式都會對人類所賴以生存的地球造成傷害，核電廠的核廢料、核輻射外洩或因人為疏失、天然災害引發的核電廠意外災害。都將對地球生態與環境造成無情的傷害，對人類更是無法承受的浩劫。

第二，火力發電，燃氣或是燃煤發電，基本上都是利用燃燒產生熱能，熱能對鍋爐加熱，將水加熱成過熱蒸氣後導入蒸汽機推動活塞產生動能，再將此動能帶動發電機發電產生電能。若是柴油發電機則是將柴油引入柴油引擎，依迪塞爾循環或混合循環熱力循環理論產生動能，再將此動能帶動發電機發電生電能。燃燒是火力發電過程中的重要反應，所謂的燃燒乃劇烈氧化作用，而燃燒天然氣、燃煤及柴油都無法避免一定會排放CO 2 （二氧化碳）汙染空氣及惱人的PM2.5細懸浮微粒、PM10懸浮微粒，傷害人類的身體。燃氣與燃煤還會產生硫氧化物（SO X ，如二氧化硫SO 2 ）、氮氧化物（NO X ，如二氧化氮NO 2 ）等汙染源。

Photo Credit: 阿爾特斯 CC BY SA 2.0

第三，天然氣在常溫常壓下是氣態的，為了能在有限的空間貯存足夠的儲氣量，必須將天然氣加壓後灌入儲氣槽。加壓後的高壓天然氣與儲氣槽猶如炸彈，居民都視之如仇寇，儲氣槽站址難覓，若大幅提高燃氣發電比例，境內儲備燃氣量不足，天然氣必須仰賴進口的台灣，若因天災、戰亂、航道受阻或天然氣供應鏈失調而斷氣，台灣的供電網亦會失調而斷電。

第四，核電廠除役、封存，原本占16~18％發電量的電力缺口，光靠綠能補實是一不可能任務，且綠能發電是電靠天吃飯的電廠，不起風風力發電廠不發電、不出太陽，太陽能電廠也不發電。天要颳風、出太陽非人力所能左右，因此綠能所提供的電力質、量均不穩難測，就算傾台灣一切可能開發綠能發電，將綠能發電占比從現在的5%於2025年提高到10%也屬艱鉅任務，剩下的11~13%的電力缺口勢必由火力發電廠補實之。

第五，火力發電就一定會產生排碳及PM汙染源，其中以燃煤發電排放汙染量最高，就算不計成本與風險採燃氣發電，所排放出的汙染量一不容小歔。如表1所示燃煤、燃氣機組每度電排放汙染量表。

燃煤、燃氣機組每度店排放污染量表。 圖片來源：作者提供

因為核災浩劫是人類無法承受之重，為子孫千秋萬代仍要堅持非核家園的理想的反核派，請認清核電廠的除役與封存，這16~18％的電力缺口要在2025年前補實難度高，既要堅持理想，那就必須接受缺電、漲電價、火力發電增加空氣汙染及可能的物價齊漲、經濟成長衰退之現實。如果你不願意承擔上述現實，那麼就必須有承擔核災的準備。

負責任的政府，在非核家園的理想與缺電、漲電價、空氣汙染、物價齊漲、經濟成長衰退之現實，必須根據事實說清楚，魚與熊掌想兼而得之太貪心，貪念一起，魚與熊掌皆不可得，如竹籃子打水一場空。

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本文經新公民議會授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航