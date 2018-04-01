互助互惠的印度人脈網：小孩被球丟到也要發信通知全社區

文：印度尤

「社區裡的意外事件與一些想法」、「優良水電工與司機推薦」、「召集組成自行車小組」、「重新思考社區安全計畫」、「排燈節慶祝討論會議」……一封又一封的郵件不斷灌入我的電子郵箱，它們皆來自於我的鄰居。

身為記者，我的手機裡最多的，是印度外交部傳給我的簡訊，但郵箱裡的信件，卻絕大多數來自我所居住的社區。每一天，我都會收到鄰居的信，有一些正經八百地針對社區經營提出解決方案，密密麻麻條列各種可能性；有些則是表示贊同，如「我同意！（Agree!）」、「和你站在同一邊（Stand by you!）」，甚至有的只是「＋1」。

還有一些則是細枝末節的瑣事，小到讓我忍不住在螢幕前大笑，覺得真的有必要跟大家分享一切嗎？像是「我的小孩在社區被球丟到」或「我今天去的遊樂園沒開」等，無論大小事，全部的人都很認真參與討論，還會用到「緊急（Urgent）」、「立即採取行動（Take immediate action）」、「忍無可忍（Intolerable）」之類的強烈字詞，投入的程度讓我不禁莞爾，特別是對我這樣一個從在台灣一直到印度，都與鄰居非常生疏的人來說，常常會問「有必要這麼認真嗎？」

說實話，一開始我把這些郵件當成笑話，偶爾工作壓力大就點進一、兩封，看他們針鋒相對、撕破臉的大吵架，或把一件小事弄得很複雜，就可以把我逗得很樂，完全達到抒壓效果。但，慢慢地我才發現，這其實是印度人非常厲害的資訊共享能力，讓他們的人脈網絡無限擴張。

人脈大擴張

之前曾讀到一篇文章，討論為什麼海外的印度人社群如此強大，無論是經商、創業還是就業，印度人總有一套強大的連結網絡，相互幫助拉拔、介紹與聚集，最著名的莫過於在美國矽谷攻占三分之一人口的印度高科技人才，再往上看，還有遍布全球各大跨國公司的印度CEO。除了殖民時期所帶來的英文能力，印度人的多重文化、資訊分享、熱愛討論以及團體生活的特性，也都是不容忽視的根本原因，這從我社區裡的團體郵件就可以看得出來。

我仔細地觀察了社區裡的各種來信，雖然每天數十封的郵件非常煩人，但裡面也參雜了各種重要社區訊息、資訊分享。相較於我的置身事外，我的印度鄰居們參與程度都非常高，顯然對他們來說，分享訊息是一件重要的事情。除此之外，無論贊同觀點或持反對意見，所有人都很直接地說出自己的看法，這也是為什麼他們經常吵得不可開交，一來一往郵件暴增的原因。可是，無論吵到惡言相向，連「愚蠢」、「沒水準」、「自以為是」、「自私自利」等尖銳的詞都用上了，也不會影響最後的結局——那是所有人在發表完各自意見後，必須要討論、整理並且取得共識，最終用多數決的方式找出的解決方案。

我在想，在台灣人的觀念裡，經常會有「不要給別人難看」、「不好意思講」或甚至是「算了」的心態，但其實背後又忍不住抱怨或碎嘴，最後反而有更多誤會，甚至真的撕破臉；反觀印度人的態度雖不同，每個人都為自己發聲、彼此相互辯論吵架，但總有辦法在一陣混亂中溝通、協調，並且真正解決問題。這或許是印度人能夠擔任跨國CEO的背後原因之一。

電腦的提示音又響起了，一點開來，果然又是社區裡的群組信。

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本文經就是要印度授權刊登，原文發表於此

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航