你是還沒遇到伴，還是「恐懼親密」？

最近朋友給了我一個大哉問，讓我整整思考了一星期。因為辦活動的關係，他認識大量優秀的單身男女，他們每個人都在專業上有非常傑出的表現，而且大部分很懂得生活，過著忙碌又精彩的人生，可以說是拿出手介紹很多人都想追求的對象，但不知為何感情茫茫尚未靠岸。

我想了想，問題可能在於，人們在戀愛前經常不是那麼認識自己的需求。我指的是潛意識的需求。通常我們問一個人為什麼單身、想找什麼樣的對象，多數人都列得出很多「看得到」的條件來。也有許多人認為，是因為工作太忙、分身乏術，沒能好好出去找對象，但年紀一到，又覺得好像不能一直這樣下去。可是工作模式已固定，生活安排得好好的，又不想（或不知）從何改變。於是寧可相信姻緣天注定，等等看能不能轉角遇到愛，如果沒有，或許就是沒有緣分吧。我必須說，這樣的想法，是無法改變單身現狀的。這就跟你想著要一份好工作，卻不動手寫履歷、寄出去，或者寫好了手機卻關靜音，不接電話、不面試一樣不可能。

後面我會試著從心理和行動兩方面來開解這個問題，只要你還期待你的人生能夠有一個伴、渴望親密關係，希望看完的人願意嘗試新方法給生活注入改變。

是還沒遇到，還是恐懼親密？

很多人對親密關係並不是不期待，他們可能都有過美好的想像，但是跟人相處的經驗，卻一再讓他們懷疑他人的可信度，最後讓恐懼阻撓他們獻身愛情的可能。如果簡單地拆解一個人的人格，是由「與生俱來的特質」，加上後天經驗與文化塑造的「價值觀」，以及符合這些特質及價值觀下，能夠為他們帶來最多利益或舒適感的「行動戰略」所組成，單身者經常在行動上卡關。

例如一個人有可能天生就是較固執的，又沒有安全感，所以試圖尋找能夠全然包容自己、外在條件又好的對象（認為這樣可以提供更多的「保障」）。於是追求那些比較傑出的類型，又希望能夠全然掌控對方。若是他遇上以開朗形象包裝不自信的對象，反而會給敏感的對方極大的壓力，導致對方逃走或出軌。而這樣的經驗又會加重他對人的不信賴感，下一次要找對象，就會更謹慎、更謀劃了。另一方面也可能讓他對這樣不快樂的自己自我厭惡起來，並且討厭起求偶過程的攻防與複雜，造成更多心結。

問題該怎麼解呢？首先我們要先直面自己最不想承認與面對的黑暗面，處理好自己能夠控制的部分，也就是價值觀與特質在性格上造成影響的部分。會讓你在對外時較有餘力、表現從容，也不會一時被情緒淹沒做出不理智的反應。

我一位朋友曾經以為自己很想要親密，她的人格分析起來是非常匱乏愛與安全感的類型，很想要愛卻害怕得到會失去，可以說她對親密關係能帶來的安慰，比別人有更強烈的渴望與戒心。為了找到親密伴侶，她花了非常多心思打理自己，注意一切表現於外的禮貌、口條等，不惜改變自己內向的個性也想討人喜歡，目的就是為了找到人群中最棒的那顆星。然而幾年過去後她還是單身，而且精疲力盡。她開始懷疑自己可能永遠也找不到「那個人」了，於是轉而煩惱該怎麼安排往後一個人的生活。她的注意力從調整自己的人格缺點移開，轉到怎麼解決生活模式上，而這麼做只會讓她一直保持單身下去，除非有個王子破窗而入。

她並不是沒有機會與人親近，但是因為太怕受傷的關係，總是讓她對來者多疑。只要看到對方一些人格上的缺陷，就覺得往後好像會發生什麼不幸的災難似的，各種焦慮上身，而且總是找得到「好理由」否定這個對象，最後良緣通通溜走。

其實世上並沒有完美的人格，每種取向都有它正面發揮的優勢，也有適應不良的問題。重點在於我們能夠清楚認識自己的類型，在有意識的狀況下與對方取得彼此都能舒服的模式，如此一來什麼樣的配對都有可能圓滿。拿前面的例子來舉例，框架多又有掌控欲的人遇到熱情奔放的明星類型，如果處不好，就是明星受到壓抑，而固執的人被不安所困，兩人綁死在一起，誰也沒得到滿足。但是如果彼此清楚自己的特質，勤懇型的人拓寬一點自己的認知邊界，發揮穩定包容的特性，讓內在不安的表演型得到安定的力量，而將個人魅力發揮在事業上，就有可能從花蝴蝶變成喊水會凍結的優秀人士，並且在感情上維持專一。

