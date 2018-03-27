《黑暗騎士》十周年回顧：小丑實驗後的謊言餘燼

「瘋狂就像地心引力，有時你只需要的，只是輕輕推他一把。」

十年已過，《黑暗騎士》仍是近年來最好的超級英雄電影。除了良善與瘋狂的辯證，價值觀的選擇，硬派的超級英雄，最令人難以忘懷的，是喪心病狂的小丑。當蝙蝠俠在黑夜神出鬼沒，將犯人打到無法招架，雖然消弭了高譚的罪惡，卻引出深淵中最為瘋狂的惡魔。看似順利落幕的結局，小丑卻將眾人玩弄於股掌之間。威風凜凜的閃亮英雄，最終卻披著半毀的披風不幸殞落，留下承擔過錯的黑暗騎士，隱身於不堪的暗處，徒留這座以謊言掩蓋一切的城市。

小丑現身：追求瘋狂的混亂使者

記得，當年觀賞本作的時候，儘管蝙蝠俠依舊帥氣，但小丑的印象卻是強烈到足以讓人作噩夢的程度。藻綠亂髮，紫色西裝，鋪上白粉的臉妝，以及雙頰鮮紅的裂痕，完全帶來令人作嘔的壓迫感。外表之外，眼神與表情更是顯現徹底的瘋狂，卻帶有對犯罪敏銳的天分。

原本《斷背山》的英俊小生，可說搖身一變，徹底化身成為把玩刀子的惡徒，渴望在人們臉上割出一道道笑容。正因為希斯萊傑完美的詮釋，使得本作昇華到另一個境界。一個足夠出色的反派，不只能將主角逼迫到絕境，建立起整齣故事，更能讓觀眾為之顫抖，打從心底感受到恐懼。

Photo Credit: Warner Bros. Pictures

「對於有些人來說，他們只想目睹這世界燃燒破滅。」

對於小丑來說，他並不是想要摧毀或殺死蝙蝠俠。不是的，這想法太膚淺了。因為蝙蝠俠出現，使得壞蛋無力反抗，卻給了小丑絕佳機會登場。因為他是沒有原則的，目空一切，毫無計畫的謀殺、爆炸，只用幾顆子彈跟幾桶汽油就把整座城市弄得雞飛狗跳。因為蝙蝠俠出現，他得以玩起更高級的遊戲，看似隨意出招的舉動，卻縝密的相互連接，通往最後的盡頭：擊潰蝙蝠俠的心智。

當他們玩著「好警察壞警察」的遊戲，蝙蝠俠力大無窮，但拿小丑始終沒轍。蝙蝠俠有弱點，他深愛瑞秋，渴望伸張正義，想成為希望的象徵，有著無可動搖的原則。可是小丑唯一想要的，只是將這位完美無缺的對手，拉到跟自己一樣瘋狂的層級，逼他踏錯一步，墮落至無限的深淵。

「不不不！我才不想殺了你。你，完整了我的生命。」小丑病態且愉悅的笑著！

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瑞秋之死：摯愛逝去的心碎轉折

筆者認為，全片劇情的翻轉，就從瑞秋的死亡開始徹底引爆。身為布魯斯韋恩跟哈維丹特共同深愛的女性，前者在黑夜打擊犯罪，後者在白天透過法律制裁罪犯，卻都拜倒在她的裙下。正如蝙蝠俠對哈維說的：「你是我永遠也無法成為的希望象徵。」如果哈維能夠成功，意味著蝙蝠俠得以高掛披風，不需要暴力的私刑正義來讓罪犯感到恐懼。

而且，當布魯斯韋恩不再是蝙蝠俠的那天，他將有機會跟瑞秋重新開始，至少他是這麼相信的。於公於私，他都想讓這一切成真，但瑞秋的死使他必須背負英雄的身分，心懷愧疚面對來勢洶洶的小丑。

「當我告訴你高譚市不再需要蝙蝠俠，我們就能在一起，我是認真的。」

by瑞秋

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儘管，小丑大方告訴蝙蝠俠瑞秋跟哈維的位置，他表示關鍵在於你從兩人之間選擇一個，但這並不是二選一的選擇題，而是小丑精心計畫的計謀。他知道蝙蝠俠一定會去救瑞秋，於是故意誤導他，給了他哈維的位置，一切都是為了讓瑞秋死亡。唯有瑞秋死掉，才能讓白色騎士與黑暗騎士同時痛苦不堪。

