一場火燒出大創百貨「百圓帝國」，主力商品竟是「領帶」

文：黃惠農（草木留日誌）

台灣人熟悉的大創百貨，是全日本最大的百圓店。

創辦人矢野博丈充滿戲劇性的人生，比電影還精彩。1943年出生，曾經營養殖公司卻負債累累，最終公司倒閉。倒閉後跟台灣之光豬哥亮一樣「出國深造」了一陣子。29歲那年，身為八兄弟中老么的他，得到其中一個哥哥的援助，回到了東京，發誓以後要成為一個不讓哥哥丟臉的人。（幫忙下個氣勢磅礴的音樂）

如果只是破產後東山再起，就不值得一提了。

回到東京後的他開了一間流動攤販「矢野商店」，販賣各種雜貨。原本以為人生可以就此重來，但是倉庫突然發生了一場大火，燒掉了大部分的庫存。

為了籌措生活費，矢野從灰燼中找了一些完整的商品，硬著頭皮出去擺攤。因為人手不足的關係，顧客問起多少錢，他都回答「一百塊啦！」

抱著趁火打劫（？）的心態，「矢野商店的東西都只要一百圓」很快就傳遍鄰里，開啟了「一百圓均一價」的濫觴。

一場大火創造了一個新的商業模式，成就現在幾乎寡占了日本百圓店市場的「大創帝國」，光日本國內就有3,150間實體店面，海外也在26個國家擁有1,900多個據點。（其中1,200家在韓國）

現在的大創百貨，擁有70,000多種商品，每個月與世界上各個國家的協力廠商合力開發700項新產品，每年可以賣出40億個產品，營業額4,200億日圓，遙遙領先了第二名的業者。

這樣龐大的銷售量，也替大創帶來了極大的議價能力。每個作大創生意的公司，都被殺價殺的不要不要，但只要談成了生意，就是億來億去了。

意料之外的主力商品

令人意想不到的是，這樣龐大擁有七萬個商品的「雜貨店」，其中的主力產品竟然是「領帶」，一年可以賣掉200萬條。

綜觀日本的領帶市場，大創更以20％的市佔率榮登第一的寶座，領先了所有的服飾專賣店。取勝的關鍵自然是壓倒性的價格。一般來說，在青山洋服等專門店買的話一條大概要3,000日圓，高達30倍的價差造就了其強大的競爭力。

擅長精打細算的日本主婦，更在網路上分析了為何領帶該買大創的，總結來說就是高CP值。雖然只要日幣100圓（約新台幣27元），質感卻不會太差。對於每天都要穿西裝的上班族來說，這個價格的話把領帶當成消耗品也不為過。

最近正逢日本的求職季，今天出門要參加說明會忘記別領帶，經過大創時要買領帶卻已經被掃購一空了，最後成為全場唯一沒有領帶的人，心有怨念，抱持著我買不到別人也別想買到的心態，只好想辦法把這個消息散播出去了！

「大創的領帶又好又便宜，一條只要台幣27塊！」

「大創的領帶又好又便宜，一條只要台幣27塊！」

「大創的領帶又好又便宜，一條只要台幣27塊！」

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航