害怕，是愛情中最困難的部分。我們之所以挑剔，並不是因為那些條件有效，而是因為我們以為放開那些條件，生活就會毀滅。就像不斷加強軍武的國家，從未受過攻擊，卻認為是因為軍武有效，而不是因為本來就沒有被攻擊。那些標準，就是在我們一次次感到不安後給自己設下的防禦。警報過後，防禦卻不敢拆除。但我們該處理的，其實是恐懼，而不是給各種想像／已經過去的攻擊準備攔截飛彈，把自己關在城堡裡。如果你不能好好處理自己，你會要求對方讓你感覺良好，而這經常會是悲劇的開始。

之所以說過多的條件沒有必要，還有一個原因是，一個人（和他的背景）優不優秀，與他愛人的能力無關。工作能力和親密能力經常是相反的。在工作上，我們需要更多邏輯思辨、理性、效率，而感情上需要更多的同理與包容能力。我們經常花太多時間在訓練我們的工作能力，卻沒有好好練習親密關係所需要的柔軟的部分。而我們在羅列條件的時候，因為礙於那些無形的價值觀與性格無法精準被觀測（心動時還會擾亂客觀判準），傾向使用自以為相關的、可以直接看到的部分為基準。但那些我們看得到的部分，往往是一個人對外使用的「面具／形象」，而不是相處時主要接觸的核心特質。這是為什麼我們常常判斷錯誤的緣故。

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認清自己與他人的面具，是跨出舒適圈的第一步

戀愛絕對是需要一定程度的冒險與投入，我們經常缺乏勇氣跳下去，在岸邊徘徊，看著、想著又不肯離開。看久了會讓我們自我價值感變差，覺得自己不值得更好的對待。而優秀人士通常有更多好用的面具，來讓自己不用改變。因為社會會給他們的職務價值提供認可，這讓他們感覺可以良好一點，而少受一些自我懷疑的困擾，並且防禦他人靠近。但我們終究要認清，談戀愛和一個人的社會價值不同，如果你的內心需要另一份溫暖，那麼你就得找到一個看見你特質、願意承接你的人。你需要的不是外在條件與你匹配的人，而是對親密的渴望與經營能力與你相當的人。

會讓我們有安全感的，是自己的脆弱被看見，而不是外在的各種歡愉。你跟一個人相處很快樂、能一起玩耍、得到欣羨的眼光，但你不能在他面前坦承脆弱，總是得小心隱藏自己免得被厭煩，這樣的關係畢竟還是難以長久的。

不要欺騙自己不去感受內在的需求與難過。我給很多優秀的朋友做過測驗，測驗結果顯示他們大都有不安全感的那一面，但平常裡表現不出來，可以說他們的優秀是一種內在匱乏的補償。覺得需要更加努力來證明自己才行，往往讓他們收穫的是成功而不是內在的平靜。他們可能是下意識地隱藏不安（畢竟人際關係上沉重的人比較不受歡迎）、可能是自己也難以面對，但我每次測驗完，總覺得看到一個人內在的小孩在吶喊：看看我、抱抱我。即便他們表面是多麼聰明可愛、充滿自信。

由於社會不允許脆弱，就讓一個人把脆弱深深埋在心裡，直到自己也看不見，卻時不時受到這種隱約的不安所牽動、逃避親密，並花費過多時間在那些不能真正滿足他們需求的活動上，用成就替代情感，並且苛責自己，這是現代人很常見的現象。

想要從這種無盡的迴圈跳脫、擁抱真正的親密關係嗎？先從檢視自己的藉口做起，如果你不確定自己要什麼，卻不出發去尋找，而是不斷延後尋找的契機，或者懷疑得到以後是不是值得放棄原本的某些安穩，那都是想得太多了。或者你陷入在一段食之無味、棄之可惜的關係裡動彈不得，那也是因為你不夠確信自己值得真正好的關係，而在折磨自己。又或是你總是挑剔遇到的每一個人，那你需要的是從你的挑剔理由裡，看出背後真正害怕失去的東西。自我感覺不好不敢進入關係？好的關係可以幫助你成為更好的人，你不需要「夠好」才能開始經營關係，讓別人成為你的助力也是一種選擇。

心理建設好後，你還需要經常釐清自己的焦慮，並且採取行動。下一回我們來討論如何真正採取行動，不要讓你給自己設的高牆，阻擋迎接幸福的權利。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航