但是，哈維不只感到痛苦，而是成為了雙面人，不再壓抑他內心的暴戾之氣。事實上，任何人只要經歷糟糕的一天，都有可能變得瘋狂。小丑是，哈維也是。原先光明燦爛的英雄檢察官，卻成為迷戀機率，恣意復仇的惡鬼

當蝙蝠俠站在瑞秋死去之地，身邊噴灑著水柱，黯藍的夜色灑落在絕黑披風上頭，一切顯得如此靜謐而哀傷。一個錯誤的選擇，不只讓他失去了摯愛，更一手摧毀了高譚的未來希望。想要引發善意的行為，卻招致無限瘋狂的惡意。

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現在的他，縱使多麼心灰意冷，都得戴起頭罩繼續奮鬥，來消弭內心的失落與懊悔。當瑞秋朗讀信件的聲音從背景傳出，更是令所有人心碎不已。當她認定了人生未來的伴侶及方向，隨即香消玉殞，留下的，則是漫天飛舞的灰燼。

「親愛的布魯斯：我必須誠實地告訴你，我要嫁給哈維丹特，我想和他共度一生。」by瑞秋

雙面抉擇：當偏執正義化為復仇怒火

作為片中指標性的角色，擺盪於心中的正義與偏執的意念之間，哈維丹特從帥氣檢察官變成雙面人可說是典型的悲劇。然而，這不光只是因為小丑的計謀，更多是因為個性使然。對於正義近乎瘋狂的執著，使他不惜將槍抵在無法言語的精神病患身上。全然相信自己，感到極度自信的他，不斷丟擲著兩面都是人頭的硬幣，試圖掌握自己的命運，卻遇上無法以常理計算的小丑，最終落得失去摯愛，燒傷半邊面容的結果。

「你若不是死得像個英雄，就是活得夠久目睹自己變成惡人！」

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如今，苟活下來的他，正踏上他生前所說的道路：成為被仇恨包覆全身的惡人。其中一面燒毀的硬幣更象徵他不再擁有原則，而是憑藉機率奪取他人生命。化身雙面人的他，更成了小丑手中的王牌。小丑證明只要經過瘋狂的一天，即使是高高在上的光明騎士，都能變得像他一樣的怪胎，跨越理性的界線。儘管，他沒能讓市民的人性跟著泯滅，卻逼得高譚市少數崇高的靈魂跌入深淵。黎明到來之前的夜晚總是最為黑暗，但哈維丹特沒能見到黎明到來，卻奮力投入黑夜的擁抱，不再回頭。

「你不會以為我，正冒著輸掉高譚靈魂的風險跟你打鬥吧？不，你需要一張王牌。而我的王牌，是哈維丹特。」by小丑

黑暗騎士：隱沒在隧道盡頭的光明

比起無數英雄來說，蝙蝠俠既沒有超能力，也沒有操弄人心的技能。正確的說，他除了很有錢以外，跟一般人其實並無二致。因此，他會感到痛苦，會有軟弱與沮喪的時刻。當他目睹許多人因他而死，人們開始仇恨蝙蝠俠時，他發現自己無法承受這一切。蝙蝠俠的無力與徬徨，在此展露無遺，原本應該成為罪犯恐懼的化身，如今卻無法擊敗自己的心魔，想要公開自己的身分。

與其說《黑暗騎士》是部超級英雄電影，不如說他是部人性寫實的作品更為合適。我們都曾渴望能有一般作為，成為人生中的英雄，卻受到無數打擊而放棄。我們就像瑞秋死後的布魯斯韋恩，抱著空洞的蝙蝠面罩心碎不已。唯一不同的，是他有著管家阿福的陪伴。

Photo Credit: Warner Bros. Pictures

布魯斯：「今天，我發現蝙蝠俠的弱點：他無法承受人們的仇恨。你可以說：『我早就告訴你了。』」

阿福：「今天，我不想說。」

本作的結局，可說是近年來最震撼人心的收尾。當蝙蝠俠說出他要承擔雙面人的罪行，替整齣故事添上悲壯的色彩。為了不讓人們失去希望，使得小丑贏得最後的勝利，即使是真正的英雄也不再被需要，只能在黑夜中逃亡。就算為整座城市拚盡氣力，終究只能跨上蝙蝠機車，騎往隧道的彼端，迎接不名譽的未來。

當出口的昏暗光線映照前方，最黑暗的時刻或許已然過去，黎明的曙光即將到來。然而，為了換來這微弱的光明，高譚市將面對的，卻是閃亮的謊言以及英雄的離去。原先信賴不已的守護騎士，只能遁入黑暗，默默承受人們內心的恨意。

原文發表於半個比爾

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航